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Стадион: Сандро Кабасси
1:0
15' ГолЛасанья Кевин
18' Желтая карточкаПаццини Джампаоло
19' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
26' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
31' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
1:1
45' ГолПаццини Джампаоло
49' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
56' Желтая карточкаСтруна Альяж
57' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
61' Желтая карточкаСупрайен Самуэль
84' Желтая карточкаХуанито Гомес
87' Желтая карточкаБолдор Деян
|
15'
1:0
19'
26'
31'
45'
1:1
49'
56'
57'
61'
84'
87'
Состав команд
12
Белек
Вид
17
Крими
Марко
24
Maodo
Mbaye
Карпи 4-3-3
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 5 Струна Альяж Защитник
- 21 Романьоли Симоне Защитник
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 17 Крими Марко Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 11 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- 18 Lorenzo Montipo
- 30 Francesco Mezzoni
- 26 Michael De Marchi
- 16 Lamin Jawo
- 14 Alfredo Bifulco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Верона 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 3 Пизано Эрос Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 27 Валоти Матиа Полузащитник
- 16 Мареска Энцо Полузащитник
- 21 Хуанито Гомес Нападающий
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 10 Луппи Давиде Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 5 Болдор Деян
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи СB
- 16.09.2016 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
- 09.09.2016 Чезена 1:0 Карпи СB
- 04.09.2016 Карпи 1:1 Беневенто СB
- 27.08.2016 Виченца 0:2 Карпи СB
- 13.08.2016 Перуджа 2:1 Карпи КИ
Верона (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
- 20.09.2016 Спал-2013 1:3 Верона СB
- 17.09.2016 Верона 3:1 Авеллино СB
- 10.09.2016 Беневенто 2:0 Верона СB
- 04.09.2016 Салернитана 1:1 Верона СB
- 27.08.2016 Верона 4:1 Латина СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карпи производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Поли Фабрицио заменяет его
87'
Болдор Деян получает желтую карточку.
84'
Хуанито Гомес получает желтую карточку.
81'
Верона производит замену. Караччоло Антонио уходит, и Болдор Деян заменяет его
81'
Карпи производит замену. Лолло Лоренцо уходит, и Alfredo Bifulco заменяет его
70'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Хуанито Гомес заменяет его
63'
Верона производит замену. Бесса Даниэль уходит, и Луппи Давиде заменяет его
61'
Супрайен Самуэль получает желтую карточку.
57'
Бьянкетти Маттео получает желтую карточку.
56'
Струна Альяж получает желтую карточку.
49'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
44'
Карпи производит замену. Fabio Concas уходит, и Бьянко Раффаэле заменяет его
31'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
26'
Летиция Гаэтано получает желтую карточку.
19'
Романьоли Симоне получает желтую карточку.
18'
Паццини Джампаоло получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ласанья Кевин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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