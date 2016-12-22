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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Состав команд
21
Руй
Мариу
Рома 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Щесны Войцех Вратарь
- 2 Рюдигер Антонио Защитник
- 15 Вермален Томас Защитник
- 20 Фасио Федерико Защитник
- 21 Руй Мариу Защитник
- 5 Леандро Паредес Полузащитник
- 6 Стротман Кевин Полузащитник
- 11 Салах Мохамед Полузащитник
- 8 Перотти Диего Полузащитник
- 92 Эль-Шаарави Стефан Полузащитник
- 9 Джеко Эдин Нападающий
- Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Манолас Костас Травмирован
- Де Росси Даниэле Травмирован
- Наингголан Раджа Травмирован
- Флоренци Алессандро Травмирован
- Нура Абдуллахи Травмирован
- Тотти Франческо Травмирован
Кьево 4-3-1-2
- Основной состав
- 70 Соррентино Стефано Вратарь
- 21 Фрей Николя Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 12 Цесар Боштян Защитник
- 29 Каччаторе Фабрицио Защитник
- 1 Де Гузман Джонатан Полузащитник
- 8 Радованович Иван Полузащитник
- 4 Ригони Никола Полузащитник
- 23 Бирса Вальтер Полузащитник
- 69 Меджорини Риккардо Нападающий
- 45 Инглесе Роберто Нападающий
- Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Гобби Массимо Травмирован
- Гамберини Алессандро Травмирован
- Хетемай Перпарим Травмирован
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 24.11.2016 Рома 4:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья СA
- 03.11.2016 Аустрия Вена 2:4 Рома ЛЕ
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома СA
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома СA
- 23.10.2016 Рома 4:1 Палермо СA
- 20.10.2016 Рома 3:3 Аустрия Вена ЛЕ
- 15.10.2016 Наполи 1:3 Рома СA
- 02.10.2016 Рома 2:1 Интер Милан СA
- 29.09.2016 Рома 4:0 Астра ЛЕ
- 25.09.2016 Торино 3:1 Рома СA
- 21.09.2016 Рома 4:0 Кротоне СA
- 18.09.2016 Фиорентина 1:0 Рома СA
- 15.09.2016 Виктория Пльзень 1:1 Рома ЛЕ
Кьево (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.12.2016 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 11.12.2016 Палермо 0:2 Кьево СA
- 05.12.2016 Кьево 0:0 Дженоа СA
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Торино 2:1 Кьево СA
- 19.11.2016 Кьево 1:0 Кальяри СA
- 06.11.2016 Кьево 1:2 Ювентус СA
- 30.10.2016 Кротоне 2:0 Кьево СA
- 26.10.2016 Кьево 1:1 Болонья СA
- 23.10.2016 Эмполи 0:0 Кьево СA
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан СA
- 01.10.2016 Пескара 0:2 Кьево СA
- 24.09.2016 Наполи 2:0 Кьево СA
- 21.09.2016 Кьево 2:1 Сассуоло СA
- 18.09.2016 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 11.09.2016 Кьево 1:1 Лацио СA
- 28.08.2016 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 21.08.2016 Кьево 2:0 Интер Милан СA
- 13.08.2016 Кьево 3:0 Виртус Энтелла КИ
- 06.08.2016 Хоффенхайм 2:0 Кьево ТМК
Последние игры между собой
Рома: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
- 08.05.2016 Рома 3:0 Кьево Серия A
- 06.01.2016 Кьево 3:3 Рома Серия A
- 08.03.2015 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 18.10.2014 Рома 3:0 Кьево Серия A
- 22.03.2014 Кьево 0:2 Рома Серия A
- 31.10.2013 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 07.05.2013 Рома 0:1 Кьево Серия A
- 16.12.2012 Кьево 1:0 Рома Серия A
- 01.05.2012 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 08.01.2012 Рома 2:0 Кьево Серия A
- 23.04.2011 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 04.12.2010 Кьево 2:2 Рома Серия A
- 16.05.2010 Кьево 0:2 Рома Серия A
- 09.01.2010 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 03.05.2009 Рома 0:0 Кьево Серия A
- 06.12.2008 Кьево 0:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|36 - 14
|42
|2.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 17
|35
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 18
|34
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 20
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 21
|32
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 21
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|35 - 27
|25
|10.
|Кьево
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 24
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|23 - 39
|20
|15.
|Болонья
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 22
|20
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|19.
|Палермо
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 34
|9
|20.
|Пескара
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 32
|8
-
До начала матча осталось 1 час 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Кьево, который состоится 22.12.2016.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Кьево, который состоится 22.12.2016.
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Судья: Джанпаоло Кальварезе
Статистика встреч: +14=11-3. Разница мячей: 48:18
Статистика встреч: +14=11-3. Разница мячей: 48:18
Новости матча
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Прогноз на матч "Рома" - "Кьево" — 13:02
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Прогнозы на матч Рома - Кьево
Рома
97.4% (224)
Ничья:
2.2% (5)
Кьево
0.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
46.1% (106)
2:1 Рома:
18.3% (42)
1:0 Рома:
10.4% (24)
3:1 Рома:
8.3% (19)
3:0 Рома:
5.2% (12)
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