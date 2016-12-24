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Стадион: Ренато Кури
1:0
4' ГолГуберти Стефано
1:1
9' ГолДеллафьоре Паоло
21' Желтая карточкаЖилберто Жуниор
26' Желтая карточкаМарига Макдоналд
37' Желтая карточкаИмпарато Раффаэле
41' Желтая карточкаДроле Жан-Армель
45' Желтая карточкаДеллафьоре Паоло
90' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
|
4'
1:0
9'
1:1
21'
26'
41'
45'
Состав команд
11
Дези
Якопо
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 22 Entonjo Elezaj Вратарь
- 2 Импарато Раффаэле Защитник
- 11 Дези Якопо Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 4 Акампора Дженнаро Защитник
- 15 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 7 Губерти Стефано Полузащитник
- 17 Бельмонте Никола Полузащитник
- 29 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 27 Gianluca Di Chiara Нападающий
- 30 Дроле Жан-Армель Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 19 Альхассан Масахуду Полузащитник
- 9 Бьянки Роландо Нападающий
- 36 Abdoulaye Traore
- 12 Alessandro Santopadre
- 5 Joss Didiba
- 8 Matteo Ricci II
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 36 Stefano Amadio Полузащитник
- 10 Боакье Ричмонд Полузащитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 7 Корвия Даниэле Полузащитник
- 27 Жилберто Жуниор Нападающий
- 23 Броско Риккардо Нападающий
- 8 Скалья Луиджи Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Ника Константин Защитник
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 35 Папони Даниэле Нападающий
- 1 Alessandro Tonti
- 11 Giuliano Regolanti
- 33 Gabriele Rolando
- 26 Riccardo Maciucca
- Главный тренер: Сомма Марио
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
- 20.09.2016 Виртус Энтелла 2:1 Перуджа СB
- 17.09.2016 Перуджа 1:1 Тернана СB
- 10.09.2016 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 03.09.2016 Перуджа 0:1 Бари СB
- 29.08.2016 Чезена 1:1 Перуджа СB
Латина (последние 20 матчей: +3 =12 -5)
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
- 24.09.2016 Латина 1:1 Тернана СB
- 20.09.2016 Новара 2:2 Латина СB
- 17.09.2016 Латина 1:1 Беневенто СB
- 10.09.2016 Фрозиноне 2:1 Латина СB
- 04.09.2016 Латина 0:0 Специя СB
- 27.08.2016 Верона 4:1 Латина СB
- 13.08.2016 Новара 1:0 Латина КИ
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Латина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 01.03.2016 Перуджа 2:0 Латина Серия B
- 18.10.2015 Латина 2:1 Перуджа Серия B
- 28.04.2015 Латина 0:0 Перуджа Серия B
- 06.12.2014 Перуджа 0:0 Латина Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Брускаджин Маттео получает желтую карточку.
89'
Перуджа производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Joss Didiba заменяет его
79'
Перуджа производит замену. Дези Якопо уходит, и Matteo Ricci заменяет его
78'
Латина производит замену. Боакье Ричмонд уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
69'
Латина производит замену. Stefano Amadio уходит, и Рокка Микеле заменяет его
66'
Перуджа производит замену. Акампора Дженнаро уходит, и Бьянки Роландо заменяет его
56'
Латина производит замену. Корвия Даниэле уходит, и Папони Даниэле заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Деллафьоре Паоло получает желтую карточку.
41'
Дроле Жан-Армель получает желтую карточку.
37'
Импарато Раффаэле получает желтую карточку.
26'
Марига Макдоналд получает желтую карточку.
21'
Жилберто Жуниор получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деллафьоре Паоло.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Губерти Стефано.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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