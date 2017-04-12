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Стадион:
Монако
 
Позже
Дижон
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 22 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Дижон, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - Дижон
Монако
95.6% (65)
Ничья:
1.5% (1)
Дижон
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
44.1% (30)
Монако:
13.2% (9)
Монако:
13.2% (9)
Монако:
11.8% (8)
Монако:
10.3% (7)
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