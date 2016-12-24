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Стадион:
Спал-2013
4:0
Конец матча
Тернана
0'
1:0
4' Гол
Зигони Джанмарко
2:0
15' Гол
Зигони Джанмарко
31' Желтая карточка
Дефенди Марино
33' Желтая карточка
Luca Mora
40' Желтая карточка
Michele Castagnetti
43' Желтая карточка
Палумбо Антонио
45' Желтая карточка
Джермони Лука
53' Желтая карточка
Викари Франческо
3:0
59' Гол в свои ворота
Вальент Мартин
4:0
89' Гол
Зигони Джанмарко
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зигони Джанмарко.
85'
Тернана производит замену. Джермони Лука уходит, и Leonardo Sernicola заменяет его
82'
Спал-2013 производит замену. Скьяттарелла Паскуале уходит, и Пикки Альберто заменяет его
66'
Спал-2013 производит замену. Kevin Bonifazi уходит, и Tomasso Silvestri заменяет его
66'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Хуан Игнасио Ламе Суррако заменяет его

62'
Спал-2013 производит замену. Luca Mora уходит, и Арини Мариано заменяет его
Описание гола
59'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Вальент Мартин отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
53'
Викари Франческо получает желтую карточку.
46'
Тернана производит замену. Marko Dugandzic уходит, и Авенатти Фелипе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Джермони Лука получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Палумбо Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Luca Mora получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Дефенди Марино получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зигони Джанмарко.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зигони Джанмарко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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