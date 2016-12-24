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  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
3:2
Конец матча
Салернитана
0'
13' Желтая карточка
Беллони Никколо
1:0
17' Гол
Джидайи Виллиам
29' Желтая карточка
Мантовани Валерио
33' Желтая карточка
Помпеу Роналдо
43' Желтая карточка
Донкор Исаак
2:0
45' Гол
Ардеманьи Маттео
45' Вторая желтая карточка
Мантовани Валерио
45' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
45' Желтая карточка
Розина Алессандро
2:1
63' Гол
Бузеллато Массимилиано
68' Вторая желтая карточка
Беллони Никколо
3:1
90' Гол
Верде Даниэле
3:2
90' Пенальти
Доннарумма Альфредо
90' Желтая карточка
Доннарумма Альфредо
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Доннарумма Альфредо получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Салернитана забивает пенальти
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле.
75'
Салернитана производит замену. Туиа Алессандро уходит, и Luiz Felipe заменяет его
71'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Idrissa Camara заменяет его

68'
Беллони Никколо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бузеллато Массимилиано.
62'
Салернитана производит замену. Импрота Риккардо уходит, и Доннарумма Альфредо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Зито Антонио заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Розина Алессандро получает желтую карточку.
Желтая карточка
45'
Бузеллато Массимилиано получает желтую карточку.
45'
Мантовани Валерио получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ардеманьи Маттео.
Желтая карточка
43'
Донкор Исаак получает желтую карточку.
39'
Авеллино производит замену. Алехандро Гонсалес уходит, и Донкор Исаак заменяет его
Желтая карточка
33'
Помпеу Роналдо получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Мантовани Валерио получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джидайи Виллиам.
Желтая карточка
13'
Беллони Никколо получает желтую карточку.
6'
Авеллино производит замену. Patrick Asmah уходит, и Marco Perrotta заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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