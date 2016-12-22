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Стадион:
Рома
 
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Кьево
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До начала матча осталось 1 час 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Кьево, который состоится 22.12.2016.
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Судья: Джанпаоло Кальварезе
Статистика встреч: +14=11-3. Разница мячей: 48:18
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Прогнозы на матч Рома - Кьево
Рома
97.4% (224)
Ничья:
2.2% (5)
Кьево
0.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
46.1% (106)
Рома:
18.3% (42)
Рома:
10.4% (24)
Рома:
8.3% (19)
Рома:
5.2% (12)
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