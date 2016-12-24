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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
2:1
Конец матча
Про Верчелли
0'
1:0
22' Гол
Караччоло Андреа
31' Желтая карточка
Пинци Джампьеро
45' Желтая карточка
Emanuele Ndoj
1:1
62' Гол
Мустаккьо Маттиа
67' Желтая карточка
Кастилья Лука
82' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
2:1
84' Пенальти
Караччоло Андреа
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
84'
Г О О О О О Л - Караччоло Андреа из команды Брешия забивает пенальти
Желтая карточка
82'
Мустаккьо Маттиа получает желтую карточку.
75'
Про Верчелли производит замену. Claudio Morra уходит, и Легати Элия заменяет его
68'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
Желтая карточка
67'
Кастилья Лука получает желтую карточку.

64'
Брешия производит замену. Emanuele Ndoj уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мустаккьо Маттиа.
57'
Про Верчелли производит замену. Andrea La Mantia уходит, и Бальдини Энрико заменяет его
56'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Эбагуа Осариемен заменяет его
56'
Брешия производит замену. Пинци Джампьеро уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Emanuele Ndoj получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Пинци Джампьеро получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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