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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
5' Желтая карточкаФараго Паоло
15' Желтая карточкаДи Гаудио Антонио
19' Желтая карточкаТрост Магнус
0:1
22' ГолЛасанья Кевин
1:1
29' ГолГалабинов Андрей
2:1
32' ГолСансоне Джанлука
32' Желтая карточкаКрими Марко
47' Желтая карточкаВиола Николас
56' Желтая карточкаLorenzo Dickman
|
5'
19'
22'
0:1
29'
1:1
32'
2:1
32'
47'
56'
Состав команд
12
Белек
Вид
17
Крими
Марко
24
Maodo
Mbaye
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 8 Фараго Паоло Полузащитник
- 4 Виола Николас Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 18 Сансоне Джанлука Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 33 Романья Филиппо Защитник
- 23 Адорьян Кристиан Полузащитник
- 19 Больцони Франческо Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 31 Francesco Pacini
- 32 Antonio Lukanovic
- Главный тренер: Барони Марко
Карпи 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 5 Струна Альяж Защитник
- 21 Романьоли Симоне Защитник
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 17 Крими Марко Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 14 Alfredo Bifulco Полузащитник
- 11 Ди Гаудио Антонио Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- 7 Fabio Concas
- 26 Michael De Marchi
- 30 Francesco Mezzoni
- 18 Lorenzo Montipo
- 16 Lamin Jawo
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
- 24.09.2016 Специя 1:0 Новара СB
- 20.09.2016 Новара 2:2 Латина СB
- 17.09.2016 Читтаделла 3:1 Новара СB
- 10.09.2016 Новара 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2016 Пиза 1:0 Новара СB
Карпи (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи СB
- 16.09.2016 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
- 09.09.2016 Чезена 1:0 Карпи СB
- 04.09.2016 Карпи 1:1 Беневенто СB
- 27.08.2016 Виченца 0:2 Карпи СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|21
|10
|6
|5
|34 - 24
|36
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|1:2
|21
|8
|8
|5
|23 - 19
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|21
|7
|9
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|10.
|Новара
|2:1
|21
|8
|4
|9
|26 - 26
|28
|11.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|12.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|13.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Салернитана
|21
|5
|9
|7
|26 - 27
|24
|16.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|17.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
64'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Купиш Томаш заменяет его
56'
Lorenzo Dickman получает желтую карточку.
47'
Виола Николас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Крими Марко получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сансоне Джанлука.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ласанья Кевин.
19'
Трост Магнус получает желтую карточку.
15'
Ди Гаудио Антонио получает желтую карточку.
5'
Фараго Паоло получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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