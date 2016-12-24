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Стадион: Зрители: 20371
Бешикташ
1:0
Второй тайм: 90+'
Газиантепспор
0'
1:0
41' Гол
Абубакар Венсан
1:0
79' Не забитый пенальти
Озьякуп Огузхан
83' Желтая карточка
Кангва Эванс
90' Желтая карточка
Низам Муса
90'+3
Второй тайм
Фол, нарушение
92'
Бек Андреас блокирует соперника. Райторал Франтишек заработал своей команде штрафной.
92'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Желтая карточка
91'
Низам Муса получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Низам Муса из команды Газиантепспор опасно играет. Чуть не пострадал Абубакар Венсан.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Анган Дави из команды Газиантепспор делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
90'
Генюл Гёкхан совершает грубый фол. Анган Дави был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
89'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Фрей Керим
Фол, нарушение
88'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
Фол, нарушение
87'
Чынар Оркан из команды Газиантепспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
86'
Тактическая замена. Кангва Эванс уходит с поля и его заменяет Чынар Оркан
Фол, нарушение
86'
Райторал Франтишек из команды Газиантепспор. Это Инлер Гёкхан заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Фатау Мохаммед блокирует соперника. Инлер Гёкхан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
84'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
84'
Куарежма Рикарду попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Желтая карточка
83'
Кангва Эванс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Кангва Эванс из команды Газиантепспор опасно играет. Чуть не пострадал Генюл Гёкхан.
82'
Удар от ворот произведет Бешикташ
82'
Анган Дави отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
81'
Абубакар Венсан коснулся мяча рукой.
80'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
80'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
Угловой
80'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
Описание гола
79'
ВРАТАРЬ! Озьякуп Огузхан исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Йардымджи Барис фолит в штрафной площади. Абубакар Венсан пострадал
78'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
76'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Райторал Франтишек заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
75'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
75'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает подножку. Марсело Антонио заработал фол.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 20371 болельщиков
Фол, нарушение
73'
Низам Муса из команды Газиантепспор делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
71'
Тактическая замена. Родолфо Гайото уходит с поля и его заменяет Бек Андреас
71'
Тактическая замена. Илдиз Мухаммед уходит с поля и его заменяет Doganay Kilic
71'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
69'
После дальнего удара, который нанес Куарежма Рикарду мяч отбит вратарем
69'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
69'
Тосун Дженк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Тосун Дженк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
68'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
67'
Низам Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
66'
Куарежма Рикарду получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Низам Муса.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
64'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
64'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Илдиз Мухаммед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Илдиз Мухаммед заработал фол.
63'
Тактическая замена. Парлак Илхан уходит с поля и его заменяет Анган Дави
63'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
63'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Удар от ворот произведет Бешикташ
62'
Гилас Набиль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
62'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Удар от ворот произведет Бешикташ
61'
Райторал Франтишек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
61'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает пас партнеру.
61'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ван Хинтум Барт из команды Газиантепспор делает навес
Фол, нарушение
60'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает подножку. Низам Муса заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Куарежма Рикарду получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фатау Мохаммед.
58'
Удар от ворот произведет Бешикташ
58'
Кангва Эванс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
57'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Фатау Мохаммед заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Фатау Мохаммед заработал фол.
Фол, нарушение
55'
Райторал Франтишек из команды Газиантепспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
53'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Инлер Гёкхан
Фол, нарушение
53'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Кангва Эванс заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Кайали Абдулкадир заработал фол.
50'
Парлак Илхан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Илдиз Мухаммед из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
50'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
49'
Генюл Гёкхан коснулся мяча рукой.
48'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
После дальнего удара, который нанес Гилас Набиль мяч отбит вратарем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Илдиз Мухаммед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Илдиз Мухаммед заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Бешикташ
48'
Фатау Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Парлак Илхан заработал фол.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Куарежма Рикарду коснулся мяча рукой.
45'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Офсайд
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
Офсайд
43'
Илдиз Мухаммед из команды Газиантепспор в офсайде
43'
Гилас Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Хатчинсон Атиба сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абубакар Венсан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
39'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
Травма, повреждение
39'
Кайали Абдулкадир возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
Угловой
38'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
Травма, повреждение
38'
Гилас Набиль возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Кайали Абдулкадир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Кайали Абдулкадир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Тошич Душко из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Абубакар Венсан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Гилас Набиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Гилас Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
34'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Илдиз Мухаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
30'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
26'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
26'
Тосун Дженк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Офсайд
25'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор в офсайде
Травма, повреждение
25'
Фатау Мохаммед возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Фатау Мохаммед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Фатау Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Генюл Гёкхан атакует сзади соперника. Фатау Мохаммед пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
22'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
21'
Родолфо Гайото из команды Бешикташ делает подножку. Кангва Эванс заработал фол.
21'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
20'
Дегирменджи Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
Травма, повреждение
19'
Генюл Гёкхан возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Генюл Гёкхан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Кангва Эванс нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Дегирменджи Гёкхан вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
16'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
15'
Удар от ворот произведет Бешикташ
15'
Гилас Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
13'
Дегирменджи Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
13'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
10'
Удар от ворот произведет Бешикташ
10'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор бьет головой мимо ворот
10'
Парлак Илхан из команды Газиантепспор делает навес
10'
Дегирменджи Гёкхан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
9'
Низам Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
9'
Низам Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
7'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
7'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
6'
Низам Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
5'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
5'
Арслан Толгай-Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
4'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Йардымджи Барис заработал фол.
3'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Дегирменджи Гёкхан вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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