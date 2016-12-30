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Стадион:
Латина
0:0
Конец матча
Авеллино
0'
26' Желтая карточка
Джидайи Виллиам
39' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
64' Желтая карточка
Marco Perrotta
86' Желтая карточка
Mohamed Soumare
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
86'
Mohamed Soumare получает желтую карточку.
82'
Авеллино производит замену. Stephane Omeonga уходит, и Mohamed Soumare заменяет его
79'
Латина производит замену. Gabriele Rolando уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
76'
Латина производит замену. Боакье Ричмонд уходит, и Акости Максвелл заменяет его
64'
Латина производит замену. Марига Макдоналд уходит, и Ди Маттео Лука заменяет его

Желтая карточка
64'
Marco Perrotta получает желтую карточку.
60'
Авеллино производит замену. Пагера Фабрицио уходит, и Лашик Ричард заменяет его
46'
Авеллино производит замену. Фраттали Пьерлуиджи уходит, и Радунович Борис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Пагера Фабрицио получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Джидайи Виллиам получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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