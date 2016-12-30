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Стадион: Сильвио Пиола
2:0
Конец матча
1:0
14' ГолAndrea La Mantia
23' Желтая карточкаКрагль Оливер
27' Желтая карточкаSimone Emmanuello
33' Желтая карточкаПалацци Андреа
47' Желтая карточкаAndrea La Mantia
2:0
64' ГолAndrea La Mantia
88' Желтая карточкаКокко Андреа
89' Желтая карточкаМаммарелла Карло
90' Желтая карточкаПрийма Василий
90' Красная карточкаКривелло Роберто
|
14'
1:0
23'
33'
47'
64'
2:0
88'
89'
90'
90'
Состав команд
13
Легати
Элия
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 13 Легати Элия Защитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 25 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 33 Маммарелла Карло Полузащитник
- 10 Andrea La Mantia Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Джермано Умберто Защитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 23 Бальдини Энрико Полузащитник
- 5 Алессандро Будель Полузащитник
- 19 Joane Goury
- 34 Michele Foglia
- 15 Dramane Konate
- 6 Fabio Eguelfi
- 12 Дзакканьо Андреа
- 18 Fabio Castellano
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Фрозиноне 4-4-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 24 Прийма Василий Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 3 Кривелло Роберто Защитник
- 8 Гухер Роберт Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 20 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 16 Michele Volpe
- 2 Matteo Belvisi
- 28 Mattia Palombo
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
- 24.09.2016 Про Верчелли 1:0 Чезена СB
- 20.09.2016 Беневенто 1:1 Про Верчелли СB
- 17.09.2016 Специя 2:1 Про Верчелли СB
- 10.09.2016 Про Верчелли 1:5 Читтаделла СB
- 04.09.2016 Трапани 1:1 Про Верчелли СB
- 27.08.2016 Про Верчелли 1:1 Асколи СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
- 20.09.2016 Фрозиноне 0:0 Пиза СB
- 16.09.2016 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
- 10.09.2016 Фрозиноне 2:1 Латина СB
- 03.09.2016 Брешия 2:0 Фрозиноне СB
- 27.08.2016 Фрозиноне 2:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|21
|12
|5
|4
|40 - 23
|41
|2.
|Фрозиноне
|21
|11
|5
|5
|31 - 24
|38
|3.
|Беневенто
|21
|10
|7
|4
|28 - 14
|37
|4.
|Спал-2013
|21
|10
|6
|5
|34 - 24
|36
|5.
|Читтаделла
|21
|11
|1
|9
|31 - 26
|34
|6.
|Карпи
|21
|8
|8
|5
|23 - 19
|32
|7.
|Перуджа
|21
|7
|9
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|9.
|Бари
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|10.
|Новара
|21
|8
|4
|9
|26 - 26
|28
|11.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|12.
|Асколи
|21
|6
|9
|6
|21 - 23
|27
|13.
|Брешия
|21
|6
|9
|6
|24 - 28
|27
|14.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|15.
|Салернитана
|21
|5
|9
|7
|26 - 27
|24
|16.
|Про Верчелли
|21
|5
|9
|7
|20 - 26
|24
|17.
|Латина
|21
|3
|14
|4
|22 - 25
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|7
|9
|23 - 24
|22
|19.
|Авеллино
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|20.
|Пиза
|21
|4
|9
|8
|7 - 12
|21
|21.
|Тернана
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|22.
|Трапани
|21
|1
|10
|10
|13 - 31
|13
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! Кривелло Роберто получил жёлтую карточку и покинул поле.
90'
Прийма Василий получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Про Верчелли производит замену. Andrea La Mantia уходит, и Бальдини Энрико заменяет его
89'
Маммарелла Карло получает желтую карточку.
88'
Кокко Андреа получает желтую карточку.
83'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Чурко Вячеслав заменяет его
77'
Фрозиноне производит замену. Маццотта Антонио уходит, и Кривелло Роберто заменяет его
77'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Джермано Умберто заменяет его
68'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Кокко Андреа заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea La Mantia.
61'
Про Верчелли производит замену. Альтобелли Даниэле уходит, и Ардиццоне Франческо заменяет его
47'
Andrea La Mantia получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
27'
Simone Emmanuello получает желтую карточку.
23'
Крагль Оливер получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea La Mantia.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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