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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
2:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
14' Гол
Andrea La Mantia
23' Желтая карточка
Крагль Оливер
27' Желтая карточка
Simone Emmanuello
33' Желтая карточка
Палацци Андреа
47' Желтая карточка
Andrea La Mantia
2:0
64' Гол
Andrea La Mantia
88' Желтая карточка
Кокко Андреа
89' Желтая карточка
Маммарелла Карло
90' Желтая карточка
Прийма Василий
90' Красная карточка
Кривелло Роберто
90'+6
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! Кривелло Роберто получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
90'
Прийма Василий получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Про Верчелли производит замену. Andrea La Mantia уходит, и Бальдини Энрико заменяет его
Желтая карточка
89'
Маммарелла Карло получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Кокко Андреа получает желтую карточку.

83'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Чурко Вячеслав заменяет его
77'
Фрозиноне производит замену. Маццотта Антонио уходит, и Кривелло Роберто заменяет его
77'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Джермано Умберто заменяет его
68'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Кокко Андреа заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea La Mantia.
61'
Про Верчелли производит замену. Альтобелли Даниэле уходит, и Ардиццоне Франческо заменяет его
Желтая карточка
47'
Andrea La Mantia получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Simone Emmanuello получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Крагль Оливер получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea La Mantia.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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