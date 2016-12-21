Стадион: Сан-Сиро Зрители: 37868
1:0
54' ГолБанега Эвер
2:0
56' ГолИкарди Мауро
57' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
58' Желтая карточкаАндерсон Фелипе
63' Желтая карточкаЛулич Сенад
3:0
66' ГолИкарди Мауро
76' Желтая карточкаМиранда Жоао
Новости после матча
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Сумасшедший гол Банеги в девятку — 00:06
Второй тайм
-
Просто шокирующее влияние на "Лацио" оказали гол-красавец Эвера Банеги на 54-й минуте матча и гол Мауро Икарди на 55-й минуте после передачи все того же Эвера Банеги. А дальше все было делом техники для "Интера". Сегодня у миланской команды с техникой оказалось все в порядке. Кто знает, как сложилась бы игра, реализуй гости свои шансы в первом тайме? Винить им думаю стоит прежде всего себя, ведь "Интер" смог забить все, что создали, а "Лацио" нет. Сегодня был "Интер", который смог.
Спасибо за внимание и до новых встреч!
Спасибо за внимание и до новых встреч!
90'
ВСЕ! МАТЧ "ИНТЕР" - "ЛАЦИО" ЗАВЕРШЕН!
90'
Доигрывают матч обе команды. "Интер" от удовольствия, а "Лацио" от невозможности повлиять на результат.
90'
Три минуты компенсировано ко второму тайму.
89'
По воротам пробил Габриэл Барбоза - мяч задев кого-то из игроков "Лацио" ушел на угловой!
88'
Паласио нарушил правила против Душана Басты.
87'
Сразу же включился в игру Габриэл и партнеры с удовольствием играют через него, тем самым оказывая доверие.
86'
Последняя замена в составе "Интера". Габриэл "Габигол" Барбоза выходит на поле под аплодисменты - под них же покидает поле Антонио Кандрева.
85'
Данило Катальди сначала неудачно подал штрафной, а затем удачно сыграл на подборе после выноса мяча все тем же Мирандой - мяч после удара Данило отразил Ханданович на угловой!
84'
Миранда фолит у своей штрафной - Бальде Кейта оказался жертвой защитника "Интера".
83'
Катальди вышел на поле вместо Бильи. Третья замена у "Лацио".
82'
Перекладина не дает Икарди оформить хет-трик в матче! Юто Нагатомо подал в штрафную, на дальней штанге Кандрева сбросил мяч на Икарди, который в сложном прыжке смог пробить по воротам - мяч "поцеловав" перекладину отскочил в поле.
81'
Хозяева поля владеют мячом 52% времени, а гости – 48%.
80'
Силен в атаке "Интер". Отобрал мяч Икарди и "нерадзурри" пошли в атаку четыре на четыре. Благо для "Лацио", что смогли выбить мяч из-под ног капитана хозяев и вернуться в защиту.
79'
Угловой будет подавать "Интер". В отсутствие Банеги за дело взялся Брозович. Тем же успехосм, что и Эвер в первом тайме.
77'
Перишич и Паласио умно и хитро сыграли на коротке в штрафной "Лацио", а вот ударить по воротам у них не получилось.
76'
Фелипе Андерсон навесил на дальнюю штангу - мяч никого не коснувшись улетел за пределы поля. От ворот.
75'
Жоао Миранда получил желтую за фол на Ломбарди у линии штрафной своей команды.
74'
Вторая замена у "Интера". Покидает поле Эвер Банега, автор гола и голевой передачи - вышел Родриго Паласио.
74'
Кандрева пробил мимо ворот после передачи Д'Амброзио!
72'
Иван Перишич с левого фланга опасно прострелил во вратарскую - Маркетти в прыжке кулаками отбил мяч, который затем ушел за пределы поля от Кандревы.
71'
Замена в составе "Лацио". Ломбарди заменил Сенада Лулича.
70'
Ух, снова Банега и Икарди в деле! Эвер сделал передачу на ход Икарди, а Мауро пробил с правой - Маркетти перевел мяч на угловой!
