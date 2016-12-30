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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
0:1
Конец матча
Асколи
0'
32' Желтая карточка
Jacopo Petriccione
37' Желтая карточка
Мази Альберто
45' Желтая карточка
Кассата Франческо
0:1
57' Гол
Фавилли Андреа
68' Желтая карточка
Феличоли Джанфилиппо
76' Желтая карточка
Вальент Мартин
85' Красная карточка
Дзанон Дамиано
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Marko Dugandzic заменяет его
85'
УДАЛЕНИЕ! Дзанон Дамиано получил жёлтую карточку и покинул поле.
85'
Асколи производит замену. Фавилли Андреа уходит, и Перес Леонардо заменяет его
81'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Ignazio Battista заменяет его
Желтая карточка
76'
Вальент Мартин получает желтую карточку.

72'
Асколи производит замену. Гатто Леонардо уходит, и Daniele Mignanelli заменяет его
72'
Тернана производит замену. Паломби Симоне уходит, и Ди Ливио Лоренцо заменяет его
Желтая карточка
68'
Феличоли Джанфилиппо получает желтую карточку.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
37'
Асколи производит замену. Карпани Джанлука уходит, и Аддэ Брайт заменяет его
Желтая карточка
37'
Мази Альберто получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Jacopo Petriccione получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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