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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 21000
Сампдория
0:0
Конец матча
Удинезе
0'
38' Желтая карточка
Муриэль Луис
57' Желтая карточка
Фараони Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
93'
Данило Ларанжера из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Квальярелла Фабио.
93'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория делает подножку. Матос Ридер заработал фол.

92'
Эвангелиста Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Перейра Педру II ошибается в защите.
Фол, нарушение
91'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Эвангелиста Лукас заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Эвангелиста Лукас
Фол, нарушение
89'
Сильвестре Матиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сапата Дуван.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Сала Джакопо получил травму и заменен. Перейра Педру II выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Сала Джакопо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Линетти Кароль атакует сзади соперника. Сапата Дуван пострадал.
83'
Шик Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Теро Сириль ошибается в защите.
82'
Баррето Эдгар из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
81'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
81'
Матос Ридер из команды Удинезе в офсайде
81'
Удар от ворот произведет Сампдория
81'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
81'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
80'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
После дальнего удара, который нанес Сала Джакопо мяч отбит вратарем
79'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Сала Джакопо бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 21000 болельщиков
78'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Матос Ридер из команды Удинезе делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шик Патрик из команды Сампдория делает навес
74'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Муриэль Луис уходит с поля и его заменяет Прает Деннис
Фол, нарушение
73'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Шкриньяр Милан заработал фол.
72'
Матос Ридер из команды Удинезе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
71'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Фараони Марко заработал фол.
71'
Шик Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Данило Ларанжера сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
70'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой слева.
70'
Квальярелла Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
69'
Кумс Свен из команды Удинезе делает подножку. Муриэль Луис заработал фол.
69'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
68'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сильвестре Матиас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
68'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
67'
Шик Патрик из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
66'
Удар от ворот произведет Сампдория
66'
Фараони Марко из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
66'
Матос Ридер из команды Удинезе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
64'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
63'
Муриэль Луис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Баррето Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Фараони Марко.
60'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Шик Патрик делает скидку назад вдоль ворот
59'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
57'
Фараони Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Фараони Марко совершает грубый фол. Линетти Кароль был жертвой
Фол, нарушение
56'
Фараони Марко из команды Удинезе делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Шик Патрик заработал фол.
56'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Удинезе
55'
Муриэль Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
55'
Муриэль Луис из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Теро Сириль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Муриэль Луис заработал фол.
53'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
51'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
50'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Квальярелла Фабио пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
48'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Шик Патрик из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Муриэль Луис из команды Сампдория в офсайде
47'
Кумс Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Сала Джакопо из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Фернандеш Бруну уходит с поля и его заменяет Шик Патрик
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Торрейра Лукас выбил мяч подальше от ворот.
45'
После дальнего удара, который нанес Фофана Секо мяч отбит вратарем
45'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
44'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Фофана Секо заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Сапата Дуван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пуджиони Кристиан.
43'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
41'
Удар от ворот произведет Сампдория
41'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
40'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
39'
Сапата Дуван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрейра Лукас.
Желтая карточка
38'
Муриэль Луис получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
38'
Муриэль Луис ныряет в попытке получить право на штрафной
38'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
Травма, повреждение
37'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Торрейра Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Удар от ворот произведет Удинезе
34'
Торрейра Лукас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Торрейра Лукас на финте ушёл от оппонента.
34'
Торрейра Лукас из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
34'
Теро Сириль ошибается в защите.
Фол, нарушение
33'
Кумс Свен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Линетти Кароль.
33'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фараони Марко из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
32'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
31'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Удар от ворот произведет Удинезе
29'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает неудачный навес.
29'
Удар от ворот произведет Сампдория
28'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Каэтано Самир из команды Удинезе отвел угрозу отличным подкатом
27'
Торрейра Лукас из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
26'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
25'
Фернандеш Бруну делает скидку назад вдоль ворот
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Удар от ворот произведет Удинезе
25'
Сала Джакопо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
24'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Муриэль Луис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
24'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Удар от ворот произведет Сампдория
Угловой
23'
Кумс Свен из команды Удинезе подал угловой слева.
22'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Теро Сириль делает скидку назад вдоль ворот
22'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
21'
Шкриньяр Милан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сапата Дуван.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Удинезе
19'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает неудачный навес.
19'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой слева.
18'
Фернандеш Бруну нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
17'
После дальнего удара, который нанес Теро Сириль мяч отбит вратарем
17'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Баррето Эдгар из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Сала Джакопо из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
15'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Фараони Марко из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Халльфредссон Эмиль получил травму и заменен. Кумс Свен выходит на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапата Дуван, и мяч снова в игре
10'
Каэтано Самир из команды Удинезе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Удар от ворот произведет Сампдория
9'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
9'
Фофана Секо из команды Удинезе подал угловой справа.
9'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
9'
Теро Сириль из команды Удинезе делает навес
Офсайд
7'
Муриэль Луис из команды Сампдория в офсайде
7'
Сильвестре Матиас выбил мяч подальше от ворот.
7'
Сапата Дуван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
6'
Удар от ворот произведет Удинезе
6'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Угловой
5'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория подал угловой справа.
5'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
Угловой
5'
Реджини Васко из команды Сампдория подал угловой справа.
4'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
Офсайд
2'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе в офсайде
1'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Удинезе
Сампдория
65.9% (149)
Ничья:
24.8% (56)
Удинезе
9.3% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
33.2% (75)
Сампдория:
24.8% (56)
Ничья:
22.6% (51)
Удинезе:
5.8% (13)
Сампдория:
4.9% (11)
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