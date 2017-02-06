  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Валенсия
 
Позже
Реал Мадрид
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Реал Мадрид, который состоится 22.02.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид
Валенсия
9.4% (17)
Ничья:
6.1% (11)
Реал Мадрид
84.4% (152)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
29.4% (53)
Реал Мадрид:
17.8% (32)
Реал Мадрид:
13.9% (25)
Валенсия:
5% (9)
Ничья:
3.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация