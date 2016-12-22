Стадион: Олимпийский стадион (Турин) Зрители: 19000
17' Желтая карточкаМуньос Эсекьель
44' Желтая карточкаКастан Леандро
1:0
49' ГолБелотти Андреа
66' Желтая карточкаБелотти Андреа
72' Желтая карточкаИццо Армандо
72' Желтая карточкаНинкович Никола
84' Желтая карточкаБурдиссо Николас
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Лазович Дарко заработал фол.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
92'
Белотти Андреа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
Симеоне Джованни из команды Дженоа. Это Кастан Леандро заработал фол.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
88'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Pietro Pellegri
87'
86'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
85'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Базелли Даниэле из команды Торино устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Бенасси Марко получил травму и заменен. Аскуа Африйе выходит на поле.
84'
Бурдиссо Николас получает желтую карточку.
84'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Бенасси Марко.
83'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой слева.
83'
Гакпе Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
82'
82'
82'
82'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Белотти Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Белотти Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
80'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
78'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
74'
Тактическая замена. Нинкович Никола уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
72'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает подножку. Вальдифиори Мирко заработал фол.
72'
Нинкович Никола получает желтую карточку за споры
72'
Иццо Армандо получает желтую карточку.
71'
Иццо Армандо атакует сзади соперника. Вальдифиори Мирко пострадал.
71'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Гакпе Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Белотти Андреа из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Иццо Армандо.
67'
67'
Лашальт Диего из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
67'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает пас партнеру.
67'
Фальке Яго из команды Торино. Это Ринкон Томас заработал фол.
66'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за "нырок".
65'
Белотти Андреа из команды Торино. Это Нинкович Никола заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа. Это Белотти Андреа заработал фол.
63'
63'
Гакпе Серж из команды Дженоа делает навес
62'
Оби Джоэл возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Нинкович Никола попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Оби Джоэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Гакпе Серж блокирует соперника. Оби Джоэл заработал своей команде штрафной.
59'
59'
Россеттини Лука из команды Торино делает навес
59'
Гакпе Серж из команды Дженоа делает навес
58'
58'
57'
Нинкович Никола получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баррека Антонио.
57'
56'
Фальке Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Фальке Яго на финте ушёл от оппонента.
55'
55'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Россеттини Лука заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
54'
54'
Лашальт Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Нинкович Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
52'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
51'
Ляич Адем получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Иццо Армандо.
51'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
48'
Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Нинкович Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Нинкович Никола исполняет штрафной удар, но его блокируют
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Кастан Леандро получает желтую карточку.
44'
Кастан Леандро атакует сзади соперника. Окампос Лукас пострадал.
43'
43'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает неудачный навес.
42'
Дзаппакоста Давиде нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Ляич Адем бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
40'
40'
40'
Симеоне Джованни бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
39'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
39'
Лашальт Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Симеоне Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
37'
Бенасси Марко атакует сзади соперника. Лашальт Диего пострадал.
36'
После дальнего удара, который нанес Белотти Андреа мяч отбит вратарем
36'
Симеоне Джованни из команды Дженоа. Это Кастан Леандро заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Фальке Яго из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
33'
Симеоне Джованни из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
33'
33'
31'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Кофи Исаак заработал фол.
31'
Ляич Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
30'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
29'
29'
Баррека Антонио коснулся мяча рукой.
27'
Вальдифиори Мирко коснулся мяча рукой.
26'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
26'
26'
Симеоне Джованни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
25'
Нинкович Никола из команды Дженоа делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
После штрафного удара,который нанес Нинкович Никола мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
23'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
23'
23'
Лашальт Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Россеттини Лука из команды Торино делает подножку. Окампос Лукас заработал фол.
22'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Кофи Исаак заработал фол.
21'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино. Это Симеоне Джованни заработал фол.
21'
21'
Баррека Антонио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Нинкович Никола атакует сзади соперника. Оби Джоэл пострадал.
19'
Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Лашальт Диего из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
19'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой справа.
18'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Оби Джоэл коснулся мяча рукой.
17'
17'
Муньос Эсекьель получает желтую карточку.
16'
Муньос Эсекьель атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
16'
Кастан Леандро из команды Торино делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Ляич Адем, и мяч снова в игре
13'
Кофи Исаак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Нинкович Никола, и мяч снова в игре
13'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой слева.
12'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
12'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
9'
Симеоне Джованни из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
9'
Ринкон Томас из команды Дженоа делает навес
8'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Нинкович Никола из команды Дженоа. Это Вальдифиори Мирко заработал фол.
7'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
6'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
5'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Бенасси Марко из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Нинкович Никола.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Turin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:0 Дженоа
Торино
87.6% (197)
Ничья:
9.3% (21)
Дженоа
3.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
48% (108)
1:0 Торино:
22.2% (50)
2:0 Торино:
8.4% (19)
1:1 Ничья:
8.4% (19)
3:1 Торино:
4.4% (10)
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