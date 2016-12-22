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Стадион: Артемио Франки
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Состав команд
13
Астори
Давид
31
Милич
Хрвое
72
Иличич
Йосип
25
Рейна
Пепе
21
Кирикеш
Влад
31
Гулам
Фаузи
17
Гамшик
Марек
14
Мертенс
Дрис
Фиорентина 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Татарушану Чиприан Вратарь
- 18 Сальседо Карлос Защитник
- 2 Гонсало Родригес Защитник
- 13 Астори Давид Защитник
- 31 Милич Хрвое Защитник
- 5 Бадель Милан Полузащитник
- 8 Вечино Матиас Полузащитник
- 25 Кьеза Федерико Полузащитник
- 72 Иличич Йосип Полузащитник
- 10 Бернардески Федерико Полузащитник
- 9 Калинич Никола Нападающий
- Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Валеро Борха Травмирован
Наполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рейна Пепе Вратарь
- 2 Хюсай Эльсейд Защитник
- 33 Альбиоль Рауль Защитник
- 21 Кирикеш Влад Защитник
- 31 Гулам Фаузи Защитник
- 20 Зелиньски Петр Полузащитник
- 42 Диавара Амаду Полузащитник
- 17 Гамшик Марек Полузащитник
- 7 Кальехон Хосе Нападающий
- 14 Мертенс Дрис Нападающий
- 24 Инсинье Лоренцо Нападающий
- Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Милик Аркадиуш Травмирован
- Кулибали Калиду Травмирован
Предыдущие игры
Фиорентина (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 18.12.2016 Лацио 3:1 Фиорентина СA
- 15.12.2016 Дженоа 1:0 Фиорентина СA
- 12.12.2016 Фиорентина 2:1 Сассуоло СA
- 08.12.2016 Карабах 1:2 Фиорентина ЛЕ
- 04.12.2016 Фиорентина 2:1 Палермо СA
- 28.11.2016 Интер Милан 4:2 Фиорентина СA
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 20.11.2016 Эмполи 0:4 Фиорентина СA
- 06.11.2016 Фиорентина 1:1 Сампдория СA
- 03.11.2016 Фиорентина 3:0 Слован Либерец ЛЕ
- 29.10.2016 Болонья 0:1 Фиорентина СA
- 26.10.2016 Фиорентина 1:1 Кротоне СA
- 23.10.2016 Кальяри 3:5 Фиорентина СA
- 20.10.2016 Слован Либерец 1:3 Фиорентина ЛЕ
- 16.10.2016 Фиорентина 0:0 Аталанта СA
- 02.10.2016 Торино 2:1 Фиорентина СA
- 29.09.2016 Фиорентина 5:1 Карабах ЛЕ
- 25.09.2016 Фиорентина 0:0 Милан СA
- 21.09.2016 Удинезе 2:2 Фиорентина СA
- 18.09.2016 Фиорентина 1:0 Рома СA
Наполи (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
- 01.11.2016 Бешикташ 1:1 Наполи ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
- 26.10.2016 Наполи 2:0 Эмполи СA
- 23.10.2016 Кротоне 1:2 Наполи СA
- 19.10.2016 Наполи 2:3 Бешикташ ЛЧ
- 15.10.2016 Наполи 1:3 Рома СA
- 02.10.2016 Аталанта 1:0 Наполи СA
- 28.09.2016 Наполи 4:2 Бенфика ЛЧ
- 24.09.2016 Наполи 2:0 Кьево СA
- 21.09.2016 Дженоа 0:0 Наполи СA
- 17.09.2016 Наполи 3:1 Болонья СA
- 13.09.2016 Динамо Киев 1:2 Наполи ЛЧ
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
- 29.02.2016 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 18.10.2015 Наполи 2:1 Фиорентина Серия A
- 12.04.2015 Наполи 3:0 Фиорентина Серия A
- 09.11.2014 Фиорентина 0:1 Наполи Серия A
- 03.05.2014 Фиорентина 1:3 Наполи Кубок Италии
- 23.03.2014 Наполи 0:1 Фиорентина Серия A
- 30.10.2013 Фиорентина 1:2 Наполи Серия A
- 20.01.2013 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 02.09.2012 Наполи 2:1 Фиорентина Серия A
- 17.02.2012 Фиорентина 0:3 Наполи Серия A
- 24.09.2011 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 15.01.2011 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 29.08.2010 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 13.03.2010 Наполи 1:3 Фиорентина Серия A
- 25.10.2009 Фиорентина 0:1 Наполи Серия A
- 28.01.2009 Фиорентина 2:1 Наполи Серия A
- 14.09.2008 Наполи 2:1 Фиорентина Серия A
- 19.03.2008 Наполи 2:0 Фиорентина Серия A
- 31.10.2007 Фиорентина 1:0 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|36 - 14
|42
|2.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 17
|35
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 18
|34
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 20
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 21
|32
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 21
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|35 - 27
|25
|10.
|Кьево
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 24
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|23 - 39
|20
|15.
|Болонья
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 22
|20
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|19.
|Палермо
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 34
|9
|20.
|Пескара
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 32
|8
-
До начала матча осталось 1 час 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Наполи, который состоится 22.12.2016.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Наполи, который состоится 22.12.2016.
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Судья: Паоло Тальявенто
Статистика встреч: +51=36-47. Разница мячей: 165:139
Вне игры: Валеро, Томович (оба – травма) – Милик, Кулибали (оба – травма).
Футбол: http://www.euro-football.ru/article/34/1003646860_prognoz_na_match_fiorentina_-_napoli?lrtxt_niz#ixzz4TaSeL3jF
Статистика встреч: +51=36-47. Разница мячей: 165:139
Вне игры: Валеро, Томович (оба – травма) – Милик, Кулибали (оба – травма).
Футбол: http://www.euro-football.ru/article/34/1003646860_prognoz_na_match_fiorentina_-_napoli?lrtxt_niz#ixzz4TaSeL3jF
Новости матча
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Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи
Фиорентина
13.2% (32)
Ничья:
32.6% (79)
Наполи
54.1% (131)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
38% (92)
1:1 Ничья:
27.3% (66)
2:1 Фиорентина:
6.6% (16)
0:1 Наполи:
5.4% (13)
2:2 Ничья:
4.1% (10)
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