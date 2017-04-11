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Стадион:
Анже
 
Позже
ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анже - ПСЖ, который состоится 14.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Анже - ПСЖ
Анже
4.8% (5)
Ничья:
3.8% (4)
ПСЖ
91.4% (96)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
29.5% (31)
ПСЖ:
26.7% (28)
ПСЖ:
13.3% (14)
ПСЖ:
9.5% (10)
ПСЖ:
7.6% (8)
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