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Стадион:
ПАОК
0:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
0:1
16' Гол
Цимопулос Темис
20' Желтая карточка
Акоста Ноэ
90' Желтая карточка
Пасхалакис Александрос
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Пасхалакис Александрос получает желтую карточку.
88'
ПАС Янина производит замену. Якос Эврипидис уходит, и Михалис Букувалас заменяет его
86'
ПАОК производит замену. Пелкас Димитрис уходит, и Перейра Факундо заменяет его
76'
ПАС Янина производит замену. Гаруфалиас Ираклис уходит, и Мабулу Кристофер заменяет его
67'
ПАОК производит замену. Цимирот Гойко уходит, и Мистакидис Яннис заменяет его

61'
ПАОК производит замену. Кулурис Эфтимос уходит, и Атанасиадис Стефанос заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
ПАС Янина производит замену. Лиля Анди уходит, и Гаруфалиас Ираклис заменяет его
Желтая карточка
20'
Акоста Ноэ получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цимопулос Темис.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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