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Стадион:
Амкар
 
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Уфа
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До начала матча осталось 2 дня 5 часов 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Уфа, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Амкар - Уфа
Амкар
63.2% (55)
Ничья:
28.7% (25)
Уфа
8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Амкар:
41.4% (36)
Амкар:
18.4% (16)
Ничья:
17.2% (15)
Ничья:
10.3% (9)
Уфа:
4.6% (4)
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