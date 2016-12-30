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  5. Серия B
Стадион:
Новара
2:1
Второй тайм: 67'
Карпи
0'
5' Желтая карточка
Фараго Паоло
15' Желтая карточка
Ди Гаудио Антонио
19' Желтая карточка
Трост Магнус
0:1
22' Гол
Ласанья Кевин
1:1
29' Гол
Галабинов Андрей
2:1
32' Гол
Сансоне Джанлука
32' Желтая карточка
Крими Марко
47' Желтая карточка
Виола Николас
56' Желтая карточка
Lorenzo Dickman
67'
Второй тайм
64'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Купиш Томаш заменяет его
Желтая карточка
56'
Lorenzo Dickman получает желтую карточку.
Желтая карточка
47'
Виола Николас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Крими Марко получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сансоне Джанлука.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ласанья Кевин.
Желтая карточка
19'
Трост Магнус получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Ди Гаудио Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
5'
Фараго Паоло получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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