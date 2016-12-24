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Стадион: Дино Мануцци
1:0
24' ГолMoussa Koné III
2:0
44' ГолГарритано Лука
48' Желтая карточкаSantiago Colombatto
2:1
60' ГолРиццато Симоне
63' Желтая карточкаРиццато Симоне
3:1
90' ГолДжурич Милан
90' Желтая карточкаTiago Casasola
|
24'
1:0
44'
2:0
60'
2:1
63'
90'
3:1
90'
Состав команд
18
Джурич
Милан
34
Крешич
Антон
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 28 Carmine Setola Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 6 Чинелли Антонио Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 18 Джурич Милан Нападающий
- 7 Гарритано Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 20 Nicola Falasco
- 16 Michele Rigione
- Главный тренер: Драго Массимо
Трапани 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Фарелли Симоне Вратарь
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 32 Tiago Casasola Защитник
- 6 Matteo Legittimo Защитник
- 34 Крешич Антон Защитник
- 5 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 26 Santiago Colombatto Полузащитник
- 20 Коронадо Игор Полузащитник
- 29 Риццато Симоне Полузащитник
- 36 Caio De Cenco Нападающий
- 10 Петкович Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 9 Бэлаша Михай Защитник
- 14 Чарамитаро Маурицио Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 12 Riccardo Ferrara
- 25 Luigi Canotto
- 8 Giuseppe Figliomeni
- 16 Pepin I
- 3 Даи Антонино
- Главный тренер: Косми Серсе
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
- 27.09.2016 Асколи 0:0 Чезена СB
- 24.09.2016 Про Верчелли 1:0 Чезена СB
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана СB
- 16.09.2016 Бари 2:1 Чезена СB
- 09.09.2016 Чезена 1:0 Карпи СB
- 29.08.2016 Чезена 1:1 Перуджа СB
Трапани (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
- 01.10.2016 Трапани 0:2 Читтаделла СB
- 24.09.2016 Салернитана 2:0 Трапани СB
- 20.09.2016 Трапани 0:0 Специя СB
- 17.09.2016 Трапани 1:1 Асколи СB
- 10.09.2016 Авеллино 0:0 Трапани СB
- 04.09.2016 Трапани 1:1 Про Верчелли СB
- 28.08.2016 Новара 2:2 Трапани СB
- 12.08.2016 Болонья 2:0 Трапани КИ
Последние игры между собой
Чезена: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 23.04.2016 Трапани 2:1 Чезена Серия B
- 08.12.2015 Чезена 0:0 Трапани Серия B
- 01.03.2014 Чезена 2:2 Трапани Серия B
- 24.09.2013 Трапани 0:1 Чезена Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Tiago Casasola получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джурич Милан.
89'
Чезена производит замену. Гарритано Лука уходит, и Michele Rigione заменяет его
78'
Чезена производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Витале Маттиа заменяет его
72'
Трапани производит замену. Фацио Паскуале уходит, и Luigi Canotto заменяет его
65'
Чезена производит замену. Ди Роберто Нунцио уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
63'
Риццато Симоне получает желтую карточку.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риццато Симоне.
54'
Трапани производит замену. Santiago Colombatto уходит, и Чарамитаро Маурицио заменяет его
48'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарритано Лука.
30'
Трапани производит замену. Caio De Cenco уходит, и Ниццетто Лука заменяет его
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Moussa Kone.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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