69'
Сенад Лулич свалил с ног Джейсона Мурильо, атакуя чужие ворота.
68'
Да, обескуражен сейчас весь "Лацио" и в частности Симоне Индзаги. "Интер" просто "убил" интригу, забив во всех моментах, что они создали. И даже больше.
66'
Чиро Иммобиле нарушил правила у своей штрафной. Будет опасно! Эвер Банега у мяча.
65'
ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! МАУРО ИКАРДИ ОФОРМЛЯЕТ ДУБЛЬ!!!!! Подача Эвера Банеги со штрафного находит Мауро Икарди! Капитан "Интера" пробил и мяч буквально пролез в ворота "Лацио"!
64'
Сенад Лулич получил желтую карточку за фол в центре поля, а ведь мог и вторую получить после откидки мяча.
63'
Кейта Бальде ворвался в штрафную после паса партнера из аута и пробил в ближний угол - Ханданович был готов к этому!
62'
Замена у "Интера". Стефано Пиоли подальше от красной карточки убирает Ансальди - на поле появился юркий Юто Нагатомо.
61'
Мощно прессингует и отбирает мяч "Интер" и "орлят"! Кандрева подал с правого фланга, и Икарди в красивом эффектном прыжке хотел пяткой отправить мяч в ворота, но не получился удар! Да-да. именно "орлятами" выглядят во втором тайме гости, а никак не "орлами".
60'
Банега здорово пробросил мяч между ног соперника, оббежал его и подал с левого фланга - мяч прилетел прямо в руки Маркетти.
59'
Габбарон Патрисио покидает поле - вышел Кейта Бальде. Индзаги предпринимает попытку воодушевить деморализованную команду.
58'
Фелипе Андерсон делает счет по желтым карточкам 1-1. Нарушил он правила на Перишиче, отмахнувшись рукой.
57'
Желтая карточка Ансальди! Завелась игра!
55'
ИНТЕР!!!! 2-0!!! ИКАРДИ!!! ЧТО ПРОИСХОДИТ!!! Потерял мяч "Лацио", Антонио Кандрева подал с правого фланга и Мауро Икарди головой отправил мяч в дальний угол!
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!!!! 1-0!!! БАНЕГА!!!! Фантастически красивый гол забил аргентинец! Отобрал мяч в атаке и с правой ноги мощно пробил с правой ноги в ближнюю девятку!
52'
Подача Д'Амброзио после выброса мяча из аута Перишичем улетела очень далеко от адресата - Кандревы.
51'
Икарди и Банега "щемились" в штрафную "Лацио", но наглецов не пустили, мяч был выбит в аут.
50'
Нарушает в атаке правила Фелипе Андерсон. В роли пострадавшего оказался Миранда.
49'
Милинкович-Савич и Фелипе Андерсон в течение минуты входили в штрафную "Интера" и падали, ожидая, что Паоло Маццолени поставит пенальти в ворота Хандановича. Арбитр ни в одном из эпизодов не усмотрел нарушения со стороны Миранды и Мурильо.
48'
И снова Кондогбия хорошо сыграл. Оттеснил он от мяча Милинковича-Савича и начал атаку своей команды.
47'
Кондогбия неожиданно для многих сыграл продуктивно! Финтами разобрался с соперниками и отдал передачу на Кандреву, подавшего на дальнюю штангу - Иван Перишич смог оторваться от опеки, а вот до мяча дотянуться не смог.
46'
"Интер" развел мяч во втором тайме и Брозович гостеприимно отдал мяч во владение гостям.
46'
Второй тайм матча "Интер" - "Лацио" стартовал! Будем надеяться, чтобы команды хорошо отдохнули в раздевалках и покажут во втором тайме максимум своих способностей. Куда уже откладывать-то? Последнюю игру команды проводят в 2016 году! Уже в 8.01.2017 Интер будет гостить у "зебр" во Фриули, а "Лацио" дома сыграет с "Кротоне", так что будет время отдохнуть.
