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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16000
Палермо
1:1
Конец матча
Пескара
0'
12' Желтая карточка
Петтинари Стефано
1:0
33' Гол
Кайсон Робин
35' Желтая карточка
Кампаньяро Уго
39' Желтая карточка
Яяло Мато
42' Желтая карточка
Несторовски Илья
70' Желтая карточка
Бираги Кристиано
77' Желтая карточка
Энрике Бруно
84' Желтая карточка
Капрари Джанлука
87' Желтая карточка
Бенали Ахмед
88' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
1:1
90' Пенальти
Бираги Кристиано
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
96'
Игрок команды "Пескара" пробил головой мимо ворот.
Угловой
95'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
95'
Мемушай Ледиан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
95'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес

Угловой
95'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой слева.
95'
Мемушай Ледиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Описание гола
93'
Г О О О О О Л - Бираги Кристиано из команды Пескара забивает пенальти
Фол, нарушение
92'
ПЕНАЛЬТИ! – Гонсалес Джанкарло фолит в штрафной площади. Капрари Джанлука пострадал
92'
Бругман Гастон из команды Пескара сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
91'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
91'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
89'
Форнасьер Микеле забивает с лёта, но гол не засчитан
Офсайд
89'
Форнасьер Микеле из команды Пескара в офсайде
89'
Жупарич Дарио из команды Пескара делает передачу одноклубнику.
Угловой
89'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
89'
Гонсалес Джанкарло выбил мяч на угловой.
89'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
Желтая карточка
88'
Гонсалес Джанкарло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо. Это Капрари Джанлука заработал фол.
88'
Капрари Джанлука из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
87'
Бенали Ахмед получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
87'
Бенали Ахмед получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гацци Алессандро.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
84'
Капрари Джанлука получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
84'
Кристанте Бриан из команды Пескара делает подножку. Гацци Алессандро заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Мемушай Ледиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Несторовски Илья.
83'
Удар от ворот произведет Палермо
83'
Тактическая замена. Кайсон Робин уходит с поля и его заменяет Трайковски Александар
82'
Капрари Джанлука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Капрари Джанлука из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Удар от ворот произведет Палермо
80'
Петтинари Стефано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
79'
Бираги Кристиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гацци Алессандро.
79'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Дьомбер Норберт получил травму и заменен. Жупарич Дарио выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Яяло Мато уходит с поля и его заменяет Чочев Ивайло
Травма, повреждение
77'
Дьомбер Норберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
77'
Энрике Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Энрике Бруно атакует сзади соперника. Дьомбер Норберт пострадал.
76'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Тактическая замена. Кампаньяро Уго уходит с поля и его заменяет Кристанте Бриан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Бираги Кристиано из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
74'
Яяло Мато получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петтинари Стефано.
73'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
72'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
Желтая карточка
70'
Бираги Кристиано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Бираги Кристиано из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Рисполи Андреа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
69'
Бенали Ахмед получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кайсон Робин.
67'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Бруно Алессандро уходит с поля и его заменяет Бругман Гастон
66'
Удар от ворот произведет Пескара
66'
Несторовски Илья из команды Палермо бьет головой мимо ворот
Угловой
66'
Кайсон Робин из команды Палермо подал угловой справа.
65'
Кампаньяро Уго выбил мяч на угловой.
65'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Удар от ворот произведет Палермо
65'
Петтинари Стефано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Петтинари Стефано на финте ушёл от оппонента.
64'
Удар от ворот произведет Палермо
64'
Капрари Джанлука бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
64'
Несторовски Илья сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
64'
Бираги Кристиано из команды Пескара подал угловой слева.
63'
Бираги Кристиано из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
62'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Петтинари Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Яяло Мато блокирует соперника. Петтинари Стефано заработал своей команде штрафной.
61'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Диаманти Алессандро уходит с поля и его заменяет Энрике Бруно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Яяло Мато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
60'
Гольданига Эдоардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
60'
Мемушай Ледиан из команды Пескара подал угловой слева.
60'
Диаманти Алессандро выбил мяч на угловой.
Угловой
60'
Мемушай Ледиан из команды Пескара подал угловой слева.
