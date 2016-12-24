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Стадион:
Фрозиноне
3:2
Конец матча
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
26' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
1:0
27' Гол
Крагль Оливер
39' Желтая карточка
Lorenzo Del Pinto
1:1
52' Гол
Fabio Lucioni
55' Желтая карточка
Дионизи Федерико
2:1
60' Гол
Дионизи Федерико
2:2
73' Пенальти
Чераволо Фабио
3:2
90' Гол
Дионизи Федерико
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
86'
Фрозиноне производит замену. Гори Мирко уходит, и Фрара Алессандро заменяет его
80'
Беневенто производит замену. Фабрицио Мелара уходит, и Буццеголи Даниэле заменяет его
77'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Соддимо Данило заменяет его
Описание гола
73'
Г О О О О О Л - Чераволо Фабио из команды Беневенто забивает пенальти

Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
Желтая карточка
55'
Дионизи Федерико получает желтую карточку.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабио Лучиони.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Беневенто производит замену. Amato Ciciretti уходит, и Пушкаш Георге заменяет его
Желтая карточка
39'
Lorenzo Del Pinto получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крагль Оливер.
Желтая карточка
26'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Ариаудо Лоренцо получает желтую карточку.
16'
Беневенто производит замену. Де Фалко Андреа уходит, и Lorenzo Del Pinto заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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