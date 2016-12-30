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Стадион:
Верона
3:0
Конец матча
Чезена
0'
19' Желтая карточка
Чано Камилло
1:0
20' Гол
Бесса Даниэль
22' Желтая карточка
Фоссати Марко
2:0
28' Гол
Паццини Джампаоло
60' Желтая карточка
Лиджи Алессандро
3:0
61' Гол
Болдор Деян
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Верона производит замену. Цаканьи Маттиа уходит, и Трояниэлло Дженнаро заменяет его
74'
Чезена производит замену. Скьявоне Андреа уходит, и Лариби Карим заменяет его
70'
Верона производит замену. Бесса Даниэль уходит, и Хуанито Гомес заменяет его
67'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
67'
Чезена производит замену. Бальцано Антонио уходит, и Michele Rigione заменяет его

64'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Валоти Матиа заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болдор Деян.
Желтая карточка
60'
Лиджи Алессандро получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
Желтая карточка
22'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесса Даниэль.
Желтая карточка
19'
Чано Камилло получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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