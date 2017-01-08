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Стадион: Тумба
0:1
16' ГолЦимопулос Темис
20' Желтая карточкаАкоста Ноэ
90' Желтая карточкаПасхалакис Александрос
|
16'
0:1
20'
Состав команд
15
Креспо
Хосе
87
Каньяс
Хосе
ПАОК 4-3-3
- Основной состав
- 71 Гликос Панайотис Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 43 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 4 Леовац Марин Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Нападающий
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- 77 Пелкас Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Веллидис Маркос Вратарь
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 27 Мистакидис Яннис Полузащитник
- 33 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- 14 Перейра Факундо Нападающий
- Главный тренер: Ивич Владимир
ПАС Янина 3-5-2
- Основной состав
- 1 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 17 Лопес Мартин Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 22 Козоронис Хрисовалантис Полузащитник
- 20 Караникас Никос Полузащитник
- 23 Кутрис Леонардо Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Нападающий
- 11 Акоста Ноэ Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перистеридис Костас Вратарь
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 5 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 93 Мабулу Кристофер Полузащитник
- 42 Konstantinos Mavropanos
- 2 Michalis Boukouvalas
- 33 Higor Vidal
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.01.2017 Левадиакос 0:1 ПАОК С
- 25.08.2016 ПАОК 2:0 Динамо Тбилиси ЛЕ
- 18.08.2016 Динамо Тбилиси 0:3 ПАОК ЛЕ
- 03.08.2016 ПАОК 1:2 Аякс ЛЧ
- 26.07.2016 Аякс 1:1 ПАОК ЛЧ
- 16.07.2016 Твенте 0:2 ПАОК ТМК
- 09.07.2016 Брюгге 0:2 ПАОК ТМК
- 31.05.2016 ПАОК 1:1 Панатинаикос С
- 29.05.2016 АЕК 0:0 ПАОК С
- 26.05.2016 ПАОК 2:0 Паниониос С
- 23.05.2016 Паниониос 0:2 ПАОК С
- 15.05.2016 Панатинаикос 1:1 ПАОК С
- 11.05.2016 ПАОК 2:1 АЕК С
- 27.04.2016 Олимпиакос 3:0 ПАОК К
- 17.04.2016 Платаниас 0:0 ПАОК С
- 10.04.2016 ПАОК 2:0 Левадиакос С
- 03.04.2016 Паниониос 3:1 ПАОК С
- 20.03.2016 ПАОК 3:0 Каллони С
- 12.03.2016 Панаитоликос 0:3 ПАОК С
- 06.03.2016 Пантракикос 2:1 ПАОК С
ПАС Янина (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.01.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина С
- 04.08.2016 ПАС Янина 1:2 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 28.07.2016 АЗ Алкмаар 1:0 ПАС Янина ЛЕ
- 21.07.2016 Одд 3:1 ПАС Янина ЛЕ
- 14.07.2016 ПАС Янина 3:0 Одд ЛЕ
- 17.04.2016 Ксанти 0:1 ПАС Янина С
- 10.04.2016 ПАС Янина 2:0 Платаниас С
- 03.04.2016 Левадиакос 1:1 ПАС Янина С
- 21.03.2016 ПАС Янина 1:1 Паниониос С
- 12.03.2016 Каллони 0:2 ПАС Янина С
- 05.03.2016 ПАС Янина 2:0 Панаитоликос С
- 28.02.2016 Пантракикос 2:4 ПАС Янина С
- 20.02.2016 Астерас 0:0 ПАС Янина С
- 14.02.2016 ПАС Янина 0:3 Панатинаикос С
- 07.02.2016 Ираклис 1:0 ПАС Янина С
- 31.01.2016 ПАС Янина 0:3 Олимпиакос С
- 24.01.2016 Атромитос 0:2 ПАС Янина С
- 17.01.2016 ПАС Янина 0:2 АЕК С
- 14.01.2016 Панатинаикос 0:1 ПАС Янина К
- 10.01.2016 ПАОК 3:1 ПАС Янина С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
- 10.01.2016 ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига
- 30.08.2015 ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига
- 26.04.2015 ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 18.12.2014 ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига
- 29.10.2014 ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции
- 23.03.2014 ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 02.12.2013 ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига
- 02.06.2013 ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига
- 19.05.2013 ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига
- 21.04.2013 ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига
- 17.12.2012 ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига
- 01.04.2012 ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|1
|1
|30 - 6
|34
|2.
|Ксанти
|13
|7
|4
|2
|17 - 11
|25
|3.
|Паниониос
|2:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|4.
|ПАОК
|14
|7
|2
|5
|19 - 11
|23
|5.
|Панатинаикос
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|6.
|ПАС Янина
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Атромитос
|14
|6
|3
|5
|15 - 18
|21
|8.
|АЕК
|14
|5
|6
|3
|21 - 13
|21
|9.
|Платаниас
|3:1
|14
|5
|5
|4
|13 - 14
|20
|10.
|Панаитоликос
|0:2
|14
|4
|4
|6
|17 - 16
|16
|11.
|Астерас
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|12.
|АОК Керкира
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|13.
|Лариса
|1:3
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|14.
|Левадиакос
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|15.
|Верия
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|16.
|Ираклис
|13
|1
|4
|8
|9 - 20
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Пасхалакис Александрос получает желтую карточку.
88'
ПАС Янина производит замену. Якос Эврипидис уходит, и Михалис Букувалас заменяет его
86'
ПАОК производит замену. Пелкас Димитрис уходит, и Перейра Факундо заменяет его
76'
ПАС Янина производит замену. Гаруфалиас Ираклис уходит, и Мабулу Кристофер заменяет его
67'
ПАОК производит замену. Цимирот Гойко уходит, и Мистакидис Яннис заменяет его
61'
ПАОК производит замену. Кулурис Эфтимос уходит, и Атанасиадис Стефанос заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
ПАС Янина производит замену. Лиля Анди уходит, и Гаруфалиас Ираклис заменяет его
20'
Акоста Ноэ получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цимопулос Темис.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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