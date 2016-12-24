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  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
4:1
Конец матча
Новара
0'
14' Желтая карточка
Сансоне Джанлука
1:0
17' Гол
Капуто Франческо
2:0
28' Гол
Капуто Франческо
3:0
30' Гол
Мазуччи Гаэтано
31' Желтая карточка
Lorenzo Dickman
33' Желтая карточка
Simone Palermo
3:1
60' Гол
Галабинов Андрей
4:1
70' Гол
Мазуччи Гаэтано
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Виртус Энтелла производит замену. Мазуччи Гаэтано уходит, и Davide Diaw заменяет его
71'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Купиш Томаш заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
64'
Виртус Энтелла производит замену. Тремолада Лука уходит, и Белли Франческо заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.

56'
Новара производит замену. Сконьямильо Дженнаро уходит, и Македа Федерико заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Новара производит замену. Адорьян Кристиан уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
Желтая карточка
33'
Симоне Палермо получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Lorenzo Dickman получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
Желтая карточка
14'
Сансоне Джанлука получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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