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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Ливерпуль
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Ливерпуль, который состоится 16.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич
3.6% (3)
Ничья:
17.9% (15)
Ливерпуль
78.6% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
51.2% (43)
Ничья:
13.1% (11)
Ливерпуль:
7.1% (6)
Ливерпуль:
7.1% (6)
Ливерпуль:
7.1% (6)
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