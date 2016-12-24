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Стадион: Марио Ригамонти
2:1
Конец матча
1:0
22' ГолКараччоло Андреа
31' Желтая карточкаПинци Джампьеро
45' Желтая карточкаEmanuele Ndoj
1:1
62' ГолМустаккьо Маттиа
67' Желтая карточкаКастилья Лука
82' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
2:1
84' ПенальтиКараччоло Андреа
|
22'
1:0
31'
45'
62'
1:1
67'
82'
84'
2:1
Состав команд
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 4 Колин Расин Защитник
- 17 Калабрези Артуро Защитник
- 5 Сомма Микеле Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 3 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 20 Emanuele Ndoj Полузащитник
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 31 Фонтанези Леонардо Полузащитник
- 8 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 7 Камара Гастон Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 27 Andrea Vassallo
- 29 Модич Андрэй
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 6 Fabio Eguelfi Защитник
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 7 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 10 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Легати Элия Защитник
- 3 Джермано Умберто Защитник
- 5 Алессандро Будель Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 25 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 23 Бальдини Энрико Полузащитник
- 27 Эбагуа Осариемен Нападающий
- 18 Fabio Castellano
- 22 Alessandro Gilardi
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари СB
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия СB
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи СB
- 17.09.2016 Пиза 1:0 Брешия СB
- 10.09.2016 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 03.09.2016 Брешия 2:0 Фрозиноне СB
- 27.08.2016 Авеллино 1:1 Брешия СB
- 07.08.2016 Брешия 0:2 Пиза КИ
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
- 24.09.2016 Про Верчелли 1:0 Чезена СB
- 20.09.2016 Беневенто 1:1 Про Верчелли СB
- 17.09.2016 Специя 2:1 Про Верчелли СB
- 10.09.2016 Про Верчелли 1:5 Читтаделла СB
- 04.09.2016 Трапани 1:1 Про Верчелли СB
- 27.08.2016 Про Верчелли 1:1 Асколи СB
- 13.08.2016 Торино 4:1 Про Верчелли КИ
Последние игры между собой
Брешия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 06.02.2016 Про Верчелли 2:1 Брешия Серия B
- 22.09.2015 Брешия 2:0 Про Верчелли Серия B
- 07.03.2015 Про Верчелли 0:0 Брешия Серия B
- 18.10.2014 Брешия 2:1 Про Верчелли Серия B
- 17.08.2014 Брешия 2:1 Про Верчелли Кубок Италии
- 19.03.2013 Про Верчелли 2:3 Брешия Серия B
- 27.10.2012 Брешия 1:1 Про Верчелли Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Г О О О О О Л - Караччоло Андреа из команды Брешия забивает пенальти
82'
Мустаккьо Маттиа получает желтую карточку.
75'
Про Верчелли производит замену. Claudio Morra уходит, и Легати Элия заменяет его
68'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
67'
Кастилья Лука получает желтую карточку.
64'
Брешия производит замену. Emanuele Ndoj уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мустаккьо Маттиа.
57'
Про Верчелли производит замену. Andrea La Mantia уходит, и Бальдини Энрико заменяет его
56'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Эбагуа Осариемен заменяет его
56'
Брешия производит замену. Пинци Джампьеро уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Emanuele Ndoj получает желтую карточку.
31'
Пинци Джампьеро получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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