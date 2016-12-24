Стадион: Водафон Арена Зрители: 20371
1:0
Второй тайм: 90+'
1:0
41' ГолАбубакар Венсан
1:0
79' Не забитый пенальтиОзьякуп Огузхан
83' Желтая карточкаКангва Эванс
90' Желтая карточкаНизам Муса
Второй тайм
92'
Бек Андреас блокирует соперника. Райторал Франтишек заработал своей команде штрафной.
92'
92'
91'
Низам Муса получает желтую карточку.
91'
Низам Муса из команды Газиантепспор опасно играет. Чуть не пострадал Абубакар Венсан.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Анган Дави из команды Газиантепспор делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
90'
Генюл Гёкхан совершает грубый фол. Анган Дави был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
89'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Фрей Керим
88'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
87'
Чынар Оркан из команды Газиантепспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
86'
Тактическая замена. Кангва Эванс уходит с поля и его заменяет Чынар Оркан
86'
Райторал Франтишек из команды Газиантепспор. Это Инлер Гёкхан заработал фол.
84'
Фатау Мохаммед блокирует соперника. Инлер Гёкхан заработал своей команде штрафной.
84'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
84'
Куарежма Рикарду попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
83'
Кангва Эванс получает желтую карточку.
83'
Кангва Эванс из команды Газиантепспор опасно играет. Чуть не пострадал Генюл Гёкхан.
82'
82'
Анган Дави отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Абубакар Венсан коснулся мяча рукой.
80'
80'
80'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
79'
ВРАТАРЬ! Озьякуп Огузхан исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Йардымджи Барис фолит в штрафной площади. Абубакар Венсан пострадал
78'
76'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Райторал Франтишек заработал фол.
76'
75'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает подножку. Марсело Антонио заработал фол.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 20371 болельщиков
73'
Низам Муса из команды Газиантепспор делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
71'
Тактическая замена. Родолфо Гайото уходит с поля и его заменяет Бек Андреас
71'
Тактическая замена. Илдиз Мухаммед уходит с поля и его заменяет Doganay Kilic
71'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
69'
После дальнего удара, который нанес Куарежма Рикарду мяч отбит вратарем
69'
69'
Тосун Дженк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Тосун Дженк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
68'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
67'
67'
66'
Куарежма Рикарду получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Низам Муса.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
64'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
64'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Илдиз Мухаммед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Илдиз Мухаммед заработал фол.
63'
Тактическая замена. Парлак Илхан уходит с поля и его заменяет Анган Дави
63'
63'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
62'
Гилас Набиль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
62'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
Райторал Франтишек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
61'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает пас партнеру.
61'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ван Хинтум Барт из команды Газиантепспор делает навес
60'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает подножку. Низам Муса заработал фол.
59'
Куарежма Рикарду получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фатау Мохаммед.
58'
58'
Кангва Эванс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Фатау Мохаммед заработал фол.
56'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Фатау Мохаммед заработал фол.
55'
Райторал Франтишек из команды Газиантепспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
53'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Инлер Гёкхан
53'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Кангва Эванс заработал фол.
52'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Кайали Абдулкадир заработал фол.
50'
Парлак Илхан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Илдиз Мухаммед из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
50'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
49'
Генюл Гёкхан коснулся мяча рукой.
48'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
После дальнего удара, который нанес Гилас Набиль мяч отбит вратарем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Илдиз Мухаммед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Илдиз Мухаммед заработал фол.
48'
48'
Фатау Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Парлак Илхан заработал фол.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Куарежма Рикарду коснулся мяча рукой.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
43'
Илдиз Мухаммед из команды Газиантепспор в офсайде
43'
Гилас Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Хатчинсон Атиба сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абубакар Венсан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
39'
Кайали Абдулкадир возвращается на поле, всё в порядке.
39'
39'
38'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
38'
Гилас Набиль возвращается на поле, всё в порядке.
38'
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Кайали Абдулкадир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Кайали Абдулкадир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Тошич Душко из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Абубакар Венсан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Гилас Набиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Гилас Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
34'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Илдиз Мухаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
26'
26'
Тосун Дженк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает пас партнеру.
25'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор в офсайде
25'
Фатау Мохаммед возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Фатау Мохаммед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Фатау Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Генюл Гёкхан атакует сзади соперника. Фатау Мохаммед пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
22'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
21'
Родолфо Гайото из команды Бешикташ делает подножку. Кангва Эванс заработал фол.
21'
21'
20'
Дегирменджи Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Генюл Гёкхан возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Генюл Гёкхан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Кангва Эванс нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
16'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
15'
Гилас Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
13'
13'
Дегирменджи Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
10'
10'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор бьет головой мимо ворот
10'
Парлак Илхан из команды Газиантепспор делает навес
10'
9'
9'
9'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
9'
9'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
7'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
7'
7'
6'
6'
6'
5'
5'
Арслан Толгай-Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
3'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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