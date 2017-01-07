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Стадион: Теодорос Колокотронис
19' Желтая карточкаСтанисавлевич Александар
24' Желтая карточкаЛабропулос Вассилис
0:1
36' ГолПекхарт Томаш
1:1
49' ГолСтанисавлевич Александар
57' Желтая карточкаВраньеш Огнен
2:1
66' ГолIgor Carioca
2:2
68' ГолПекхарт Томаш
71' Вторая желтая карточкаВраньеш Огнен
74' Желтая карточкаStavros Tsoukalas
3:2
81' ГолStavros Tsoukalas
88' Желтая карточкаMichalis Manias
|
36'
0:1
49'
1:1
57'
66'
2:1
68'
2:2
71'
81'
3:2
88'
Состав команд
96
Igor
Carioca
54
Амдани
Рашид
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Доннарумма Антонио Вратарь
- 96 Igor Carioca Защитник
- 54 Амдани Рашид Защитник
- 33 Селин Евгений Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 21 Димуцос Элини Полузащитник
- 13 Stavros Tsoukalas Полузащитник
- 31 Станисавлевич Александар Полузащитник
- 7 Мацца Пабло Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 27 Giannis Kotsiras
- 10 Nikolaos Ioannidis
- 35 Ilias Evangelou
- Главный тренер: Dimitrios Eleftheropoulos
АЕК 4-3-3
- Основной состав
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 12 Гало Родриго Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 23 Дидак Вилья Защитник
- 18 Юханссон Якоб Полузащитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Нападающий
- 14 Пекхарт Томаш Нападающий
- 7 Христодулопулос Лазарос Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Анестис Яннис Вратарь
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 10 Варгас Рональд Полузащитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 28 Бакасетас Тасос Нападающий
- 9 Алмейда Угу Нападающий
- 29 Patricio Rodriguez II
- Главный тренер: Jose Morais
Предыдущие игры
Астерас (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.01.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 02.08.2016 Астерас 3:1 Генчлербирлиги ТМК
- 17.04.2016 Астерас 2:1 Верия С
- 10.04.2016 Астерас 0:0 Панатинаикос С
- 03.04.2016 Ираклис 0:1 Астерас С
- 20.03.2016 Астерас 1:2 Олимпиакос С
- 13.03.2016 Атромитос 2:1 Астерас С
- 07.03.2016 Астерас 0:0 АЕК С
- 27.02.2016 ПАОК 2:0 Астерас С
- 20.02.2016 Астерас 0:0 ПАС Янина С
- 15.02.2016 Ксанти 0:0 Астерас С
- 06.02.2016 Платаниас 2:0 Астерас С
- 03.02.2016 Астерас 1:1 Олимпиакос К
- 31.01.2016 Астерас 2:0 Левадиакос С
- 27.01.2016 Олимпиакос 5:0 Астерас К
- 23.01.2016 Паниониос 0:0 Астерас С
- 17.01.2016 Астерас 3:1 Каллони С
- 13.01.2016 Астерас 3:0 Лариса К
- 10.01.2016 Панаитоликос 2:1 Астерас С
- 05.01.2016 Лариса 0:3 Астерас К
АЕК (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос С
- 04.08.2016 АЕК 0:1 Сент-Этьен ЛЕ
- 28.07.2016 Сент-Этьен 0:0 АЕК ЛЕ
- 31.05.2016 Паниониос 1:0 АЕК С
- 29.05.2016 АЕК 0:0 ПАОК С
- 26.05.2016 АЕК 3:1 Панатинаикос С
- 23.05.2016 Панатинаикос 3:0 АЕК С
- 20.05.2016 АЕК 1:0 Паниониос С
- 17.05.2016 Олимпиакос 1:2 АЕК К
- 11.05.2016 ПАОК 2:1 АЕК С
- 26.04.2016 Атромитос 1:1 АЕК К
- 20.04.2016 АЕК 1:0 Атромитос К
- 17.04.2016 Левадиакос 3:0 АЕК С
- 10.04.2016 АЕК 2:0 Паниониос С
- 03.04.2016 Каллони 0:0 АЕК С
- 20.03.2016 Панаитоликос 1:0 АЕК С
- 14.03.2016 АЕК 3:0 Пантракикос С
- 07.03.2016 Астерас 0:0 АЕК С
- 28.02.2016 АЕК 1:0 Панатинаикос С
- 20.02.2016 Ираклис 1:1 АЕК С
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
- 07.03.2016 Астерас 0:0 АЕК Суперлига
- 08.11.2015 АЕК 0:1 Астерас Суперлига
- 05.01.2013 Астерас 3:1 АЕК Суперлига
- 25.08.2012 АЕК 0:1 Астерас Суперлига
- 17.03.2012 Астерас 1:1 АЕК Суперлига
- 19.11.2011 АЕК 2:0 Астерас Суперлига
- 16.01.2011 Астерас 0:3 АЕК Суперлига
- 19.09.2010 АЕК 2:2 Астерас Суперлига
- 18.04.2010 АЕК 2:0 Астерас Суперлига
- 20.12.2009 Астерас 2:0 АЕК Суперлига
- 22.02.2009 Астерас 0:1 АЕК Суперлига
- 02.11.2008 АЕК 2:1 Астерас Суперлига
- 20.04.2008 АЕК 2:0 Астерас Суперлига
- 06.01.2008 Астерас 2:1 АЕК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|1
|1
|30 - 6
|34
|2.
|Ксанти
|13
|7
|4
|2
|17 - 11
|25
|3.
|ПАОК
|13
|7
|2
|4
|19 - 10
|23
|4.
|Панатинаикос
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|5.
|Паниониос
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Атромитос
|14
|6
|3
|5
|15 - 18
|21
|7.
|АЕК
|14
|5
|6
|3
|21 - 13
|21
|8.
|ПАС Янина
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Платаниас
|13
|4
|5
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Панаитоликос
|13
|4
|4
|5
|17 - 14
|16
|11.
|Астерас
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Лариса
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|АОК Керкира
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|14.
|Левадиакос
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|15.
|Верия
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|16.
|Ираклис
|13
|1
|4
|8
|9 - 20
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Michalis Manias получает желтую карточку.
87'
АЕК производит замену. Симоеш Андре уходит, и Алмейда Угу заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ставрос Тсукалас.
75'
Астерас производит замену. Kosmas Tsilianidis уходит, и Nikolaos Ioannidis заменяет его
74'
Ставрос Тсукалас получает желтую карточку.
71'
Враньеш Огнен получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Астерас производит замену. Станисавлевич Александар уходит, и Калцас Никос заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекхарт Томаш.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Igor Carioca.
65'
АЕК производит замену. Христодулопулос Лазарос уходит, и Патрисио Родригес заменяет его
57'
Враньеш Огнен получает желтую карточку.
56'
АЕК производит замену. Айдаревич Астрит уходит, и Бакасетас Тасос заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Станисавлевич Александар.
46'
Астерас производит замену. Димуцос Элини уходит, и Иглесиас Матиас заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекхарт Томаш.
24'
Лабропулос Вассилис получает желтую карточку.
19'
Станисавлевич Александар получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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