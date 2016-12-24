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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
15' Гол
Ласанья Кевин
18' Желтая карточка
Паццини Джампаоло
19' Желтая карточка
Романьоли Симоне
26' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
31' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
1:1
45' Гол
Паццини Джампаоло
49' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
56' Желтая карточка
Струна Альяж
57' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
61' Желтая карточка
Супрайен Самуэль
84' Желтая карточка
Хуанито Гомес
87' Желтая карточка
Болдор Деян
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карпи производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Поли Фабрицио заменяет его
Желтая карточка
87'
Болдор Деян получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Хуанито Гомес получает желтую карточку.
81'
Верона производит замену. Караччоло Антонио уходит, и Болдор Деян заменяет его
81'
Карпи производит замену. Лолло Лоренцо уходит, и Alfredo Bifulco заменяет его

70'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Хуанито Гомес заменяет его
63'
Верона производит замену. Бесса Даниэль уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Желтая карточка
61'
Супрайен Самуэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Бьянкетти Маттео получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Струна Альяж получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
44'
Карпи производит замену. Fabio Concas уходит, и Бьянко Раффаэле заменяет его
Желтая карточка
31'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Летиция Гаэтано получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Романьоли Симоне получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Паццини Джампаоло получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ласанья Кевин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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