Стадион: Ренцо Барбера Зрители: 16000
12' Желтая карточкаПеттинари Стефано
1:0
33' ГолКайсон Робин
35' Желтая карточкаКампаньяро Уго
39' Желтая карточкаЯяло Мато
42' Желтая карточкаНесторовски Илья
70' Желтая карточкаБираги Кристиано
77' Желтая карточкаЭнрике Бруно
84' Желтая карточкаКапрари Джанлука
87' Желтая карточкаБенали Ахмед
88' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
1:1
90' ПенальтиБираги Кристиано
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
96'
Игрок команды "Пескара" пробил головой мимо ворот.
95'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
95'
Мемушай Ледиан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
95'
95'
95'
Мемушай Ледиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
93'
Г О О О О О Л - Бираги Кристиано из команды Пескара забивает пенальти
92'
ПЕНАЛЬТИ! – Гонсалес Джанкарло фолит в штрафной площади. Капрари Джанлука пострадал
92'
Бругман Гастон из команды Пескара сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
91'
91'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Форнасьер Микеле забивает с лёта, но гол не засчитан
89'
Форнасьер Микеле из команды Пескара в офсайде
89'
Жупарич Дарио из команды Пескара делает передачу одноклубнику.
89'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
89'
Гонсалес Джанкарло выбил мяч на угловой.
89'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
88'
Гонсалес Джанкарло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо. Это Капрари Джанлука заработал фол.
88'
Капрари Джанлука из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
87'
Бенали Ахмед получает желтую карточку за споры
87'
Бенали Ахмед получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гацци Алессандро.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Капрари Джанлука получает желтую карточку за неспортивное поведение
84'
Кристанте Бриан из команды Пескара делает подножку. Гацци Алессандро заработал фол.
84'
Мемушай Ледиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Несторовски Илья.
83'
83'
Тактическая замена. Кайсон Робин уходит с поля и его заменяет Трайковски Александар
82'
Капрари Джанлука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Капрари Джанлука из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
80'
Петтинари Стефано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Бираги Кристиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гацци Алессандро.
79'
79'
Дьомбер Норберт получил травму и заменен. Жупарич Дарио выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Яяло Мато уходит с поля и его заменяет Чочев Ивайло
77'
Дьомбер Норберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Энрике Бруно получает желтую карточку.
77'
Энрике Бруно атакует сзади соперника. Дьомбер Норберт пострадал.
76'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Тактическая замена. Кампаньяро Уго уходит с поля и его заменяет Кристанте Бриан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
74'
74'
Яяло Мато получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петтинари Стефано.
73'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
70'
Бираги Кристиано получает желтую карточку.
70'
Бираги Кристиано из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Рисполи Андреа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Бенали Ахмед получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кайсон Робин.
67'
67'
Тактическая замена. Бруно Алессандро уходит с поля и его заменяет Бругман Гастон
66'
66'
Несторовски Илья из команды Палермо бьет головой мимо ворот
66'
Кайсон Робин из команды Палермо подал угловой справа.
65'
Кампаньяро Уго выбил мяч на угловой.
65'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
65'
Петтинари Стефано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Петтинари Стефано на финте ушёл от оппонента.
64'
64'
Капрари Джанлука бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
64'
Несторовски Илья сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Бираги Кристиано из команды Пескара подал угловой слева.
63'
63'
63'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
62'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Петтинари Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Яяло Мато блокирует соперника. Петтинари Стефано заработал своей команде штрафной.
61'
61'
Тактическая замена. Диаманти Алессандро уходит с поля и его заменяет Энрике Бруно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Яяло Мато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Гольданига Эдоардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Мемушай Ледиан из команды Пескара подал угловой слева.
60'
Диаманти Алессандро выбил мяч на угловой.
60'
Мемушай Ледиан из команды Пескара подал угловой слева.
59'
Гацци Алессандро выбил мяч на угловой.
59'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
59'
Петтинари Стефано из команды Пескара сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Игроки ФК "Пескара" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Дьомбер Норберт из команды Пескара остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Несторовски Илья из команды Палермо делает навес
59'
Несторовски Илья из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
57'
Петтинари Стефано из команды Пескара в офсайде
56'
Кайсон Робин из команды Палермо в офсайде
56'
56'
Бираги Кристиано совершает грубый фол. Рисполи Андреа был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Форнасьер Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает навес
54'
53'
Форнасьер Микеле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Несторовски Илья.
53'
52'
52'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
52'
Яяло Мато атакует сзади соперника. Мемушай Ледиан пострадал.
51'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Яяло Мато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Петтинари Стефано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
47'
Несторовски Илья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Петтинари Стефано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гольданига Эдоардо.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
44'
Кайсон Робин из команды Палермо делает неудачный навес.
43'
Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Несторовски Илья получает желтую карточку за споры
42'
Кампаньяро Уго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диаманти Алессандро.
42'
Дзампано Франческо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гольданига Эдоардо.
41'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
40'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает навес
39'
Яяло Мато получает желтую карточку.
39'
Яяло Мато из команды Палермо. Это Капрари Джанлука заработал фол.
38'
Дзампано Франческо из команды Пескара сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
37'
36'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
36'
Форнасьер Микеле из команды Пескара отвел угрозу отличным подкатом
36'
Рисполи Андреа из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
36'
Игроки ФК "Палермо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Кампаньяро Уго получает желтую карточку за споры
33'
Диаманти Алессандро сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кайсон Робин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Кайсон Робин на финте ушёл от оппонента.
32'
32'
31'
Дзампано Франческо из команды Пескара в офсайде
31'
31'
Диаманти Алессандро возвращается на поле, всё в порядке.
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
30'
Диаманти Алессандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
29'
Диаманти Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо бьет головой мимо ворот
29'
28'
Дьомбер Норберт блокирует соперника. Диаманти Алессандро заработал своей команде штрафной.
27'
Кампаньяро Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Гацци Алессандро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петтинари Стефано.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Несторовски Илья блокирует соперника. Кампаньяро Уго заработал своей команде штрафной.
23'
После дальнего удара, который нанес Яяло Мато мяч отбит вратарем
23'
Форнасьер Микеле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
23'
22'
Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Несторовски Илья бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
19'
18'
18'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает неудачный навес.
18'
Игроки ФК "Палермо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
18'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
17'
17'
Диаманти Алессандро из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
16'
16'
Мемушай Ледиан из команды Пескара бьет головой мимо ворот
16'
16'
Петтинари Стефано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
15'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
14'
14'
Мемушай Ледиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Бираги Кристиано из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
13'
Петтинари Стефано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гольданига Эдоардо.
12'
Петтинари Стефано получил жёлтую карточку за "нырок".
12'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
9'
9'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
9'
Ционек Тьяго коснулся мяча рукой.
8'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Кайсон Робин из команды Палермо делает навес
8'
8'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
8'
Форнасьер Микеле выбил мяч подальше от ворот.
7'
Диаманти Алессандро атакует сзади соперника. Мемушай Ледиан пострадал.
5'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Петтинари Стефано.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
4'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает подножку. Диаманти Алессандро заработал фол.
4'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
1'
Капрари Джанлука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:1 Пескара
Палермо
87.6% (198)
Ничья:
11.5% (26)
Пескара
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Палермо:
40.3% (91)
2:1 Палермо:
27% (61)
2:0 Палермо:
13.3% (30)
1:1 Ничья:
8% (18)
0:0 Ничья:
2.7% (6)
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