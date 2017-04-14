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Тосно
 
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Спартак-Нальчик
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Спартак-Нальчик, который состоится 17.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Спартак-Нальчик
Тосно
84.9% (79)
Ничья:
6.5% (6)
Спартак-Нальчик
8.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Тосно:
30.1% (28)
Тосно:
24.7% (23)
Тосно:
23.7% (22)
Спартак-Нальчик:
4.3% (4)
Ничья:
3.2% (3)
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