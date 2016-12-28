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Стадион: Альберто Пиччи
31' Красная карточкаПульцетти Нико
50' Желтая карточкаGiulio Maggiore
55' Желтая карточкаРиццо Джузеппе
60' Желтая карточкаЭспозито Андреа
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31'
50'
55'
60'
Состав команд
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 3 Валентини Науэль Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 30 Пульцетти Нико Полузащитник
- 13 Дейола Алессандро Полузащитник
- 23 Пью Алессандро Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Даткович Нико Защитник
- 8 Синьорелли Франко Полузащитник
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 24 Luca Vignali
- 26 Giuseppe Mastinu
- 32 Галли Якопо
- 6 Pietro Ceccaroni
- 33 Валентини Алекс
- 34 Yuri Cisotti
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Виченца 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 27 Petar Zivkov Защитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 18 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 7 Вита Алессио Полузащитник
- 10 Джакомелли Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Райчевич Филип Нападающий
- 28 Iacopo Cernigoi
- 20 Francesco Orlando
- 12 Filippo Dani
- 4 Luka Bogdan
- 35 Gianmarco Zironelli
- 14 Renny Smith
- 26 Davide Bianchi
- Главный тренер: Марино Паскуале
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 02.10.2016 Асколи 0:2 Специя СB
- 24.09.2016 Специя 1:0 Новара СB
- 20.09.2016 Трапани 0:0 Специя СB
- 17.09.2016 Специя 2:1 Про Верчелли СB
- 11.09.2016 Тернана 1:1 Специя СB
- 04.09.2016 Латина 0:0 Специя СB
Виченца (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
- 24.09.2016 Виченца 0:0 Авеллино СB
- 20.09.2016 Асколи 2:0 Виченца СB
- 16.09.2016 Салернитана 2:3 Виченца СB
- 10.09.2016 Виченца 0:0 Бари СB
- 04.09.2016 Спал-2013 3:0 Виченца СB
- 27.08.2016 Виченца 0:2 Карпи СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Виченца: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
- 23.04.2016 Виченца 0:3 Специя Серия B
- 09.12.2015 Специя 1:0 Виченца Серия B
- 09.05.2015 Специя 0:0 Виченца Серия B
- 20.12.2014 Виченца 1:0 Специя Серия B
- 30.12.2012 Виченца 2:3 Специя Серия B
- 25.08.2012 Специя 2:1 Виченца Серия B
- 21.03.2008 Специя 1:1 Виченца Серия B
- 27.10.2007 Виченца 0:0 Специя Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|20
|8
|8
|4
|22 - 17
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|20
|7
|9
|4
|25 - 18
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|20
|7
|7
|6
|21 - 19
|28
|10.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|11.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|12.
|Новара
|20
|7
|4
|9
|24 - 25
|25
|13.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|16.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|17.
|Салернитана
|20
|4
|9
|7
|24 - 26
|21
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Райчевич Филип заменяет его
82'
Специя производит замену. Граноче Пабло уходит, и Yuri Cisotti заменяет его
76'
Виченца производит замену. Галано Кристиан уходит, и Francesco Orlando заменяет его
72'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Синьорелли Франко заменяет его
63'
Виченца производит замену. Джакомелли Стефано уходит, и Iacopo Cernigoi заменяет его
60'
Эспозито Андреа получает желтую карточку.
55'
Риццо Джузеппе получает желтую карточку.
50'
Giulio Maggiore получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Специя производит замену. Пью Алессандро уходит, и Pietro Ceccaroni заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
УДАЛЕНИЕ! Пульцетти Нико получил жёлтую карточку и покинул поле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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