Второй тайм
Первый тайм
-
Надоело смотреть Паоло Маццолени на штрафные в исполнении Банеги. Отправил он команды на перерыв ничего не добавив к основному времени первого тайма. Счет в матче не открыт. Игра со стороны команд не вызывает моего предматчевого ощущения праздника, однако, стоит заметить, что "Лацио" просто обязан уже вести в матче. Три хороших момента было у них, но не сумели "орлы" их реализовать.
44'
И снова штрафной в исполнении аргентинского полузащитника "Интера" с правого фланга не приносит дивидентов миланскому клубу. Сфолил в атаке Миранда.
43'
Снова подача со штрафного переходит в угловой. Все тот же Банега трудится над стандартами у "Интера". После углового Брозович мощно пробил по воротам! Насколько мощно, настолько и не точно!
42'
Снова Данило в центре внимания. Нарушил правило на нем Милинкович-Савич, а Д'Амброзио не стал миндальничать и отмахнулся рукой по лицу сербскому нападающему. Впрочем, штрафной в пользу "Интера".
41'
Сенад Лулич нарушил правила на Данило Д'Амброзио. Ну правильно, не все же ему нарушать.
40'
Кристиан Ансальди "срубил" как новогоднюю елочку Фелипе Андерсона, удар сзади по ногам.
39'
Штрафной в исполнении Эвера Банеги трансформировался в угловой в его же исполнении. Ни тот, ни другой стандарт не привел к опасному моменту. Все подачи шли к сопернику.
37'
Штрафной у ворот "Лацио"! Фелипе Андерсон сфолил на Кандреве.
36'
Сенад Лулич выдал передачу на ход Сиро Иммобиле, однако в этом эпизоде Мурильо сыграл ответственно и не дал нападающему встретиться с мячом.
35'
Брозович здорово сыграл в отборе, открыв перспективу быстрой атаки "Интера", а вот передачу выдал на Кондогбия не ахти какую, атака замедлилась, а затем и вовсе "заглохла". Мяч оказался у Хандановича.
34'
Кристиан Ансальди делал подачу с левого фланга атаки - защита "Лацио" вынесла мяч.
33'
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32'
Фелипе Андерсон и Мурильо немного повздорили после единоборства, но быстро включились в процесс игры.
31'
Эвер Банега прицелился и нанес удар по воротам Маркетти! Вышло прямо по центру. "Лацио" стреляет гораздо опаснее, чем "Интер", но результат для обеих команд пока одинаков.
29'
Антонио Кандрева сфолил на Габбароне, локтем ударив спину защитника "Лацио".
27'
Нарушение правил зафиксировал Маццолени со стороны игроков "Интера" в момент подачи Эвера Банеги.
26'
Антонио Кандрева, экс-игрок "Лацио" зарабатывает штрафной для "Интера" у чужих ворот. чТо же выйдет?
25'
Фелипе Андерсон! Когда бразилец с мячом это ужас для "Интера"! Просто смотрели игроки "нерадзурри" на то как Фелипе как нож сквозь масло входит в штрафную и бьет по воротам! Благо для "Интера" Фелипе Андерсон просто попал в их игрока!
24'
Передачи Ансальди между игроков на Перишича не дошла, а Иван уже в мыслях обрабатывал передачу партнера.
23'
Много фолит "Интер". На этот раз Эвер Банега провинился прямо на глазах Паоло Маццолени. Арбитр призвал вести игру более корректно.
21'
Коллективное обозначение прессинга использует "Интер" в атаке. Для "Лацио" это проблемой не явилось и Чиро Иммобиле получив мяч на левом фланге совсем немного не смог нормально обработать пас, чтобы мяч не ушел в аут.
20'
Снова Д'Амброзио не успевает за соперником и нарушает правила. Еще раз и наверняка получит "горчичник".
19'
Снова момент у "бьянкочелести"! И снова его организовал Андерсон! Передача на Чиро Иммобиле и удар в касание итальянца отразил Ханданович, а на добивание немного не успели Лулич и Милинкович-Савич! 0-2 по моментам в пользу "Лацио", а счет в матче не открыт.
18'
Икарди после подачи Кандревы из неудобного положения, но сделал удар в сторону ворот Маркетти. Мяч пролетел слабо и далеко от штанги.
