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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:1
Конец матча
Латина
0'
1:0
4' Гол
Губерти Стефано
1:1
9' Гол
Деллафьоре Паоло
21' Желтая карточка
Жилберто Жуниор
26' Желтая карточка
Марига Макдоналд
37' Желтая карточка
Импарато Раффаэле
41' Желтая карточка
Дроле Жан-Армель
45' Желтая карточка
Деллафьоре Паоло
90' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Брускаджин Маттео получает желтую карточку.
89'
Перуджа производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Joss Didiba заменяет его
79'
Перуджа производит замену. Дези Якопо уходит, и Matteo Ricci заменяет его
78'
Латина производит замену. Боакье Ричмонд уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
69'
Латина производит замену. Stefano Amadio уходит, и Рокка Микеле заменяет его

66'
Перуджа производит замену. Акампора Дженнаро уходит, и Бьянки Роландо заменяет его
56'
Латина производит замену. Корвия Даниэле уходит, и Папони Даниэле заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Деллафьоре Паоло получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Дроле Жан-Армель получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Импарато Раффаэле получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Марига Макдоналд получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Жилберто Жуниор получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деллафьоре Паоло.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Губерти Стефано.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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