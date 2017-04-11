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Предыдущие игры
Амкар (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 08.04.2017 Крылья Советов 2:2 Амкар ПЛ
- 02.04.2017 Амкар 1:1 Терек ПЛ
- 18.03.2017 Томь 1:0 Амкар ПЛ
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 05.03.2017 Урал 1:0 Амкар ПЛ
- 05.12.2016 Амкар 3:0 Оренбург ПЛ
- 01.12.2016 Анжи 3:1 Амкар ПЛ
- 26.11.2016 Амкар 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 20.11.2016 Спартак Москва 1:0 Амкар ПЛ
- 06.11.2016 ЦСКА Москва 2:2 Амкар ПЛ
- 29.10.2016 Амкар 1:0 Ростов ПЛ
- 23.10.2016 Краснодар 1:0 Амкар ПЛ
- 15.10.2016 Амкар 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 02.10.2016 Уфа 1:1 Амкар ПЛ
- 26.09.2016 Амкар 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 17.09.2016 Терек 1:3 Амкар ПЛ
- 10.09.2016 Амкар 1:0 Томь ПЛ
- 27.08.2016 Зенит 3:0 Амкар ПЛ
- 21.08.2016 Амкар 1:0 Урал ПЛ
- 15.08.2016 Оренбург 0:0 Амкар ПЛ
Уфа (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 09.04.2017 Уфа 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 01.04.2017 Уфа 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 19.03.2017 Краснодар 0:0 Уфа ПЛ
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Терек 0:1 Уфа ПЛ
- 05.12.2016 Уфа 1:0 Томь ПЛ
- 25.11.2016 Уфа 1:0 Оренбург ПЛ
- 19.11.2016 Анжи 0:1 Уфа ПЛ
- 05.11.2016 Уфа 2:3 Рубин ПЛ
- 30.10.2016 Арсенал Тула 0:2 Уфа ПЛ
- 22.10.2016 Уфа 0:0 Ростов ПЛ
- 14.10.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ПЛ
- 02.10.2016 Уфа 1:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2016 Спартак Москва 0:1 Уфа ПЛ
- 17.09.2016 Локомотив Москва 0:1 Уфа ПЛ
- 11.09.2016 Уфа 0:0 Краснодар ПЛ
- 26.08.2016 Крылья Советов 0:1 Уфа ПЛ
- 20.08.2016 Уфа 1:3 Терек ПЛ
- 14.08.2016 Томь 1:0 Уфа ПЛ
- 31.07.2016 Урал 2:0 Уфа ПЛ
Последние игры между собой
Амкар: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|36 - 19
|51
|2.
|Зенит
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|38 - 15
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|29 - 13
|43
|4.
|Краснодар
|Заявка
|22
|8
|11
|3
|29 - 18
|35
|5.
|Терек
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|25 - 25
|33
|6.
|Ростов
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 12
|32
|7.
|Амкар
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|20 - 17
|32
|8.
|Уфа
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|15 - 17
|32
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|27 - 16
|31
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|23 - 24
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|18 - 29
|26
|12.
|Анжи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 24
|24
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|20 - 28
|17
|15.
|Оренбург
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|16 - 27
|16
|16.
|Томь
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|11 - 46
|13
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 21 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Уфа, который состоится 15.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Уфа, который состоится 15.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Уфа
Амкар
63.2% (55)
Ничья:
28.7% (25)
Уфа
8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Амкар:
41.4% (36)
2:1 Амкар:
18.4% (16)
1:1 Ничья:
17.2% (15)
0:0 Ничья:
10.3% (9)
0:1 Уфа:
4.6% (4)
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