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Стадион: Матуза
18' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
26' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
1:0
27' ГолКрагль Оливер
39' Желтая карточкаLorenzo Del Pinto
1:1
52' ГолFabio Lucioni
55' Желтая карточкаДионизи Федерико
2:1
60' ГолДионизи Федерико
2:2
73' ПенальтиЧераволо Фабио
3:2
90' ГолДионизи Федерико
|
18'
26'
27'
1:0
52'
1:1
55'
60'
2:1
73'
2:2
90'
3:2
Состав команд
Фрозиноне 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 3 Кривелло Роберто Защитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 8 Гухер Роберт Полузащитник
- 20 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 14 Marco Preti
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Беневенто 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Краньо Алессио Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 5 Fabio Lucioni Защитник
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 21 Де Фалко Андреа Полузащитник
- 7 Fabrizio Melara Полузащитник
- 10 Amato Ciciretti Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Полузащитник
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Паяч Марко Полузащитник
- 30 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 24 Пушкаш Георге Нападающий
- 12 Pier Graziano Gori
- 26 Giovanni Volpicelli
- 18 Гьямфи Брайт
- 14 Emanuele Padella
- 4 Lorenzo Del Pinto
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
- 20.09.2016 Фрозиноне 0:0 Пиза СB
- 16.09.2016 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
- 10.09.2016 Фрозиноне 2:1 Латина СB
- 03.09.2016 Брешия 2:0 Фрозиноне СB
- 27.08.2016 Фрозиноне 2:0 Виртус Энтелла СB
- 13.08.2016 Пескара 2:0 Фрозиноне КИ
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
- 24.09.2016 Бари 0:4 Беневенто СB
- 20.09.2016 Беневенто 1:1 Про Верчелли СB
- 17.09.2016 Латина 1:1 Беневенто СB
- 10.09.2016 Беневенто 2:0 Верона СB
- 04.09.2016 Карпи 1:1 Беневенто СB
- 27.08.2016 Беневенто 2:0 Спал-2013 СB
- 07.08.2016 Беневенто 0:0 Салернитана КИ
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
- 09.03.2014 Беневенто 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 03.11.2013 Фрозиноне 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе
- 14.04.2013 Фрозиноне 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе
- 03.12.2012 Беневенто 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
86'
Фрозиноне производит замену. Гори Мирко уходит, и Фрара Алессандро заменяет его
80'
Беневенто производит замену. Фабрицио Мелара уходит, и Буццеголи Даниэле заменяет его
77'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Соддимо Данило заменяет его
73'
Г О О О О О Л - Чераволо Фабио из команды Беневенто забивает пенальти
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
55'
Дионизи Федерико получает желтую карточку.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабио Лучиони.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Беневенто производит замену. Amato Ciciretti уходит, и Пушкаш Георге заменяет его
39'
Lorenzo Del Pinto получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крагль Оливер.
26'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
18'
Ариаудо Лоренцо получает желтую карточку.
16'
Беневенто производит замену. Де Фалко Андреа уходит, и Lorenzo Del Pinto заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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