17'
В положении "вне игры" оказался Чиро Иммобиле в момент передачи Лукаса Бильи.
16'
Снова на левом фланге обосновался "Интер". Ансальди выбросил аут на Ивана Перишича - на этот раз хорват за скоростью полета мяча не успел. Удар от ворот выполнит Маркетти.
15'
Эвер Банега нарушил правила на Уолласе в центре поля.
14'
Раскачивается "Интер"! Перишич с левого фланга успел достать уходящий мяч и подать в штрафную - мяч перехвачен!
12'
"Интер" больше использует короткие и средние передачи, чтобы не случилось грубой обрезки.
11'
Банега пытался вывести на оперативный простор Икарди, но того стережет защита "Лацио", не давая даже толком подумать о приеме мяча.
10'
Второй фол подряд совершает правый защитник "Интера" на Милинковиче-Савиче. На этот раз уже на половине поля своей команды.
9'
Нарушение правил со стороны Данило Д'Амброзио на половине поля "Лацио".
8'
Кандрева с правого фланга низом прострелил во вратарскую "Лацио" - Икарди до мяча не дотянулся.
7'
Вот и "Интеру" удалось отобрать мяч у дерзких гостей. Миранда и Мурильо бережно владеют мячом на своей половине поля.
6'
Лукас Билья организовал подачу с углового прямо на голову сопернику.
5'
Душан Баста подал с правого фланга - Кондогбия выбил мяч на угловой!
4'
Успокоился "Интер", хоть и мячом по-прежнему владеет активно "Лацио", быстро "гоняя" мяч по не очень-то ровному газону "Джузеппе Меацца".
2'
"Лацио" момент! Правым флангом надавили на оборону "Интера"! Андерсон раскачал аппонента и скинул под удар Луличу - удар Сенада отразил Ханданович, а успевший на добивание Билья попал в соперника! Ух, начало!
1'
Икарди на полную катушку прессингует защиту "Лацио", но та спокойно выбралась из-под прессинга аргентинца.
-
Добро пожаловать на "Джузеппе Меацца" ! Миланский "Интер" принимает римский "Лацио". Нас ждет спектакль, не уступающий по напряжению лучшим действиям на легендарной миланской театральной арене "Ла Скала" ! По-крайней мере, я, Алексей Торопацкий, в это верю и призываю вас присоединиться к моей интуиции и к нам, на LiveResult.ru, чтобы стать свидетелями отличного итальянского футбола. Поехали!
Первый тайм
-
Немного о судействе:
Главным арбитром на матч "Интер" - "Лацио" назначен Паоло Маццолени.
42-летний арбитр из Бергамо в нынешнем сезоне Серии А обслуживал восемь матчей (3 победы хозяев, 2 ничьи и 3 победы гостей), в которых раздал игрокам 28 желтых карточек, одну прямую красную и назначил три пенальти (все три в пользу гостей). В среднем при судействе Паоло Маццолени в этих встречах забивалось 2,86 гола за игру.
Паоло Маццолени в нынешнем сезоне обслуживал одну игру с участием "Интера" ( проигрыш "Сампдории" в гостях 0-1) и ни одной с участием "Лацио".
Главным арбитром на матч "Интер" - "Лацио" назначен Паоло Маццолени.
42-летний арбитр из Бергамо в нынешнем сезоне Серии А обслуживал восемь матчей (3 победы хозяев, 2 ничьи и 3 победы гостей), в которых раздал игрокам 28 желтых карточек, одну прямую красную и назначил три пенальти (все три в пользу гостей). В среднем при судействе Паоло Маццолени в этих встречах забивалось 2,86 гола за игру.
Паоло Маццолени в нынешнем сезоне обслуживал одну игру с участием "Интера" ( проигрыш "Сампдории" в гостях 0-1) и ни одной с участием "Лацио".
-
Доброе время суток, уважаемые поклонники футбола!
