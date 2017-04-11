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Стадион:
Рубин
 
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Краснодар
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Краснодар, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Краснодар
Рубин
11.3% (8)
Ничья:
40.8% (29)
Краснодар
47.9% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38% (27)
Краснодар:
26.8% (19)
Рубин:
11.3% (8)
Краснодар:
8.5% (6)
Краснодар:
8.5% (6)
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