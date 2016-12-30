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Стадион:
Читтаделла
2:1
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
12' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
1:0
13' Гол
Andrea Arrighini
31' Желтая карточка
Andrea Paolucci
40' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
1:1
53' Гол
Davide Diaw
2:1
65' Гол
Luca Strizzolo
68' Желтая карточка
Simone Palermo
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
75'
Читтаделла производит замену. Cristian Kouame уходит, и Джианлука Литтери заменяет его
74'
Виртус Энтелла производит замену. Симоне Палермо уходит, и Джерли Фабио заменяет его
71'
Читтаделла производит замену. Luca Strizzolo уходит, и Cristian Kouame заменяет его
Желтая карточка
68'
Симоне Палермо получает желтую карточку.
67'
Виртус Энтелла производит замену. Трояно Микеле уходит, и Сини Симоне заменяет его

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Strizzolo.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Davide Diaw.
52'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
51'
Виртус Энтелла производит замену. Тремолада Лука уходит, и Davide Diaw заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Amedeo Benedetti получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Андреа Паолуччи получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea Arrighini.
Желтая карточка
12'
Пеллиццер Микеле получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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