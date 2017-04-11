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Стадион:
Анжи
 
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Крылья Советов
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Крылья Советов, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Крылья Советов
Анжи
75.7% (56)
Ничья:
16.2% (12)
Крылья Советов
8.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Анжи:
37.8% (28)
Анжи:
31.1% (23)
Ничья:
9.5% (7)
Ничья:
6.8% (5)
Анжи:
5.4% (4)
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