  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
1:0
Конец матча
Пиза
0'
1:0
31' Гол
Karamoko Cisse
60' Желтая карточка
Буццеголи Даниэле
67' Желтая карточка
Karamoko Cisse
85' Желтая карточка
Лонги Алессандро
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
82'
Беневенто производит замену. Буццеголи Даниэле уходит, и Гьямфи Брайт заменяет его
73'
Пиза производит замену. Эусепи Умберто уходит, и Цани Эдгар заменяет его
69'
Пиза производит замену. Сансеверино Джулио уходит, и Гатто Массимилиано заменяет его
68'
Беневенто производит замену. Паяч Марко уходит, и Фалько Филиппо заменяет его

Желтая карточка
67'
Карамоко Сиссе получает желтую карточку.
64'
Беневенто производит замену. Фабрицио Мелара уходит, и Lorenzo Del Pinto заменяет его
Желтая карточка
60'
Буццеголи Даниэле получает желтую карточку.
53'
Пиза производит замену. Luca Verna уходит, и Лаццари Андреа заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карамоко Сиссе.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация