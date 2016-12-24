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Стадион:
Асколи
1:1
Конец матча
Бари
0'
10' Желтая карточка
Баша Мигьен
47' Желтая карточка
Бьянки Томмазо
56' Красная карточка
Дапрела Фабио
0:1
81' Гол
Тонуччи Денис
1:1
90' Гол
Перес Леонардо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Перес Леонардо.
84'
Бари производит замену. Маньеро Риккардо уходит, и Валиани Франческо заменяет его
84'
Асколи производит замену. Гатто Леонардо уходит, и Перес Леонардо заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тонуччи Денис.
70'
Асколи производит замену. Карпани Джанлука уходит, и Фавилли Андреа заменяет его

68'
Бари производит замену. Ромици Марко уходит, и Ди Чезаре Валерио заменяет его
63'
Асколи производит замену. Бьянки Томмазо уходит, и Аддэ Брайт заменяет его
60'
Бари производит замену. Федато Франческо уходит, и Giuseppe Scalera заменяет его
56'
УДАЛЕНИЕ! Дапрела Фабио получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
47'
Бьянки Томмазо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
10'
Баша Мигьен получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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