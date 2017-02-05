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Стадион:
Кротоне
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кротоне - Ювентус, который состоится 08.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Кротоне - Ювентус
Кротоне
4% (7)
Ничья:
3.4% (6)
Ювентус
92.6% (163)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
35.8% (63)
Ювентус:
14.8% (26)
Ювентус:
11.9% (21)
Ювентус:
9.1% (16)
Ювентус:
4% (7)
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