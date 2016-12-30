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Стадион: Доменико Франкиони
26' Желтая карточкаДжидайи Виллиам
39' Желтая карточкаПагера Фабрицио
64' Желтая карточкаMarco Perrotta
86' Желтая карточкаMohamed Soumare
|
26'
39'
64'
86'
Состав команд
29
Рокка
Микеле
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 33 Gabriele Rolando Полузащитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 19 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 8 Скалья Луиджи Альберто Нападающий
- 35 Папони Даниэле Нападающий
- 10 Боакье Ричмонд Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 31 Ника Константин Защитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 21 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 18 Акости Максвелл Нападающий
- 36 Stefano Amadio
- 6 Roberto Criscuolo
- 1 Alessandro Tonti
- 26 Riccardo Maciucca
- Главный тренер: Сомма Марио
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 7 Верде Даниэле Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 23 Донкор Исаак Защитник
- 16 Крекко Лука Полузащитник
- 15 Лашик Ричард Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 4 Layousse Diallo
- 18 Mohamed Soumare
- 12 Daniel Offredi
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Латина (последние 20 матчей: +3 =13 -4)
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
- 24.09.2016 Латина 1:1 Тернана СB
- 20.09.2016 Новара 2:2 Латина СB
- 17.09.2016 Латина 1:1 Беневенто СB
- 10.09.2016 Фрозиноне 2:1 Латина СB
- 04.09.2016 Латина 0:0 Специя СB
- 27.08.2016 Верона 4:1 Латина СB
Авеллино (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
- 24.09.2016 Виченца 0:0 Авеллино СB
- 20.09.2016 Авеллино 0:1 Читтаделла СB
- 17.09.2016 Верона 3:1 Авеллино СB
- 10.09.2016 Авеллино 0:0 Трапани СB
- 04.09.2016 Виртус Энтелла 2:0 Авеллино СB
- 27.08.2016 Авеллино 1:1 Брешия СB
Последние игры между собой
Латина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Авеллино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 02.04.2016 Латина 3:0 Авеллино Серия B
- 15.11.2015 Авеллино 3:1 Латина Серия B
- 07.02.2015 Авеллино 1:0 Латина Серия B
- 20.09.2014 Латина 1:2 Авеллино Серия B
- 31.01.2014 Авеллино 1:1 Латина Серия B
- 31.08.2013 Латина 1:1 Авеллино Серия B
- 14.04.2013 Латина 2:1 Авеллино Про Прима Дивизионе
- 02.12.2012 Авеллино 1:1 Латина Про Прима Дивизионе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|21
|12
|5
|4
|40 - 23
|41
|2.
|Фрозиноне
|21
|11
|5
|5
|31 - 24
|38
|3.
|Беневенто
|21
|10
|7
|4
|28 - 14
|37
|4.
|Спал-2013
|21
|10
|6
|5
|34 - 24
|36
|5.
|Читтаделла
|21
|11
|1
|9
|31 - 26
|34
|6.
|Карпи
|21
|8
|8
|5
|23 - 19
|32
|7.
|Перуджа
|21
|7
|9
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|9.
|Бари
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|10.
|Новара
|21
|8
|4
|9
|26 - 26
|28
|11.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|12.
|Асколи
|21
|6
|9
|6
|21 - 23
|27
|13.
|Брешия
|21
|6
|9
|6
|24 - 28
|27
|14.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|15.
|Салернитана
|21
|5
|9
|7
|26 - 27
|24
|16.
|Про Верчелли
|21
|5
|9
|7
|20 - 26
|24
|17.
|Латина
|21
|3
|14
|4
|22 - 25
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|7
|9
|23 - 24
|22
|19.
|Авеллино
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|20.
|Пиза
|21
|4
|9
|8
|7 - 12
|21
|21.
|Тернана
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|22.
|Трапани
|21
|1
|10
|10
|13 - 31
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Mohamed Soumare получает желтую карточку.
82'
Авеллино производит замену. Stephane Omeonga уходит, и Mohamed Soumare заменяет его
79'
Латина производит замену. Gabriele Rolando уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
76'
Латина производит замену. Боакье Ричмонд уходит, и Акости Максвелл заменяет его
64'
Латина производит замену. Марига Макдоналд уходит, и Ди Маттео Лука заменяет его
64'
Marco Perrotta получает желтую карточку.
60'
Авеллино производит замену. Пагера Фабрицио уходит, и Лашик Ричард заменяет его
46'
Авеллино производит замену. Фраттали Пьерлуиджи уходит, и Радунович Борис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Пагера Фабрицио получает желтую карточку.
26'
Джидайи Виллиам получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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