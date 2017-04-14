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Факел
 
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Шинник
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Факел - Шинник, который состоится 17.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Факел - Шинник
Факел
67.8% (61)
Ничья:
26.7% (24)
Шинник
5.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Факел:
36.7% (33)
Ничья:
23.3% (21)
Факел:
20% (18)
Факел:
5.6% (5)
Шинник:
2.2% (2)
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