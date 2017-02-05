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Стадион:
Болонья
 
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Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Болонья - Милан, который состоится 08.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Болонья - Милан
Болонья
6.4% (11)
Ничья:
21.6% (37)
Милан
71.9% (123)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
32.7% (56)
Ничья:
17.5% (30)
Милан:
15.2% (26)
Милан:
6.4% (11)
Милан:
3.5% (6)
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