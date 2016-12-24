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Стадион:
Пиза
0:0
Конец матча
Специя
0'
21' Желтая карточка
Терци Клаудио
39' Желтая карточка
Синьорелли Франко
45' Желтая карточка
Лонги Алессандро
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Специя производит замену. Пью Алессандро уходит, и Баэс Хайме заменяет его
74'
Пиза производит замену. Лаццари Андреа уходит, и Giulio Favale заменяет его
70'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Дейола Алессандро заменяет его
69'
Пиза производит замену. Лонги Алессандро уходит, и Цани Эдгар заменяет его
67'
Специя производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Giulio Maggiore заменяет его

56'
Пиза производит замену. Samuele Birindelli уходит, и Мудингайи Габи заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Синьорелли Франко получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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