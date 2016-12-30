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Стадион: Либеро Либерати
32' Желтая карточкаJacopo Petriccione
37' Желтая карточкаМази Альберто
45' Желтая карточкаКассата Франческо
0:1
57' ГолФавилли Андреа
68' Желтая карточкаФеличоли Джанфилиппо
76' Желтая карточкаВальент Мартин
85' Красная карточкаДзанон Дамиано
|
37'
57'
0:1
76'
85'
Состав команд
Тернана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 5 Мази Альберто Защитник
- 19 Ди Ноя Джованни Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 17 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 10 Фалетти Сезар Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 18 Джермони Лука Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 30 Контини Маттео Защитник
- 16 Ди Ливио Лоренцо Полузащитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 15 Бачинович Армин Полузащитник
- 11 Marko Dugandzic Нападающий
- 21 Ignazio Battista
- Главный тренер: Бреда Роберто
Асколи 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 3 Августин Блажей Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 14 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 11 Riccardo Orsolini Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 29 Кассата Франческо Полузащитник
- 28 Гатто Леонардо Полузащитник
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 7 Джаади Набиль Полузащитник
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- 33 Daniele Mignanelli
- 13 Guillame Gigliotti
- 31 Alessandro De Angelis
- 4 Simone Paolini
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
- 24.09.2016 Латина 1:1 Тернана СB
- 20.09.2016 Тернана 0:0 Бари СB
- 17.09.2016 Перуджа 1:1 Тернана СB
- 11.09.2016 Тернана 1:1 Специя СB
- 07.09.2016 Тернана 1:0 Пиза СB
- 03.09.2016 Читтаделла 2:0 Тернана СB
Асколи (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 02.10.2016 Асколи 0:2 Специя СB
- 27.09.2016 Асколи 0:0 Чезена СB
- 24.09.2016 Пиза 2:1 Асколи СB
- 20.09.2016 Асколи 2:0 Виченца СB
- 17.09.2016 Трапани 1:1 Асколи СB
- 10.09.2016 Асколи 1:1 Спал-2013 СB
- 27.08.2016 Про Верчелли 1:1 Асколи СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 23.04.2016 Тернана 1:3 Асколи Серия B
- 08.12.2015 Асколи 1:0 Тернана Серия B
- 11.05.2013 Асколи 1:1 Тернана Серия B
- 23.12.2012 Тернана 1:2 Асколи Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|21
|12
|5
|4
|40 - 23
|41
|2.
|Фрозиноне
|21
|11
|5
|5
|31 - 24
|38
|3.
|Беневенто
|21
|10
|7
|4
|28 - 14
|37
|4.
|Спал-2013
|21
|10
|6
|5
|34 - 24
|36
|5.
|Читтаделла
|21
|11
|1
|9
|31 - 26
|34
|6.
|Карпи
|21
|8
|8
|5
|23 - 19
|32
|7.
|Перуджа
|21
|7
|9
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|9.
|Бари
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|10.
|Новара
|21
|8
|4
|9
|26 - 26
|28
|11.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|12.
|Асколи
|21
|6
|9
|6
|21 - 23
|27
|13.
|Брешия
|21
|6
|9
|6
|24 - 28
|27
|14.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|15.
|Салернитана
|21
|5
|9
|7
|26 - 27
|24
|16.
|Про Верчелли
|21
|5
|9
|7
|20 - 26
|24
|17.
|Латина
|21
|3
|14
|4
|22 - 25
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|7
|9
|23 - 24
|22
|19.
|Авеллино
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|20.
|Пиза
|21
|4
|9
|8
|7 - 12
|21
|21.
|Тернана
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|22.
|Трапани
|21
|1
|10
|10
|13 - 31
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Marko Dugandzic заменяет его
85'
УДАЛЕНИЕ! Дзанон Дамиано получил жёлтую карточку и покинул поле.
85'
Асколи производит замену. Фавилли Андреа уходит, и Перес Леонардо заменяет его
81'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Ignazio Battista заменяет его
76'
Вальент Мартин получает желтую карточку.
72'
Асколи производит замену. Гатто Леонардо уходит, и Daniele Mignanelli заменяет его
72'
Тернана производит замену. Паломби Симоне уходит, и Ди Ливио Лоренцо заменяет его
68'
Феличоли Джанфилиппо получает желтую карточку.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
37'
Асколи производит замену. Карпани Джанлука уходит, и Аддэ Брайт заменяет его
37'
Мази Альберто получает желтую карточку.
32'
Jacopo Petriccione получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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