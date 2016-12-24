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Стадион:
Аданаспор
1:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
10' Желтая карточка
Епуряну Александр
29' Желтая карточка
Белёзоглу Эмре
0:1
43' Гол
Аттама Джозеф
1:1
52' Гол
Гуэйе Магайе
75' Желтая карточка
Renan Diniz
80' Желтая карточка
Irfan Egribayat
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аданаспор производит замену. Гуэйе Магайе уходит, и Эдгар заменяет его
87'
Аданаспор производит замену. Cem Ozdemir уходит, и Mustafa Samican Keskin заменяет его
83'
Буюкшехир производит замену. Учар Угур уходит, и Наполеони Стефано заменяет его
Желтая карточка
80'
Irfan Egribayat получает желтую карточку.
Желтая карточка
75'
Renan Diniz получает желтую карточку.

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
67'
Аданаспор производит замену. Ahmet Dereli уходит, и Emre Uruc заменяет его
65'
Буюкшехир производит замену. Батдал Мехмет уходит, и Пектемек Мустафа заменяет его
58'
Буюкшехир производит замену. Юндер Дженгиз уходит, и Мадурейра Дока заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гуэйе Магайе.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аттама Джозеф.
Желтая карточка
29'
Белёзоглу Эмре получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Епуряну Александр получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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