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  5. Серия B
Стадион:
Виченца
2:0
Конец матча
Читтаделла
0'
10' Желтая карточка
Manuel Iori
26' Желтая карточка
Урсо Франческо
32' Желтая карточка
Вита Алессио
1:0
34' Гол
Риццо Джузеппе
36' Желтая карточка
Alessandro Salvi
44' Желтая карточка
Риццо Джузеппе
79' Желтая карточка
Пелагатти Карло
80' Желтая карточка
Белломо Никола
2:0
89' Гол
Iacopo Cernigoi
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Petar Zivkov заменяет его
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Iacopo Cernigoi.
Желтая карточка
80'
Белломо Никола получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Пелагатти Карло получает желтую карточку.
70'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Luca Strizzolo заменяет его

70'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Синьори Франческо заменяет его
62'
Читтаделла производит замену. Paolo Bartolomei уходит, и Вальцания Лука заменяет его
58'
Виченца производит замену. Галано Кристиан уходит, и Iacopo Cernigoi заменяет его
46'
Читтаделла производит замену. Маньеро Лука уходит, и Lucas Cossenzo Chiaretti заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Риццо Джузеппе получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Alessandro Salvi получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риццо Джузеппе.
Желтая карточка
32'
Вита Алессио получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Урсо Франческо получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Мануэль Иори получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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