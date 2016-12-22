Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 21000
38' Желтая карточкаМуриэль Луис
57' Желтая карточкаФараони Марко
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
93'
Данило Ларанжера из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Квальярелла Фабио.
93'
93'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория делает подножку. Матос Ридер заработал фол.
92'
Эвангелиста Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Перейра Педру II ошибается в защите.
91'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Эвангелиста Лукас заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Эвангелиста Лукас
89'
Сильвестре Матиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сапата Дуван.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Сала Джакопо получил травму и заменен. Перейра Педру II выходит на поле.
86'
Сала Джакопо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
83'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Линетти Кароль атакует сзади соперника. Сапата Дуван пострадал.
83'
Шик Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Теро Сириль ошибается в защите.
82'
Баррето Эдгар из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
82'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
81'
81'
Матос Ридер из команды Удинезе в офсайде
81'
81'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
После дальнего удара, который нанес Сала Джакопо мяч отбит вратарем
79'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Сала Джакопо бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 21000 болельщиков
78'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Матос Ридер из команды Удинезе делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шик Патрик из команды Сампдория делает навес
74'
73'
Тактическая замена. Муриэль Луис уходит с поля и его заменяет Прает Деннис
73'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Шкриньяр Милан заработал фол.
72'
Матос Ридер из команды Удинезе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Фараони Марко заработал фол.
71'
Шик Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Данило Ларанжера сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
70'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой слева.
70'
Квальярелла Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
69'
Кумс Свен из команды Удинезе делает подножку. Муриэль Луис заработал фол.
69'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
68'
68'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сильвестре Матиас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
68'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
67'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
67'
Шик Патрик из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
67'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
66'
66'
Фараони Марко из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
66'
Матос Ридер из команды Удинезе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
65'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
64'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
64'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
63'
Муриэль Луис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Баррето Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Фараони Марко.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Шик Патрик делает скидку назад вдоль ворот
59'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Фараони Марко получает желтую карточку.
57'
Фараони Марко совершает грубый фол. Линетти Кароль был жертвой
56'
Фараони Марко из команды Удинезе делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
56'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Шик Патрик заработал фол.
56'
56'
55'
Муриэль Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
55'
Муриэль Луис из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
54'
Теро Сириль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Муриэль Луис заработал фол.
53'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
51'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Квальярелла Фабио пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
48'
48'
Шик Патрик из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
47'
Муриэль Луис из команды Сампдория в офсайде
47'
Кумс Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Сала Джакопо из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Фернандеш Бруну уходит с поля и его заменяет Шик Патрик
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Торрейра Лукас выбил мяч подальше от ворот.
45'
После дальнего удара, который нанес Фофана Секо мяч отбит вратарем
45'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
44'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Фофана Секо заработал фол.
43'
Сапата Дуван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пуджиони Кристиан.
43'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
41'
41'
40'
40'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Сапата Дуван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрейра Лукас.
38'
Муриэль Луис получил жёлтую карточку за "нырок".
38'
Муриэль Луис ныряет в попытке получить право на штрафной
38'
37'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Торрейра Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
34'
Торрейра Лукас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Торрейра Лукас на финте ушёл от оппонента.
34'
Торрейра Лукас из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
34'
Теро Сириль ошибается в защите.
33'
Кумс Свен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Линетти Кароль.
33'
33'
Фараони Марко из команды Удинезе делает навес
32'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
29'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает неудачный навес.
29'
28'
28'
Каэтано Самир из команды Удинезе отвел угрозу отличным подкатом
27'
Торрейра Лукас из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
26'
26'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
26'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
25'
Фернандеш Бруну делает скидку назад вдоль ворот
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
25'
Сала Джакопо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
25'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
24'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Муриэль Луис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
24'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Теро Сириль делает скидку назад вдоль ворот
22'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
21'
Шкриньяр Милан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сапата Дуван.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
19'
19'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает неудачный навес.
19'
19'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой слева.
18'
Фернандеш Бруну нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
17'
После дальнего удара, который нанес Теро Сириль мяч отбит вратарем
17'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Баррето Эдгар из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Сала Джакопо из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Фараони Марко из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
13'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Халльфредссон Эмиль получил травму и заменен. Кумс Свен выходит на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
11'
11'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапата Дуван, и мяч снова в игре
10'
Каэтано Самир из команды Удинезе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
9'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
9'
Фофана Секо из команды Удинезе подал угловой справа.
9'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
9'
Теро Сириль из команды Удинезе делает навес
7'
Муриэль Луис из команды Сампдория в офсайде
7'
Сильвестре Матиас выбил мяч подальше от ворот.
7'
Сапата Дуван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
6'
6'
6'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория подал угловой справа.
5'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
5'
Реджини Васко из команды Сампдория подал угловой справа.
4'
4'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
3'
2'
2'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
2'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе в офсайде
1'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Удинезе
Сампдория
65.9% (149)
Ничья:
24.8% (56)
Удинезе
9.3% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
33.2% (75)
1:0 Сампдория:
24.8% (56)
1:1 Ничья:
22.6% (51)
1:2 Удинезе:
5.8% (13)
2:0 Сампдория:
4.9% (11)
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