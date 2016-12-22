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Стадион:
Фиорентина
 
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Наполи
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До начала матча осталось 1 час 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Наполи, который состоится 22.12.2016.
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Судья: Паоло Тальявенто
Статистика встреч: +51=36-47. Разница мячей: 165:139
Вне игры: Валеро, Томович (оба – травма) – Милик, Кулибали (оба – травма).

Футбол: http://www.euro-football.ru/article/34/1003646860_prognoz_na_match_fiorentina_-_napoli?lrtxt_niz#ixzz4TaSeL3jF
Новости матча
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:
Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи
Фиорентина
13.2% (32)
Ничья:
32.6% (79)
Наполи
54.1% (131)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
38% (92)
Ничья:
27.3% (66)
Фиорентина:
6.6% (16)
Наполи:
5.4% (13)
Ничья:
4.1% (10)
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