Сегодня в «змеином логове» под названием «Джузеппе Меацца» (да простят меня поклонники «Милана» для которых привычнее именовать стадион в Милане «Сан-Сиро», но сегодня вечер не их команды) будут гостить римские «орлы». «Схватку» «чешуйчатых» и «пернатых» для вас рад будет комментировать ведущий текстовых трансляций Алексей Торопацкий.
«Лацио» прибыл на встречу с «Интером» с некоторым налетом фаворита. Подопечные Симоне Индзаги, под руководством которого команде перед сезоном прочили место ближе к середине (уж точно не борьбу за место в Лиге Чемпионов) удивляет итальянскую футбольную общественность (а может и не только итальянскую), занимая четвертое место после семнадцати туров, отставая от своего вечного соперника «Ромы» всего лишь на один балл. Согласитесь, что открывающиеся перспективы должны еще более «окрылить» «орлов» в матче с черно-синими «змеями», которые уже долгое никак не могут «обновить кожу», чтобы снова быть среди топ-клубов.
«Интер» вроде как начинает худо-бедно набирать очки. «Нерадзурри» после крупного поражения от неаполитанских «партенопейцев» на внутренней арене добились «сухих» побед над «Дженоа» (2-0 дома) и «Сассуоло» (1-0) в гостях, что позволило с настороженным оптимизмом смотреть на верхушку турнирной таблицы Серии А. Правда, в центральной зоне полузащиты у «Интера» существуют определенные проблемы – из-за травм и дисквалификаций команде не помогут Фелипе Мело, Жоао Мариу и Гари Медель. Наверняка в стартовом составе появятся Жоффрей Кондогбия, Марсело Брозович и Эвер Банега, которые постараются не только не испортить «картину», а даже привнести новые «штрихи» в действиях команды.
Кстати, о новом наставнике «Интера»… Еще не остыло кресло на «Стадио Олимпико» после двух лет вполне неплохой работы итальянского специалиста с «Лацио». В «копилке» «бьянкочелести» «бронза» сезона 14/15 и восьмое место 15/16. Затем последовали разногласия с руководством и увольнение летом, после которого командой меньше недели руководил экспрессивный Марсело Бьелса, а затем уже клуб возглавил Симоне Индзаги, легенда клуба в игроцкую бытность.
Сможет ли Пиоли отречься от былых воспоминаний о римском клубе и настроить игру «Интера» на нужный лад? Сможет ли «Лацио» увеличить победную серию в противостоянии с «нерадзурри» до трех, а заодно как минимум до завтрашнего дня "взлелеть" на второе место? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы ждем вас в нашей компании в 22.45 по московскому времени. Скоро все будет!
Сегодня в «змеином логове» под названием «Джузеппе Меацца» (да простят меня поклонники «Милана» для которых привычнее именовать стадион в Милане «Сан-Сиро», но сегодня вечер не их команды) будут гостить римские «орлы». «Схватку» «чешуйчатых» и «пернатых» для вас рад будет комментировать ведущий текстовых трансляций Алексей Торопацкий.
«Лацио» прибыл на встречу с «Интером» с некоторым налетом фаворита. Подопечные Симоне Индзаги, под руководством которого команде перед сезоном прочили место ближе к середине (уж точно не борьбу за место в Лиге Чемпионов) удивляет итальянскую футбольную общественность (а может и не только итальянскую), занимая четвертое место после семнадцати туров, отставая от своего вечного соперника «Ромы» всего лишь на один балл. Согласитесь, что открывающиеся перспективы должны еще более «окрылить» «орлов» в матче с черно-синими «змеями», которые уже долгое никак не могут «обновить кожу», чтобы снова быть среди топ-клубов.
«Интер» вроде как начинает худо-бедно набирать очки. «Нерадзурри» после крупного поражения от неаполитанских «партенопейцев» на внутренней арене добились «сухих» побед над «Дженоа» (2-0 дома) и «Сассуоло» (1-0) в гостях, что позволило с настороженным оптимизмом смотреть на верхушку турнирной таблицы Серии А. Правда, в центральной зоне полузащиты у «Интера» существуют определенные проблемы – из-за травм и дисквалификаций команде не помогут Фелипе Мело, Жоао Мариу и Гари Медель. Наверняка в стартовом составе появятся Жоффрей Кондогбия, Марсело Брозович и Эвер Банега, которые постараются не только не испортить «картину», а даже привнести новые «штрихи» в действиях команды.
