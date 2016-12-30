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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
19' Желтая карточкаЧано Камилло
1:0
20' ГолБесса Даниэль
22' Желтая карточкаФоссати Марко
2:0
28' ГолПаццини Джампаоло
60' Желтая карточкаЛиджи Алессандро
3:0
61' ГолБолдор Деян
|
19'
20'
1:0
22'
28'
2:0
60'
61'
3:0
Состав команд
Верона 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 3 Пизано Эрос Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 31 Феррари Лоренцо Вратарь
- 28 Риккарди Давид Защитник
- 16 Мареска Энцо Полузащитник
- 27 Валоти Матиа Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Нападающий
- 21 Хуанито Гомес Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 6 Чинелли Антонио Полузащитник
- 10 Чано Камилло Нападающий
- 18 Джурич Милан Нападающий
- 7 Гарритано Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 34 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 20 Nicola Falasco
- 28 Carmine Setola
- 16 Michele Rigione
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
- 20.09.2016 Спал-2013 1:3 Верона СB
- 17.09.2016 Верона 3:1 Авеллино СB
- 10.09.2016 Беневенто 2:0 Верона СB
- 04.09.2016 Салернитана 1:1 Верона СB
Чезена (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
- 27.09.2016 Асколи 0:0 Чезена СB
- 24.09.2016 Про Верчелли 1:0 Чезена СB
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана СB
- 16.09.2016 Бари 2:1 Чезена СB
- 09.09.2016 Чезена 1:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 1
Чезена: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|21
|12
|5
|4
|40 - 23
|41
|2.
|Фрозиноне
|21
|11
|5
|5
|31 - 24
|38
|3.
|Беневенто
|21
|10
|7
|4
|28 - 14
|37
|4.
|Спал-2013
|21
|10
|6
|5
|34 - 24
|36
|5.
|Читтаделла
|21
|11
|1
|9
|31 - 26
|34
|6.
|Карпи
|21
|8
|8
|5
|23 - 19
|32
|7.
|Перуджа
|21
|7
|9
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|9.
|Бари
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|10.
|Новара
|21
|8
|4
|9
|26 - 26
|28
|11.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|12.
|Асколи
|21
|6
|9
|6
|21 - 23
|27
|13.
|Брешия
|21
|6
|9
|6
|24 - 28
|27
|14.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|15.
|Салернитана
|21
|5
|9
|7
|26 - 27
|24
|16.
|Про Верчелли
|21
|5
|9
|7
|20 - 26
|24
|17.
|Латина
|21
|3
|14
|4
|22 - 25
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|7
|9
|23 - 24
|22
|19.
|Авеллино
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|20.
|Пиза
|21
|4
|9
|8
|7 - 12
|21
|21.
|Тернана
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|22.
|Трапани
|21
|1
|10
|10
|13 - 31
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Верона производит замену. Цаканьи Маттиа уходит, и Трояниэлло Дженнаро заменяет его
74'
Чезена производит замену. Скьявоне Андреа уходит, и Лариби Карим заменяет его
70'
Верона производит замену. Бесса Даниэль уходит, и Хуанито Гомес заменяет его
67'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
67'
Чезена производит замену. Бальцано Антонио уходит, и Michele Rigione заменяет его
64'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Валоти Матиа заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болдор Деян.
60'
Лиджи Алессандро получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
22'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесса Даниэль.
19'
Чано Камилло получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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