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Стадион:
Астерас
3:2
Конец матча
АЕК
0'
19' Желтая карточка
Станисавлевич Александар
24' Желтая карточка
Лабропулос Вассилис
0:1
36' Гол
Пекхарт Томаш
1:1
49' Гол
Станисавлевич Александар
57' Желтая карточка
Враньеш Огнен
2:1
66' Гол
Igor Carioca
2:2
68' Гол
Пекхарт Томаш
71' Вторая желтая карточка
Враньеш Огнен
74' Желтая карточка
Stavros Tsoukalas
3:2
81' Гол
Stavros Tsoukalas
88' Желтая карточка
Michalis Manias
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Michalis Manias получает желтую карточку.
87'
АЕК производит замену. Симоеш Андре уходит, и Алмейда Угу заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ставрос Тсукалас.
75'
Астерас производит замену. Kosmas Tsilianidis уходит, и Nikolaos Ioannidis заменяет его
Желтая карточка
74'
Ставрос Тсукалас получает желтую карточку.

71'
Враньеш Огнен получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Астерас производит замену. Станисавлевич Александар уходит, и Калцас Никос заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекхарт Томаш.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Igor Carioca.
65'
АЕК производит замену. Христодулопулос Лазарос уходит, и Патрисио Родригес заменяет его
Желтая карточка
57'
Враньеш Огнен получает желтую карточку.
56'
АЕК производит замену. Айдаревич Астрит уходит, и Бакасетас Тасос заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Станисавлевич Александар.
46'
Астерас производит замену. Димуцос Элини уходит, и Иглесиас Матиас заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекхарт Томаш.
Желтая карточка
24'
Лабропулос Вассилис получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Станисавлевич Александар получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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