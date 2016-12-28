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  5. Серия B
Стадион:
Специя
0:0
Конец матча
Виченца
0'
31' Красная карточка
Пульцетти Нико
50' Желтая карточка
Giulio Maggiore
55' Желтая карточка
Риццо Джузеппе
60' Желтая карточка
Эспозито Андреа
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Райчевич Филип заменяет его
82'
Специя производит замену. Граноче Пабло уходит, и Yuri Cisotti заменяет его
76'
Виченца производит замену. Галано Кристиан уходит, и Francesco Orlando заменяет его
72'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Синьорелли Франко заменяет его
63'
Виченца производит замену. Джакомелли Стефано уходит, и Iacopo Cernigoi заменяет его

Желтая карточка
60'
Эспозито Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Риццо Джузеппе получает желтую карточку.
Желтая карточка
50'
Giulio Maggiore получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Специя производит замену. Пью Алессандро уходит, и Pietro Ceccaroni заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
УДАЛЕНИЕ! Пульцетти Нико получил жёлтую карточку и покинул поле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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