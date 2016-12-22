Стадион: Сант Элия Зрители: 14000
3' Желтая карточкаРагуза Антонио
1:0
14' ГолСау Марко
18' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
1:1
30' ГолАдьяпонг Клод
1:2
33' ГолПеллегрини Лоренцо
35' Красная карточкаПеллегрини Лоренцо
45' Желтая карточкаФариас Диего
49' Желтая карточкаДи Дженнаро Давид
1:3
58' ПенальтиАчерби Франческо
2:3
62' ГолБоррьелло Марко
67' Желтая карточкаПадоин Симоне
3:3
73' ГолФариас Диего
4:3
76' ГолФариас Диего
77' Желтая карточкаМаццители Лука
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Капуано Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
94'
Джаннетти Никколо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
94'
Джаннетти Никколо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
93'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Фариас Диего заработал фол.
93'
92'
Матри Алессандро коснулся мяча рукой.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Саламон Бартош из команды Кальяри делает подножку. Терранова Эмануэле заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Терранова Эмануэле из команды Сассуоло делает подножку. Джаннетти Никколо заработал фол.
88'
Джаннетти Никколо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Консильи Андреа.
88'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
87'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
86'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Матри Алессандро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
84'
Риччи Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Фариас Диего заработал фол.
82'
Тактическая замена. Маццители Лука уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
81'
Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
77'
Маццители Лука получает желтую карточку.
77'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
76'
ГОООООЛ - Фариас Диего из команды Кальяри забивает из-за штрафной площади
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Джаннетти Никколо
73'
Ди Дженнаро Давид сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фариас Диего отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
73'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
72'
72'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
71'
70'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
69'
Маццители Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Рагуза Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Падоин Симоне получает желтую карточку.
67'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
67'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Тактическая замена. Пизакане Фабио уходит с поля и его заменяет Педру Жоау III
66'
Терранова Эмануэле из команды Сассуоло подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Адьяпонг Клод уходит с поля и его заменяет Терранова Эмануэле
65'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
64'
64'
62'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боррьелло Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Капуано Марко из команды Кальяри делает навес
61'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает навес
58'
Г О О О О О Л - Ачерби Франческо из команды Сассуоло забивает пенальти
57'
ПЕНАЛЬТИ! – Пизакане Фабио фолит в штрафной площади. Рагуза Антонио пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Алвеш Бруну пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
55'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
55'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
54'
54'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
54'
53'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
52'
52'
52'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес
51'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
51'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Ди Дженнаро Давид получает желтую карточку.
49'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
49'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
47'
Пизакане Фабио из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Пелузо Федерико.
46'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Капуано Марко из команды Кальяри делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Пелузо Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Пелузо Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Адьяпонг Клод навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Фариас Диего получает желтую карточку за споры
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Капуано Марко из команды Кальяри делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
44'
44'
Фариас Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
43'
Сенси Стефано имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Падоин Симоне из команды Кальяри подал угловой слева.
43'
Антей Лука выбил мяч на угловой.
43'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
41'
Тактическая замена. Дессена Даниэле уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
37'
Сау Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Пеллегрини Лоренцо уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
35'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Ди Дженнаро Давид.
33'
Пелузо Федерико сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пеллегрини Лоренцо отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Маццители Лука сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адьяпонг Клод записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
28'
Алвеш Бруну из команды Кальяри делает подножку. Маццители Лука заработал фол.
27'
27'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
26'
25'
Антей Лука из команды Сассуоло делает подножку. Падоин Симоне заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает навес
25'
Сау Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маццители Лука.
22'
Пелузо Федерико атакует сзади соперника. Барелла Николо пострадал.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
Адьяпонг Клод получает желтую карточку.
18'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Капуано Марко.
17'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Сау Марко заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
14'
сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сау Марко!
14'
Фариас Диего из команды Кальяри подал угловой слева.
13'
Алвеш Бруну бьет со штрафного удара в створ ворот
12'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает подножку. Сау Марко заработал фол.
12'
11'
Дефрель Грегоре имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
11'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой слева.
11'
Саламон Бартош выбил мяч на угловой.
11'
Пеллегрини Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Маццители Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Капуано Марко из команды Кальяри делает подножку. Лирола Поль заработал фол.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Падоин Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Рагуза Антонио получает желтую карточку.
3'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
2'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sant'Elia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 4:3 Сассуоло
Кальяри
56% (126)
Ничья:
31.6% (71)
Сассуоло
12.4% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Кальяри:
27.1% (61)
1:1 Ничья:
22.7% (51)
1:0 Кальяри:
20.4% (46)
2:2 Ничья:
5.8% (13)
1:2 Сассуоло:
5.3% (12)
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