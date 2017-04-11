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Стадион: Раймон Копа
Предыдущие игры
Анже (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 08.04.2017 Анже 0:1 Монако Л1
- 02.04.2017 Нант 2:1 Анже Л1
- 18.03.2017 Анже 3:0 Генгам Л1
- 10.03.2017 Марсель 3:0 Анже Л1
- 04.03.2017 Кан 2:3 Анже Л1
- 25.02.2017 Анже 3:0 Бастия Л1
- 18.02.2017 Анже 1:0 Нанси Л1
- 11.02.2017 Лилль 1:2 Анже Л1
- 08.02.2017 Анже 0:0 Ренн Л1
- 05.02.2017 Тулуза 4:0 Анже Л1
- 28.01.2017 Анже 2:1 Мец Л1
- 22.01.2017 Сент-Этьен 2:1 Анже Л1
- 14.01.2017 Анже 1:1 Бордо Л1
- 21.12.2016 Лион 2:0 Анже Л1
- 16.12.2016 Анже 0:2 Нант Л1
- 10.12.2016 Нанси 2:0 Анже Л1
- 03.12.2016 Анже 2:2 Лорьян Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Анже 1:2 Сент-Этьен Л1
- 19.11.2016 Ренн 1:1 Анже Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 09.04.2017 ПСЖ 4:0 Генгам Л1
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
- 12.03.2017 Лорьян 1:2 ПСЖ Л1
- 04.03.2017 ПСЖ 1:0 Нанси Л1
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Л1
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Л1
Последние игры между собой
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
ПСЖ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Лига 1
- 23.01.2016 ПСЖ 5:1 Анже Лига 1
- 01.12.2015 Анже 0:0 ПСЖ Лига 1
- 20.04.2011 Анже 1:3 ПСЖ Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|88 - 26
|74
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|64 - 21
|71
|3.
|Ницца
|Заявка
|32
|20
|10
|2
|52 - 26
|70
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|17
|3
|12
|65 - 40
|54
|5.
|Бордо
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|46 - 39
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|44 - 38
|48
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|35 - 25
|45
|8.
|Нант
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|31 - 46
|42
|9.
|Генгам
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 43
|41
|10.
|Тулуза
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|33 - 33
|41
|11.
|Ренн
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|29 - 37
|40
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|32 - 41
|39
|13.
|Лилль
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|31 - 39
|37
|14.
|Монпелье
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|45 - 55
|36
|15.
|Мец
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 59
|35
|16.
|Кан
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|31 - 54
|32
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|37 - 62
|31
|18.
|Нанси
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|24 - 41
|31
|19.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 50
|29
|20.
|Бастия
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|26 - 46
|28
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анже - ПСЖ, который состоится 14.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анже - ПСЖ, который состоится 14.04.2017.
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Прогнозы на матч Анже - ПСЖ
Анже
4.8% (5)
Ничья:
3.8% (4)
ПСЖ
91.4% (96)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
29.5% (31)
1:2 ПСЖ:
26.7% (28)
0:1 ПСЖ:
13.3% (14)
1:3 ПСЖ:
9.5% (10)
0:3 ПСЖ:
7.6% (8)
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