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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Ростов, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов
ЦСКА Москва
79.3% (65)
Ничья:
12.2% (10)
Ростов
8.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
39% (32)
ЦСКА Москва:
31.7% (26)
Ничья:
8.5% (7)
ЦСКА Москва:
4.9% (4)
Ростов:
4.9% (4)
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