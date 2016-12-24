- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Комунале ди Кьявари
4:1
Конец матча
14' Желтая карточкаСансоне Джанлука
1:0
17' ГолКапуто Франческо
2:0
28' ГолКапуто Франческо
3:0
30' ГолМазуччи Гаэтано
31' Желтая карточкаLorenzo Dickman
33' Желтая карточкаSimone Palermo
3:1
60' ГолГалабинов Андрей
4:1
70' ГолМазуччи Гаэтано
|
14'
17'
1:0
28'
2:0
30'
3:0
31'
33'
60'
3:1
70'
4:1
Состав команд
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 19 Якопони Симоне Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 3 Кейта Шейк Защитник
- 30 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- 26 Мазуччи Гаэтано Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сини Симоне Защитник
- 4 Белли Франческо Защитник
- 6 Джерли Фабио Полузащитник
- 32 Беретта Джакомо Нападающий
- 17 Manuel Di Paola
- 20 Davide Diaw
- 25 Dany Mota
- 1 Andrea Paroni
- 28 Joel Baraye
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 8 Фараго Паоло Полузащитник
- 4 Виола Николас Полузащитник
- 23 Адорьян Кристиан Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 18 Сансоне Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 33 Романья Филиппо Защитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic
- 31 Francesco Pacini
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 20.09.2016 Виртус Энтелла 2:1 Перуджа СB
- 17.09.2016 Спал-2013 2:2 Виртус Энтелла СB
- 12.09.2016 Виртус Энтелла 0:0 Пиза СB
- 04.09.2016 Виртус Энтелла 2:0 Авеллино СB
- 27.08.2016 Фрозиноне 2:0 Виртус Энтелла СB
- 13.08.2016 Кьево 3:0 Виртус Энтелла КИ
Новара (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
- 24.09.2016 Специя 1:0 Новара СB
- 20.09.2016 Новара 2:2 Латина СB
- 17.09.2016 Читтаделла 3:1 Новара СB
- 10.09.2016 Новара 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2016 Пиза 1:0 Новара СB
- 28.08.2016 Новара 2:2 Трапани СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Виртус Энтелла производит замену. Мазуччи Гаэтано уходит, и Davide Diaw заменяет его
71'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Купиш Томаш заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
64'
Виртус Энтелла производит замену. Тремолада Лука уходит, и Белли Франческо заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
56'
Новара производит замену. Сконьямильо Дженнаро уходит, и Македа Федерико заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Новара производит замену. Адорьян Кристиан уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
33'
Симоне Палермо получает желтую карточку.
31'
Lorenzo Dickman получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
14'
Сансоне Джанлука получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация