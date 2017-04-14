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СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.04.2017 Балтика 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.04.2017 СКА-Хабаровск 2:3 Динамо Москва ФПД
- 01.04.2017 Енисей 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.03.2017 СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень ФПД
- 19.03.2017 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 12.03.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Сокол ФПД
- 08.03.2017 Факел 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.11.2016 СКА-Хабаровск 5:0 Кубань ФПД
- 19.11.2016 Мордовия 0:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 13.11.2016 СКА-Хабаровск 2:0 Сибирь ФПД
- 09.11.2016 ФК Химки 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 05.11.2016 СКА-Хабаровск 1:0 Нефтехимик ФПД
- 30.10.2016 СКА-Хабаровск 1:0 Тосно ФПД
- 22.10.2016 Спартак-2 2:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 15.10.2016 СКА-Хабаровск 0:1 Луч-Энергия ФПД
- 08.10.2016 Спартак-Нальчик 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 02.10.2016 СКА-Хабаровск 2:1 Волгарь ФПД
- 26.09.2016 Зенит-2 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.09.2016 СКА-Хабаровск 1:0 Балтика ФПД
- 10.09.2016 Динамо Москва 3:2 СКА-Хабаровск ФПД
Зенит-2 (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 12.04.2017 Зенит-2 3:3 Тамбов ФПД
- 08.04.2017 Тосно 4:1 Зенит-2 ФПД
- 01.04.2017 Зенит-2 1:2 Спартак-2 ФПД
- 26.03.2017 Луч-Энергия 0:0 Зенит-2 ФПД
- 18.03.2017 Зенит-2 1:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 12.03.2017 Волгарь 4:3 Зенит-2 ФПД
- 08.03.2017 Нефтехимик 1:0 Зенит-2 ФПД
- 26.11.2016 Зенит-2 1:1 Балтика ФПД
- 19.11.2016 Динамо Москва 0:0 Зенит-2 ФПД
- 13.11.2016 Зенит-2 2:0 Енисей ФПД
- 09.11.2016 Тюмень 1:0 Зенит-2 ФПД
- 05.11.2016 Зенит-2 1:1 Шинник ФПД
- 30.10.2016 Факел 1:0 Зенит-2 ФПД
- 22.10.2016 Зенит-2 0:4 Кубань ФПД
- 15.10.2016 Мордовия 2:2 Зенит-2 ФПД
- 08.10.2016 Зенит-2 3:1 Сибирь ФПД
- 02.10.2016 ФК Химки 2:1 Зенит-2 ФПД
- 26.09.2016 Зенит-2 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.09.2016 Тамбов 0:0 Зенит-2 ФПД
- 10.09.2016 Зенит-2 1:1 Тосно ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|31
|20
|9
|2
|52 - 22
|69
|2.
|Тосно
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|53 - 23
|63
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|36 - 28
|47
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 35
|46
|5.
|Факел
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|33 - 30
|46
|6.
|Енисей
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|39 - 36
|45
|7.
|Шинник
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|33 - 28
|45
|8.
|Тюмень
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|37 - 34
|44
|9.
|Кубань
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 30
|43
|10.
|ФК Химки
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|31 - 34
|40
|11.
|Тамбов
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|29 - 30
|40
|12.
|Луч-Энергия
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|23 - 31
|38
|13.
|Спартак-Нальчик
|Заявка
|31
|7
|14
|10
|23 - 28
|35
|14.
|Зенит-2
|Заявка
|31
|7
|14
|10
|35 - 41
|35
|15.
|Волгарь
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|16.
|Сокол
|Заявка
|30
|6
|15
|9
|30 - 40
|33
|17.
|Мордовия
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|29 - 40
|33
|18.
|Сибирь
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|25 - 36
|33
|19.
|Балтика
|Заявка
|31
|5
|14
|12
|19 - 31
|29
|20.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|24 - 42
|23
|21.
|Волга НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Зенит-2, который состоится 17.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Зенит-2, который состоится 17.04.2017.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Зенит-2
СКА-Хабаровск
72.4% (71)
Ничья:
17.3% (17)
Зенит-2
10.2% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 СКА-Хабаровск:
34.7% (34)
2:1 СКА-Хабаровск:
27.6% (27)
1:1 Ничья:
13.3% (13)
2:0 СКА-Хабаровск:
9.2% (9)
1:2 Зенит-2:
7.1% (7)
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