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Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
2:0
Конец матча
10' Желтая карточкаManuel Iori
26' Желтая карточкаУрсо Франческо
32' Желтая карточкаВита Алессио
1:0
34' ГолРиццо Джузеппе
36' Желтая карточкаAlessandro Salvi
44' Желтая карточкаРиццо Джузеппе
79' Желтая карточкаПелагатти Карло
80' Желтая карточкаБелломо Никола
2:0
89' ГолIacopo Cernigoi
|
10'
26'
32'
34'
1:0
36'
44'
79'
80'
89'
2:0
Состав команд
Виченца 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бенусси Франческо Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 7 Вита Алессио Полузащитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 18 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 10 Джакомелли Стефано Нападающий
- 16 Белломо Никола Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 27 Petar Zivkov Полузащитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 13 Райчевич Филип Нападающий
- 28 Iacopo Cernigoi
- 29 Fabio Ayres Fabinho
- 4 Luka Bogdan
- 20 Francesco Orlando
- 26 Davide Bianchi
- Главный тренер: Марино Паскуале
Читтаделла 4-3-3
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- 25 Маньеро Лука Нападающий
- 9 Gianluca Litteri Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Паза Симоне Защитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 29 Паскали Мануэль Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti
- 17 Luca Strizzolo
- 21 Marco Martin
- 11 Ivan Pedrelli
- 13 Marco Varnier
- 22 Alberto Paleari
Предыдущие игры
Виченца (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
- 24.09.2016 Виченца 0:0 Авеллино СB
- 20.09.2016 Асколи 2:0 Виченца СB
- 16.09.2016 Салернитана 2:3 Виченца СB
- 10.09.2016 Виченца 0:0 Бари СB
- 04.09.2016 Спал-2013 3:0 Виченца СB
- 27.08.2016 Виченца 0:2 Карпи СB
- 13.08.2016 Эмполи 2:0 Виченца КИ
Читтаделла (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Трапани 0:2 Читтаделла СB
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия СB
- 20.09.2016 Авеллино 0:1 Читтаделла СB
- 17.09.2016 Читтаделла 3:1 Новара СB
- 10.09.2016 Про Верчелли 1:5 Читтаделла СB
- 03.09.2016 Читтаделла 2:0 Тернана СB
- 27.08.2016 Бари 1:2 Читтаделла СB
- 07.08.2016 Читтаделла 1:2 Кремонезе КИ
Последние игры между собой
Виченца: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
- 17.04.2015 Читтаделла 0:1 Виченца Серия B
- 22.11.2014 Виченца 1:1 Читтаделла Серия B
- 06.04.2013 Виченца 1:2 Читтаделла Серия B
- 10.11.2012 Читтаделла 2:2 Виченца Серия B
- 05.02.2012 Виченца 1:4 Читтаделла Серия B
- 17.09.2011 Читтаделла 4:2 Виченца Серия B
- 19.02.2011 Читтаделла 0:1 Виченца Серия B
- 25.09.2010 Виченца 1:0 Читтаделла Серия B
- 26.02.2010 Виченца 0:2 Читтаделла Серия B
- 22.09.2009 Читтаделла 2:1 Виченца Серия B
- 28.02.2009 Виченца 1:1 Читтаделла Серия B
- 04.10.2008 Читтаделла 0:1 Виченца Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Petar Zivkov заменяет его
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Iacopo Cernigoi.
80'
Белломо Никола получает желтую карточку.
79'
Пелагатти Карло получает желтую карточку.
70'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Luca Strizzolo заменяет его
70'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Синьори Франческо заменяет его
62'
Читтаделла производит замену. Paolo Bartolomei уходит, и Вальцания Лука заменяет его
58'
Виченца производит замену. Галано Кристиан уходит, и Iacopo Cernigoi заменяет его
46'
Читтаделла производит замену. Маньеро Лука уходит, и Lucas Cossenzo Chiaretti заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Риццо Джузеппе получает желтую карточку.
36'
Alessandro Salvi получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риццо Джузеппе.
32'
Вита Алессио получает желтую карточку.
26'
Урсо Франческо получает желтую карточку.
10'
Мануэль Иори получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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