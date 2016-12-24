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Стадион: Паоло Мацца
1:0
4' ГолЗигони Джанмарко
2:0
15' ГолЗигони Джанмарко
31' Желтая карточкаДефенди Марино
33' Желтая карточкаLuca Mora
40' Желтая карточкаMichele Castagnetti
43' Желтая карточкаПалумбо Антонио
45' Желтая карточкаДжермони Лука
53' Желтая карточкаВикари Франческо
3:0
59' Гол в свои воротаВальент Мартин
4:0
89' ГолЗигони Джанмарко
|
4'
1:0
15'
2:0
31'
33'
43'
45'
53'
59'
3:0
89'
4:0
Состав команд
19
Luca
Mora
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 23 Викари Франческо Защитник
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 20 Michele Castagnetti Полузащитник
- 13 Andrea Beghetto Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 24 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 9 Черри Альберто Нападающий
- 8 Mirco Spighi
- 3 Tomasso Silvestri
- 18 Eros Schiavon
- 15 Пикки Альберто
- 11 Mattia Finotto
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 5 Мази Альберто Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 18 Джермони Лука Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 17 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Полузащитник
- 11 Marko Dugandzic Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 30 Контини Маттео Защитник
- 16 Ди Ливио Лоренцо Полузащитник
- 15 Бачинович Армин Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 7 Leonardo Sernicola
- 3 Juan Surraco
- 26 Francesco Flavioni
- 21 Ignazio Battista
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Спал-2013 (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
- 20.09.2016 Спал-2013 1:3 Верона СB
- 17.09.2016 Спал-2013 2:2 Виртус Энтелла СB
- 10.09.2016 Асколи 1:1 Спал-2013 СB
- 04.09.2016 Спал-2013 3:0 Виченца СB
- 27.08.2016 Беневенто 2:0 Спал-2013 СB
- 15.08.2016 Кальяри 5:1 Спал-2013 КИ
Тернана (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
- 24.09.2016 Латина 1:1 Тернана СB
- 20.09.2016 Тернана 0:0 Бари СB
- 17.09.2016 Перуджа 1:1 Тернана СB
- 11.09.2016 Тернана 1:1 Специя СB
- 07.09.2016 Тернана 1:0 Пиза СB
- 03.09.2016 Читтаделла 2:0 Тернана СB
- 13.08.2016 Чезена 2:0 Тернана КИ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
85'
Тернана производит замену. Джермони Лука уходит, и Leonardo Sernicola заменяет его
82'
Спал-2013 производит замену. Скьяттарелла Паскуале уходит, и Пикки Альберто заменяет его
66'
Спал-2013 производит замену. Kevin Bonifazi уходит, и Tomasso Silvestri заменяет его
66'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Хуан Игнасио Ламе Суррако заменяет его
62'
Спал-2013 производит замену. Luca Mora уходит, и Арини Мариано заменяет его
59'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Вальент Мартин отправил мяч в свои ворота.
53'
Викари Франческо получает желтую карточку.
46'
Тернана производит замену. Marko Dugandzic уходит, и Авенатти Фелипе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Джермони Лука получает желтую карточку.
43'
Палумбо Антонио получает желтую карточку.
40'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
33'
Luca Mora получает желтую карточку.
31'
Дефенди Марино получает желтую карточку.
15'
4'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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