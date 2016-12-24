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Стадион: Партенио
3:2
Конец матча
13' Желтая карточкаБеллони Никколо
1:0
17' ГолДжидайи Виллиам
29' Желтая карточкаМантовани Валерио
33' Желтая карточкаПомпеу Роналдо
43' Желтая карточкаДонкор Исаак
2:0
45' ГолАрдеманьи Маттео
45' Вторая желтая карточкаМантовани Валерио
45' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
45' Желтая карточкаРозина Алессандро
2:1
63' ГолБузеллато Массимилиано
68' Вторая желтая карточкаБеллони Никколо
3:1
90' ГолВерде Даниэле
3:2
90' ПенальтиДоннарумма Альфредо
90' Желтая карточкаДоннарумма Альфредо
|
13'
17'
1:0
33'
43'
45'
2:0
63'
2:1
68'
90'
3:1
90'
3:2
Состав команд
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 17 Patrick Asmah Защитник
- 7 Верде Даниэле Полузащитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 11 Беллони Никколо Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 23 Донкор Исаак Защитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 16 Крекко Лука Полузащитник
- 15 Лашик Ричард Полузащитник
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 30 Idrissa Camara
- 18 Mohamed Soumare
- 3 Marco Perrotta
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 13 Мантовани Валерио Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 8 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 7 Сильва Жоао Нападающий
- 19 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Франко Микеле Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 18 Luiz Felipe II
- 12 Michalis Iliadis
- 31 Vincenzo Garofalo
- 17 Гуссипи Каккамалло
- 22 Luca Liverani
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
- 24.09.2016 Виченца 0:0 Авеллино СB
- 20.09.2016 Авеллино 0:1 Читтаделла СB
- 17.09.2016 Верона 3:1 Авеллино СB
- 10.09.2016 Авеллино 0:0 Трапани СB
- 04.09.2016 Виртус Энтелла 2:0 Авеллино СB
- 27.08.2016 Авеллино 1:1 Брешия СB
- 07.08.2016 Бассано Виртус 2:0 Авеллино КИ
Салернитана (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 24.09.2016 Салернитана 2:0 Трапани СB
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана СB
- 16.09.2016 Салернитана 2:3 Виченца СB
- 10.09.2016 Новара 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2016 Салернитана 1:1 Верона СB
- 26.08.2016 Специя 1:1 Салернитана СB
- 14.08.2016 Салернитана 1:1 Пиза КИ
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 16.01.2016 Авеллино 1:0 Салернитана Серия B
- 06.09.2015 Салернитана 3:1 Авеллино Серия B
- 09.05.2009 Салернитана 1:0 Авеллино Серия B
- 13.12.2008 Авеллино 1:1 Салернитана Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Доннарумма Альфредо получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Г О О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Салернитана забивает пенальти
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле.
75'
Салернитана производит замену. Туиа Алессандро уходит, и Luiz Felipe заменяет его
71'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Idrissa Camara заменяет его
68'
Беллони Никколо получает вторую желтую карточку. Удаление.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бузеллато Массимилиано.
62'
Салернитана производит замену. Импрота Риккардо уходит, и Доннарумма Альфредо заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Зито Антонио заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Розина Алессандро получает желтую карточку.
45'
Бузеллато Массимилиано получает желтую карточку.
45'
Мантовани Валерио получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ардеманьи Маттео.
43'
Донкор Исаак получает желтую карточку.
39'
Авеллино производит замену. Алехандро Гонсалес уходит, и Донкор Исаак заменяет его
33'
Помпеу Роналдо получает желтую карточку.
29'
Мантовани Валерио получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джидайи Виллиам.
13'
Беллони Никколо получает желтую карточку.
6'
Авеллино производит замену. Patrick Asmah уходит, и Marco Perrotta заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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