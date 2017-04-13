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Стадион:
Марсель
 
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Сент-Этьен
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - Сент-Этьен, который состоится 16.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Марсель - Сент-Этьен
Марсель
80.7% (67)
Ничья:
12% (10)
Сент-Этьен
7.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
41% (34)
Марсель:
18.1% (15)
Марсель:
18.1% (15)
Ничья:
12% (10)
Сент-Этьен:
2.4% (2)
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