Кстати, о новом наставнике «Интера»… Еще не остыло кресло на «Стадио Олимпико» после двух лет вполне неплохой работы итальянского специалиста с «Лацио». В «копилке» «бьянкочелести» «бронза» сезона 14/15 и восьмое место 15/16. Затем последовали разногласия с руководством и увольнение летом, после которого командой меньше недели руководил экспрессивный Марсело Бьелса, а затем уже клуб возглавил Симоне Индзаги, легенда клуба в игроцкую бытность.
Сможет ли Пиоли отречься от былых воспоминаний о римском клубе и настроить игру «Интера» на нужный лад? Сможет ли «Лацио» увеличить победную серию в противостоянии с «нерадзурри» до трех, а заодно как минимум до завтрашнего дня "взлелеть" на второе место? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы ждем вас в нашей компании в 22.45 по московскому времени. Скоро все будет!
-
Судья: Паоло Сильвио Маццеолени
Статистика встреч: +60=52-37. Разница мячей: 238:171
Статистика встреч: +60=52-37. Разница мячей: 238:171
Новости матча
Новости после матча
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Сумасшедший гол Банеги в девятку — 00:06
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Брозович Марсело из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
92'
92'
91'
Нагатомо Юто коснулся мяча рукой.
91'
Габриэл Алмейда из команды Интер Милан разыграл угловой с левого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Габриэл Алмейда бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 37868 болельщиков
89'
87'
87'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает неудачный навес.
87'
Игроки ФК "Интер Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Паласио Родриго нарушает правила. Баста Душан пострадал
86'
86'
Тактическая замена. Кандрева Антонио уходит с поля и его заменяет Габриэл Алмейда
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
85'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
85'
Ломбарди Кристиано нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
Миранда Жоао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Катальди Данило из команды Лацио делает навес
85'
Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Миранда Жоао из команды Интер Милан. Это Кейта Бальде заработал фол.
84'
Кейта Бальде из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
83'
83'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Катальди Данило
83'
82'
Икарди Мауро попадает в перекладину. Какой шанс!
82'
Паласио Родриго из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
82'
Нагатомо Юто из команды Интер Милан делает навес
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
79'
79'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан подал угловой справа.
79'
Билья Лукас выбил мяч на угловой.
79'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Билья Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
78'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
78'
Ханданович Самир вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Билья Лукас из команды Лацио делает навес
77'
77'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
76'
Миранда Жоао получает желтую карточку.
76'
Миранда Жоао получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ломбарди Кристиано.
76'
Ломбарди Кристиано на финте ушёл от оппонента.
76'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
74'
Тактическая замена. Банега Эвер уходит с поля и его заменяет Паласио Родриго
74'
Кандрева Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан делает пас партнеру.
73'
73'
Маркетти Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
72'
72'
72'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Ломбарди Кристиано
72'
Икарди Мауро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
72'
Банега Эвер из команды Интер Милан делает пас партнеру.
71'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Мурильо Джейсон заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Брозович Марсело из команды Интер Милан делает навес
70'
Перишич Иван из команды Интер Милан разыграл угловой с левого угла.
70'
Баста Душан выбил мяч на угловой.
70'
70'
68'
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
67'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес
67'
66'
Банега Эвер сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Икарди Мауро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
65'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает подножку. Миранда Жоао заработал фол.
63'
Лулич Сенад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Кандрева Антонио заработал фол.
63'
Игроки ФК "Интер Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Кейта Бальде, и мяч снова в игре
63'
63'
Тактическая замена. Ансальди Кристиан уходит с поля и его заменяет Нагатомо Юто
62'
62'
Миранда Жоао из команды Интер Милан делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
61'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
61'
61'
Банега Эвер из команды Интер Милан делает навес
61'
Перишич Иван из команды Интер Милан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Тактическая замена. Габаррон Патрисио уходит с поля и его заменяет Кейта Бальде
58'
Андерсон Фелипе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
58'
Андерсон Фелипе совершает грубый фол. Перишич Иван был жертвой
57'
Ансальди Кристиан получает желтую карточку.