59'
Гацци Алессандро выбил мяч на угловой.
59'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
59'
Петтинари Стефано из команды Пескара сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Игроки ФК "Пескара" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Дьомбер Норберт из команды Пескара остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Несторовски Илья из команды Палермо делает навес
59'
Несторовски Илья из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
Офсайд
57'
Петтинари Стефано из команды Пескара в офсайде
Офсайд
56'
Кайсон Робин из команды Палермо в офсайде
56'
Диаманти Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Бираги Кристиано совершает грубый фол. Рисполи Андреа был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Форнасьер Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает навес
54'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Форнасьер Микеле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Несторовски Илья.
53'
Бираги Кристиано из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
Фол, нарушение
52'
Яяло Мато атакует сзади соперника. Мемушай Ледиан пострадал.
51'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Яяло Мато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой слева.
49'
Петтинари Стефано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
47'
Несторовски Илья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
47'
Петтинари Стефано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гольданига Эдоардо.
46'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Удар от ворот произведет Пескара
44'
Кайсон Робин из команды Палермо делает неудачный навес.
43'
Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Диаманти Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Несторовски Илья получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
42'
Кампаньяро Уго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диаманти Алессандро.
Фол, нарушение
42'
Дзампано Франческо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гольданига Эдоардо.
41'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Удар от ворот произведет Палермо
40'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает навес
Желтая карточка
39'
Яяло Мато получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Яяло Мато из команды Палермо. Это Капрари Джанлука заработал фол.
38'
Дзампано Франческо из команды Пескара сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
37'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
36'
Форнасьер Микеле из команды Пескара отвел угрозу отличным подкатом
36'
Рисполи Андреа из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
36'
Игроки ФК "Палермо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
35'
Кампаньяро Уго получает желтую карточку за споры
33'
Диаманти Алессандро сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кайсон Робин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Кайсон Робин на финте ушёл от оппонента.
32'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Палермо
Офсайд
31'
Дзампано Франческо из команды Пескара в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Палермо
Травма, повреждение
31'
Диаманти Алессандро возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Удар от ворот произведет Пескара
Травма, повреждение
30'
Диаманти Алессандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
29'
Диаманти Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо бьет головой мимо ворот
29'
Диаманти Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Дьомбер Норберт блокирует соперника. Диаманти Алессандро заработал своей команде штрафной.
27'
Кампаньяро Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
26'
Гацци Алессандро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Петтинари Стефано.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
24'
Несторовски Илья блокирует соперника. Кампаньяро Уго заработал своей команде штрафной.
23'
После дальнего удара, который нанес Яяло Мато мяч отбит вратарем
23'
Форнасьер Микеле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
23'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает навес
22'
Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает навес
20'
Удар от ворот произведет Палермо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Несторовски Илья бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
19'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Пескара
18'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает неудачный навес.
18'
Игроки ФК "Палермо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
17'
Удар от ворот произведет Пескара
17'
Диаманти Алессандро из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Палермо
16'
Мемушай Ледиан из команды Пескара бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой слева.
16'
Петтинари Стефано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
15'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Палермо
14'
Мемушай Ледиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Бираги Кристиано из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
13'
Петтинари Стефано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гольданига Эдоардо.
Желтая карточка
12'
Петтинари Стефано получил жёлтую карточку за "нырок".
12'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Удар от ворот произведет Пескара
11'
Яяло Мато из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
Фол, нарушение
9'
Ционек Тьяго коснулся мяча рукой.
8'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Кайсон Робин из команды Палермо делает навес
8'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
8'
Форнасьер Микеле выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Диаманти Алессандро атакует сзади соперника. Мемушай Ледиан пострадал.
Фол, нарушение
5'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Петтинари Стефано.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает подножку. Диаманти Алессандро заработал фол.
4'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Пескара
3'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Удар от ворот произведет Палермо
1'
Капрари Джанлука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:1 Пескара
Палермо
87.6% (198)
Ничья:
11.5% (26)
Пескара
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Палермо:
40.3% (91)
Палермо:
27% (61)
Палермо:
13.3% (30)
Ничья:
8% (18)
Ничья:
2.7% (6)
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