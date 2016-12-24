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Стадион: 5 Очак
1:1
Конец матча
10' Желтая карточкаЕпуряну Александр
29' Желтая карточкаБелёзоглу Эмре
0:1
43' ГолАттама Джозеф
1:1
52' ГолГуэйе Магайе
75' Желтая карточкаRenan Diniz
80' Желтая карточкаIrfan Egribayat
|
29'
43'
0:1
52'
1:1
75'
80'
90'
Состав команд
Аданаспор
- Основной состав
- 1 Акьюз Хайрулла Вратарь
- 77 Коман Владимир Полузащитник
- 88 Йылмаз Бекир Полузащитник
- 9 Гуэйе Магайе Нападающий
- 7 Ahmet Dereli
- 32 Renan Foguinho
- 27 Cem Ozdemir
- 5 Mauricio Ramos
- 53 Didi
- 22 Digao I
- 33 Renan Diniz
- Запасные игроки
- 6 Mustafa Sami Can Keskin
- 46 Irfan Egribayat
- 19 Burak Yildir
- 25 Omer Can Tamursoylu
- 29 Edgar II
- 8 Ahmet Bahcivan
- 21 Emre Uruc
- Главный тренер: Eyup Arin
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 14 Иртегюн Бекыр Защитник
- 11 Альбайрак Эрен Защитник
- 33 Учар Угур Защитник
- 17 Юндер Дженгиз Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 9 Батдал Мехмет Нападающий
- 15 Аттама Джозеф
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 3 Озторун Ферхат Защитник
- 23 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Мадурейра Дока Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Полузащитник
- 19 Пектемек Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Аданаспор (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 29.10.2016 Аданаспор 0:1 Галатасарай С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 21.09.2016 Эрзинкан Рефахиеспор 3:2 Аданаспор К
- 18.09.2016 Османлыспор 1:0 Аданаспор С
- 10.09.2016 Аданаспор 0:0 Газиантепспор С
- 27.08.2016 Касымпаша 1:1 Аданаспор С
- 19.08.2016 Аданаспор 1:2 Бурсаспор С
- 13.08.2016 Аданаспор 0:3 Карабюкспор ТМК
- 11.08.2016 Генчлербирлиги 2:1 Аданаспор ТМК
- 03.08.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор ТМК
- 14.05.2016 Аданаспор 0:1 Элазыгспор ПЛТ
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 17.12.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 04.11.2016 Галатасарай 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Османлыспор С
- 18.09.2016 Газиантепспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 10.09.2016 Истанбул Башакшехир 3:1 Касымпаша С
- 28.08.2016 Бурсаспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 25.08.2016 Шахтёр Дн 2:0 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 21.08.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Фенербахче С
- 18.08.2016 Истанбул Башакшехир 1:2 Шахтёр Дн ЛЕ
- 04.08.2016 Риека 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 28.07.2016 Истанбул Башакшехир 0:0 Риека ЛЕ
- 22.07.2016 Хайденхайм 0:1 Истанбул Башакшехир ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|16
|10
|6
|0
|31 - 11
|36
|2.
|Бешикташ
|0:0
|16
|9
|6
|1
|27 - 13
|33
|3.
|Галатасарай
|15
|9
|3
|3
|25 - 15
|30
|4.
|Фенербахче
|15
|8
|4
|3
|31 - 12
|28
|5.
|Бурсаспор
|15
|8
|3
|4
|19 - 14
|27
|6.
|Коньяспор
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|7.
|Османлыспор
|15
|5
|8
|2
|20 - 16
|23
|8.
|Антальяспор
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|9.
|Генчлербирлиги
|15
|4
|7
|4
|13 - 11
|19
|10.
|Карабюкспор
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|11.
|Аланьяспор
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|12.
|Трабзонспор
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
|13.
|Касымпаша
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|15.
|Ризеспор
|15
|3
|4
|8
|15 - 26
|13
|16.
|Газиантепспор
|0:0
|16
|3
|3
|10
|15 - 26
|12
|17.
|Аданаспор
|16
|2
|4
|10
|13 - 24
|10
|18.
|Кайсериспор
|15
|2
|3
|10
|12 - 26
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аданаспор производит замену. Гуэйе Магайе уходит, и Эдгар заменяет его
87'
Аданаспор производит замену. Cem Ozdemir уходит, и Mustafa Samican Keskin заменяет его
83'
Буюкшехир производит замену. Учар Угур уходит, и Наполеони Стефано заменяет его
80'
Irfan Egribayat получает желтую карточку.
75'
Renan Diniz получает желтую карточку.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
67'
Аданаспор производит замену. Ahmet Dereli уходит, и Emre Uruc заменяет его
65'
Буюкшехир производит замену. Батдал Мехмет уходит, и Пектемек Мустафа заменяет его
58'
Буюкшехир производит замену. Юндер Дженгиз уходит, и Мадурейра Дока заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гуэйе Магайе.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аттама Джозеф.
29'
Белёзоглу Эмре получает желтую карточку.
10'
Епуряну Александр получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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