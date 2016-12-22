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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19000
Торино
1:0
Конец матча
Дженоа
0'
17' Желтая карточка
Муньос Эсекьель
44' Желтая карточка
Кастан Леандро
1:0
49' Гол
Белотти Андреа
66' Желтая карточка
Белотти Андреа
72' Желтая карточка
Иццо Армандо
72' Желтая карточка
Нинкович Никола
84' Желтая карточка
Бурдиссо Николас
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
95'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Лазович Дарко заработал фол.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Удар от ворот произведет Торино
92'
Белотти Андреа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Фол, нарушение
91'
Симеоне Джованни из команды Дженоа. Это Кастан Леандро заработал фол.

91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
88'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Pietro Pellegri
87'
Удар от ворот произведет Торино
86'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
Угловой
86'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
85'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Базелли Даниэле из команды Торино устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Бенасси Марко получил травму и заменен. Аскуа Африйе выходит на поле.
Желтая карточка
84'
Бурдиссо Николас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Бенасси Марко.
Угловой
83'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой слева.
83'
Гакпе Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
82'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
82'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Травма, повреждение
81'
Белотти Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Белотти Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
80'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
79'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Дженоа
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
74'
Тактическая замена. Нинкович Никола уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
Фол, нарушение
72'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает подножку. Вальдифиори Мирко заработал фол.
Желтая карточка
72'
Нинкович Никола получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
72'
Иццо Армандо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Иццо Армандо атакует сзади соперника. Вальдифиори Мирко пострадал.
Фол, нарушение
71'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Гакпе Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
68'
Белотти Андреа из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Иццо Армандо.
67'
Удар от ворот произведет Торино
67'
Лашальт Диего из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
67'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
67'
Фальке Яго из команды Торино. Это Ринкон Томас заработал фол.
Желтая карточка
66'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
65'
Белотти Андреа из команды Торино. Это Нинкович Никола заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
64'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа. Это Белотти Андреа заработал фол.
63'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гакпе Серж из команды Дженоа делает навес
Травма, повреждение
62'
Оби Джоэл возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Нинкович Никола попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Оби Джоэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
60'
Гакпе Серж блокирует соперника. Оби Джоэл заработал своей команде штрафной.
59'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Россеттини Лука из команды Торино делает навес
59'
Гакпе Серж из команды Дженоа делает навес
58'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
57'
Нинкович Никола получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баррека Антонио.
57'
Удар от ворот произведет Дженоа
56'
Фальке Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Фальке Яго на финте ушёл от оппонента.
55'
Удар от ворот произведет Дженоа
Фол, нарушение
55'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Россеттини Лука заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
54'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
54'
Удар от ворот произведет Торино
54'
Лашальт Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой справа.
53'
Нинкович Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
52'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
Фол, нарушение
51'
Ляич Адем получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Иццо Армандо.
51'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
50'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой справа.
50'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
50'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
48'
Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
Угловой
47'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой слева.
46'
Удар от ворот произведет Дженоа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Торино
46'
Нинкович Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Нинкович Никола исполняет штрафной удар, но его блокируют
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
44'
Кастан Леандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Кастан Леандро атакует сзади соперника. Окампос Лукас пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Дженоа
43'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает неудачный навес.
43'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников.
42'
Дзаппакоста Давиде нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
42'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
42'
Ляич Адем бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
40'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой справа.
40'
Симеоне Джованни бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
40'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Угловой
39'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой справа.
39'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
39'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой слева.
39'
Лашальт Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Удар от ворот произведет Торино
37'
Симеоне Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
37'
Бенасси Марко атакует сзади соперника. Лашальт Диего пострадал.
36'
После дальнего удара, который нанес Белотти Андреа мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
36'
Симеоне Джованни из команды Дженоа. Это Кастан Леандро заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Фальке Яго из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Удар от ворот произведет Торино
33'
Симеоне Джованни из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
33'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
Угловой
33'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой слева.
Фол, нарушение
31'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Кофи Исаак заработал фол.
31'
Ляич Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой справа.
30'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
30'
Нинкович Никола из команды Дженоа подал угловой справа.
30'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
29'
Баррека Антонио коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
27'
Вальдифиори Мирко коснулся мяча рукой.
Офсайд
26'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Торино
26'
Симеоне Джованни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
25'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
После штрафного удара,который нанес Нинкович Никола мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
23'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
23'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лашальт Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Россеттини Лука из команды Торино делает подножку. Окампос Лукас заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Кофи Исаак заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино. Это Симеоне Джованни заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Дженоа
21'
Баррека Антонио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
20'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Оби Джоэл из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
20'
Нинкович Никола атакует сзади соперника. Оби Джоэл пострадал.
19'
Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
Угловой
19'
Лашальт Диего из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
19'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
18'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой справа.
18'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
17'
Оби Джоэл коснулся мяча рукой.
17'
Удар от ворот произведет Дженоа
Желтая карточка
17'
Муньос Эсекьель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Муньос Эсекьель атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
Фол, нарушение
16'
Кастан Леандро из команды Торино делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
14'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Ляич Адем, и мяч снова в игре
13'
Кофи Исаак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Нинкович Никола, и мяч снова в игре
13'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой слева.
12'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
12'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает навес
11'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Удар от ворот произведет Торино
9'
Симеоне Джованни из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
9'
Ринкон Томас из команды Дженоа делает навес
8'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Нинкович Никола из команды Дженоа. Это Вальдифиори Мирко заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
6'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
5'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
5'
Бенасси Марко из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Нинкович Никола.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
4'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
4'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
1'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Turin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:0 Дженоа
Торино
87.6% (197)
Ничья:
9.3% (21)
Дженоа
3.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
48% (108)
Торино:
22.2% (50)
Торино:
8.4% (19)
Ничья:
8.4% (19)
Торино:
4.4% (10)
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