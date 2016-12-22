- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Jassim Bin Hamad Stadium, Doha
Состав команд
12
Алекс
Сандро
21
Дибала
Пауло
Ювентус 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Буффон Джанлуиджи Вратарь
- 26 Лихтштайнер Штефан Защитник
- 15 Барцальи Андреа Защитник
- 3 Кьеллини Джорджо Защитник
- 12 Алекс Сандро Защитник
- 6 Хедира Сами Полузащитник
- 8 Маркизио Клаудио Полузащитник
- 27 Стураро Стефано Полузащитник
- 5 Пьянич Миралем Полузащитник
- 21 Дибала Пауло Нападающий
- 9 Игуаин Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Алвес Даниэл Травмирован
- Бонуччи Леонардо Травмирован
Милан 4-3-3
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 20 Абате Игнасио Защитник
- 29 Палетта Габриэль Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 2 Де Шильо Маттиа Защитник
- 33 Куцка Юрай Полузащитник
- 73 Локателли Мануэль Полузащитник
- 91 Бертолаччи Андреа Полузащитник
- 8 Сусо Хесус Нападающий
- 70 Бакка Карлос Нападающий
- 5 Бонавентура Джакомо Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Монтоливо Риккардо Травмирован
- Калабрия Давиде Травмирован
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 11.12.2016 Торино 1:3 Ювентус СA
- 07.12.2016 Ювентус 2:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта СA
- 27.11.2016 Дженоа 3:1 Ювентус СA
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Ювентус 3:0 Пескара СA
- 06.11.2016 Кьево 1:2 Ювентус СA
- 02.11.2016 Ювентус 1:1 Лион ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
- 26.10.2016 Ювентус 4:1 Сампдория СA
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус СA
- 18.10.2016 Лион 0:1 Ювентус ЛЧ
- 15.10.2016 Ювентус 2:1 Удинезе СA
- 02.10.2016 Эмполи 0:3 Ювентус СA
- 27.09.2016 Динамо Загреб 0:4 Ювентус ЛЧ
- 24.09.2016 Палермо 0:1 Ювентус СA
- 21.09.2016 Ювентус 4:0 Кальяри СA
- 18.09.2016 Интер Милан 2:1 Ювентус СA
- 14.09.2016 Ювентус 0:0 Севилья ЛЧ
Милан (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 04.12.2016 Милан 2:1 Кротоне СA
- 26.11.2016 Эмполи 1:4 Милан СA
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан СA
- 06.11.2016 Палермо 1:2 Милан СA
- 30.10.2016 Милан 1:0 Пескара СA
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан СA
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус СA
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан СA
- 02.10.2016 Милан 4:3 Сассуоло СA
- 25.09.2016 Фиорентина 0:0 Милан СA
- 20.09.2016 Милан 2:0 Лацио СA
- 16.09.2016 Сампдория 0:1 Милан СA
- 11.09.2016 Милан 0:1 Удинезе СA
- 03.09.2016 Борнмут 1:2 Милан ТМК
- 27.08.2016 Наполи 4:2 Милан СA
- 21.08.2016 Милан 3:2 Торино СA
- 14.08.2016 Фрайбург 0:2 Милан ТМК
- 11.08.2016 Сассуоло 3:2 Милан ТМК
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Милан: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 21.05.2016 Милан 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 09.04.2016 Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 21.11.2015 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 07.02.2015 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 20.09.2014 Милан 0:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2014 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 06.10.2013 Ювентус 3:2 Милан Серия A
- 23.07.2013 Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
- 21.04.2013 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 09.01.2013 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 25.11.2012 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 19.08.2012 Милан 2:3 Ювентус Суперкубок Берлускони
- 21.07.2012 Ювентус 1:0 Милан TIM Трофи
- 20.03.2012 Ювентус 2:2 Милан Кубок Италии
- 25.02.2012 Милан 1:1 Ювентус Серия A
- 08.02.2012 Милан 1:2 Ювентус Кубок Италии
- 02.10.2011 Ювентус 2:0 Милан Серия A
- 21.08.2011 Милан 2:1 Ювентус Товарищеские матчи. Сборные
- 05.03.2011 Ювентус 0:1 Милан Серия A
-
До начала матча осталось 21 час 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Милан, который состоится 23.12.2016.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Милан, который состоится 23.12.2016.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
87.6% (190)
Ничья:
6.9% (15)
Милан
5.5% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
39.6% (86)
1:0 Ювентус:
18.9% (41)
2:0 Ювентус:
12.4% (27)
3:1 Ювентус:
7.4% (16)
1:1 Ничья:
3.7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация