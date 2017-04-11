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Стадион:
Оренбург
 
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Терек
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Терек, который состоится 16.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Оренбург - Терек
Оренбург
32.6% (30)
Ничья:
41.3% (38)
Терек
26.1% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.9% (33)
Оренбург:
17.4% (16)
Терек:
15.2% (14)
Оренбург:
10.9% (10)
Терек:
7.6% (7)
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