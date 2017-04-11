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Арсенал Тула
 
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Локомотив Москва
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - Локомотив Москва, который состоится 16.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Локомотив Москва
Арсенал Тула
6.7% (6)
Ничья:
15.6% (14)
Локомотив Москва
77.8% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Локомотив Москва:
35.6% (32)
Локомотив Москва:
24.4% (22)
Ничья:
12.2% (11)
Локомотив Москва:
11.1% (10)
Арсенал Тула:
4.4% (4)
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