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Стадион: Stadio Romeo Anconetani
21' Желтая карточкаТерци Клаудио
39' Желтая карточкаСиньорелли Франко
45' Желтая карточкаЛонги Алессандро
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21'
45'
Состав команд
Пиза 4-3-3
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 14 Samuele Birindelli Защитник
- 30 Simone Fautario Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 24 Petar Golubovic Полузащитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 7 Маннини Даниэле Полузащитник
- 20 Diego Peralta II Нападающий
- 23 Эусепи Умберто Нападающий
- 19 Лаццари Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Мудингайи Габи Полузащитник
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 31 Ramon D'Angina
- 26 Giulio Favale
- 16 Nicolo Micchi
- 22 Daniele Cardelli
- 12 Angelo Raffaele Giacobbe
- 17 Matteo Salvi
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 3 Валентини Науэль Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 8 Синьорелли Франко Полузащитник
- 30 Пульцетти Нико Полузащитник
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 23 Пью Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Даткович Нико Защитник
- 13 Дейола Алессандро Полузащитник
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 32 Галли Якопо
- 26 Giuseppe Mastinu
- 34 Yuri Cisotti
- 33 Валентини Алекс
- 6 Pietro Ceccaroni
- 25 Giulio Maggiore
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Пиза (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
- 24.09.2016 Пиза 2:1 Асколи СB
- 20.09.2016 Фрозиноне 0:0 Пиза СB
- 17.09.2016 Пиза 1:0 Брешия СB
- 12.09.2016 Виртус Энтелла 0:0 Пиза СB
- 07.09.2016 Тернана 1:0 Пиза СB
- 04.09.2016 Пиза 1:0 Новара СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 02.10.2016 Асколи 0:2 Специя СB
- 24.09.2016 Специя 1:0 Новара СB
- 20.09.2016 Трапани 0:0 Специя СB
- 17.09.2016 Специя 2:1 Про Верчелли СB
- 11.09.2016 Тернана 1:1 Специя СB
- 04.09.2016 Латина 0:0 Специя СB
- 26.08.2016 Специя 1:1 Салернитана СB
Последние игры между собой
Пиза: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 02.05.2012 Пиза 1:2 Специя Коппа Италия Лега Про
- 18.04.2012 Специя 0:1 Пиза Коппа Италия Лега Про
- 25.05.2008 Пиза 1:0 Специя Серия B
- 12.01.2008 Специя 1:4 Пиза Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|20
|6
|9
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Специя производит замену. Пью Алессандро уходит, и Баэс Хайме заменяет его
74'
Пиза производит замену. Лаццари Андреа уходит, и Giulio Favale заменяет его
70'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Дейола Алессандро заменяет его
69'
Пиза производит замену. Лонги Алессандро уходит, и Цани Эдгар заменяет его
67'
Специя производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Giulio Maggiore заменяет его
56'
Пиза производит замену. Samuele Birindelli уходит, и Мудингайи Габи заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
39'
Синьорелли Франко получает желтую карточку.
21'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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