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Сибирь
 
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Динамо Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сибирь - Динамо Москва, который состоится 17.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Сибирь - Динамо Москва
Сибирь
8.4% (8)
Ничья:
24.2% (23)
Динамо Москва
67.4% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
38.9% (37)
Ничья:
18.9% (18)
Динамо Москва:
15.8% (15)
Динамо Москва:
6.3% (6)
Сибирь:
4.2% (4)
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