57'
Ансальди Кристиан из команды Интер Милан делает подножку. Андерсон Фелипе заработал фол.
56'
Д'Амброзио Данило сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Икарди Мауро из клуба "Интер Милан" отправил мяч головой в ворота.
56'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан делает навес
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
ГОООООЛ - Банега Эвер из команды Интер Милан забивает из-за штрафной площади
54'
Милинкович-Савич Сергей ошибается в защите.
54'
Билья Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Икарди Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает навес прямо в штрафную.
53'
53'
Баста Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
52'
Ансальди Кристиан из команды Интер Милан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
51'
Андерсон Фелипе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Миранда Жоао.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Иммобиле Чиро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Икарди Мауро из команды Интер Милан в офсайде
48'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Перишич Иван из команды Интер Милан в офсайде
45'
44'
Уоллас Оливейра получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Банега Эвер.
44'
44'
Брозович Марсело из команды Интер Милан делает неудачный навес.
44'
Банега Эвер из команды Интер Милан разыграл угловой с левого угла.
43'
Баста Душан выбил мяч на угловой.
43'
Миранда Жоао из команды Интер Милан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Д'Амброзио Данило заработал фол.
41'
Лулич Сенад атакует сзади соперника. Д'Амброзио Данило пострадал.
41'
Ансальди Кристиан совершает грубый фол. Андерсон Фелипе был жертвой
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
Банега Эвер из команды Интер Милан подал угловой слева.
39'
Милинкович-Савич Сергей выбил мяч на угловой.
39'
Икарди Мауро из команды Интер Милан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
38'
Андерсон Фелипе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кандрева Антонио.
38'
37'
36'
Перишич Иван из команды Интер Милан бьет головой мимо ворот
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
34'
34'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
32'
32'
Банега Эвер из команды Интер Милан делает навес
32'
После дальнего удара, который нанес Банега Эвер мяч отбит вратарем
31'
После дальнего удара, который нанес Брозович Марсело мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан опасно играет. Чуть не пострадал Габаррон Патрисио.
29'
Миранда Жоао из команды Интер Милан. Это Пароло Марко заработал фол.
29'
28'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает подножку. Кандрева Антонио заработал фол.
28'
Банега Эвер из команды Интер Милан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Игрок из команды Интер Милан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
27'
Милинкович-Савич Сергей имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
26'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
26'
Д'Амброзио Данило выбил мяч на угловой.
26'
Андерсон Фелипе имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
26'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
25'
25'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Банега Эвер из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Банега Эвер из команды Интер Милан делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
23'
22'
21'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан делает подножку. Лулич Сенад заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
19'
Милинкович-Савич Сергей получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кондогбия Жоффрей.
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
19'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
18'
18'
Перишич Иван из команды Интер Милан бьет головой мимо ворот
18'
17'
16'
16'
15'
Банега Эвер из команды Интер Милан делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
12'
Мурильо Джейсон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Милинкович-Савич Сергей.
11'
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
10'
9'
9'
Перишич Иван из команды Интер Милан наносит очень неточный удар.
9'
Икарди Мауро из команды Интер Милан делает навес
8'
8'
8'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
8'
8'
Кондогбия Жоффрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
7'
7'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
7'
Кондогбия Жоффрей выбил мяч на угловой.
7'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Кондогбия Жоффрей из команды Интер Милан делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
4'
3'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан делает навес
3'
3'
3'
Перишич Иван из команды Интер Милан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Билья Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Лулич Сенад имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
1'
Иммобиле Чиро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
1'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Интер Милан 3:0 Лацио
Интер Милан
62.7% (168)
Ничья:
25% (67)
Лацио
12.3% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Интер Милан:
36.2% (97)
1:1 Ничья:
18.3% (49)
1:0 Интер Милан:
15.3% (41)
1:2 Лацио:
5.2% (14)
2:2 Ничья:
3% (8)
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