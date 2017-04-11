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Стадион:
Мидлсбро
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мидлсбро - Арсенал, который состоится 17.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Мидлсбро - Арсенал
Мидлсбро
5% (5)
Ничья:
8.9% (9)
Арсенал
86.1% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
38.6% (39)
Арсенал:
18.8% (19)
Арсенал:
12.9% (13)
Арсенал:
8.9% (9)
Ничья:
6.9% (7)
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