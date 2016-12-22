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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 14000
Кальяри
4:3
Конец матча
Сассуоло
0'
3' Желтая карточка
Рагуза Антонио
1:0
14' Гол
Сау Марко
18' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
1:1
30' Гол
Адьяпонг Клод
1:2
33' Гол
Пеллегрини Лоренцо
35' Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо
45' Желтая карточка
Фариас Диего
49' Желтая карточка
Ди Дженнаро Давид
1:3
58' Пенальти
Ачерби Франческо
2:3
62' Гол
Боррьелло Марко
67' Желтая карточка
Падоин Симоне
3:3
73' Гол
Фариас Диего
4:3
76' Гол
Фариас Диего
77' Желтая карточка
Маццители Лука
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Капуано Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
94'
Джаннетти Никколо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
94'
Джаннетти Никколо попал в створ, но вратарь справился с ударом.

93'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Фариас Диего заработал фол.
93'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Матри Алессандро коснулся мяча рукой.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Саламон Бартош из команды Кальяри делает подножку. Терранова Эмануэле заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
90'
Терранова Эмануэле из команды Сассуоло делает подножку. Джаннетти Никколо заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Джаннетти Никколо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Консильи Андреа.
Угловой
88'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
87'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
Угловой
86'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Матри Алессандро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
85'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
Фол, нарушение
84'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Фариас Диего заработал фол.
82'
Тактическая замена. Маццители Лука уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
81'
Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
77'
Маццители Лука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
Описание гола
76'
ГОООООЛ - Фариас Диего из команды Кальяри забивает из-за штрафной площади
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Джаннетти Никколо
73'
Ди Дженнаро Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фариас Диего отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
73'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
72'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
71'
Удар от ворот произведет Сассуоло
70'
Сау Марко из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
70'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
70'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
69'
Маццители Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Рагуза Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
67'
Падоин Симоне получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
67'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Тактическая замена. Пизакане Фабио уходит с поля и его заменяет Педру Жоау III
Угловой
66'
Терранова Эмануэле из команды Сассуоло подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Адьяпонг Клод уходит с поля и его заменяет Терранова Эмануэле
65'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
64'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
62'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боррьелло Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Капуано Марко из команды Кальяри делает навес
61'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает навес
Описание гола
58'
Г О О О О О Л - Ачерби Франческо из команды Сассуоло забивает пенальти
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ! – Пизакане Фабио фолит в штрафной площади. Рагуза Антонио пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Алвеш Бруну пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
55'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
55'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
55'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
54'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
54'
Удар от ворот произведет Кальяри
53'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Удар от ворот произведет Сассуоло
52'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
52'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес
Угловой
51'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
51'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
49'
Ди Дженнаро Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
49'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
47'
Пизакане Фабио из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Пелузо Федерико.
46'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Капуано Марко из команды Кальяри делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
48'
Пелузо Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Пелузо Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Адьяпонг Клод навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Фариас Диего получает желтую карточку за споры
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
45'
Капуано Марко из команды Кальяри делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Сассуоло
44'
Фариас Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Удар от ворот произведет Кальяри
43'
Сенси Стефано имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
43'
Падоин Симоне из команды Кальяри подал угловой слева.
43'
Антей Лука выбил мяч на угловой.
43'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
41'
Тактическая замена. Дессена Даниэле уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
37'
Сау Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Удар от ворот произведет Сассуоло
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Пеллегрини Лоренцо уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
35'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Ди Дженнаро Давид.
33'
Пелузо Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пеллегрини Лоренцо отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Маццители Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адьяпонг Клод записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
Офсайд
28'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
28'
Алвеш Бруну из команды Кальяри делает подножку. Маццители Лука заработал фол.
27'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
26'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Антей Лука из команды Сассуоло делает подножку. Падоин Симоне заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
25'
Сау Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маццители Лука.
Фол, нарушение
22'
Пелузо Федерико атакует сзади соперника. Барелла Николо пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Сассуоло
20'
Удар от ворот произведет Кальяри
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
18'
Адьяпонг Клод получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Капуано Марко.
Фол, нарушение
17'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Сау Марко заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
15'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
14'
сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сау Марко!
Угловой
14'
Фариас Диего из команды Кальяри подал угловой слева.
13'
Алвеш Бруну бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
12'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает подножку. Сау Марко заработал фол.
12'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Дефрель Грегоре имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Угловой
11'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой слева.
11'
Саламон Бартош выбил мяч на угловой.
11'
Пеллегрини Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Маццители Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Капуано Марко из команды Кальяри делает подножку. Лирола Поль заработал фол.
5'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
Офсайд
5'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Падоин Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
3'
Рагуза Антонио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
3'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
Фол, нарушение
2'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sant'Elia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 4:3 Сассуоло
Кальяри
56% (126)
Ничья:
31.6% (71)
Сассуоло
12.4% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Кальяри:
27.1% (61)
Ничья:
22.7% (51)
Кальяри:
20.4% (46)
Ничья:
5.8% (13)
Сассуоло:
5.3% (12)
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