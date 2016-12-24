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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
3:1
Конец матча
Трапани
0'
1:0
24' Гол
Moussa Koné III
2:0
44' Гол
Гарритано Лука
48' Желтая карточка
Santiago Colombatto
2:1
60' Гол
Риццато Симоне
63' Желтая карточка
Риццато Симоне
3:1
90' Гол
Джурич Милан
90' Желтая карточка
Tiago Casasola
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Tiago Casasola получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джурич Милан.
89'
Чезена производит замену. Гарритано Лука уходит, и Michele Rigione заменяет его
78'
Чезена производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Витале Маттиа заменяет его
72'
Трапани производит замену. Фацио Паскуале уходит, и Luigi Canotto заменяет его

65'
Чезена производит замену. Ди Роберто Нунцио уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
Желтая карточка
63'
Риццато Симоне получает желтую карточку.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риццато Симоне.
54'
Трапани производит замену. Santiago Colombatto уходит, и Чарамитаро Маурицио заменяет его
Желтая карточка
48'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарритано Лука.
30'
Трапани производит замену. Caio De Cenco уходит, и Ниццетто Лука заменяет его
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Moussa Kone.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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