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Стадион:
Ювентус
 
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Милан
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До начала матча осталось 21 час 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Милан, который состоится 23.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
87.6% (190)
Ничья:
6.9% (15)
Милан
5.5% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
39.6% (86)
Ювентус:
18.9% (41)
Ювентус:
12.4% (27)
Ювентус:
7.4% (16)
Ничья:
3.7% (8)
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