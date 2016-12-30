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Стадион: Аречи
2:1
Конец матча
1:0
16' ГолДоннарумма Альфредо
22' Желтая карточкаВитале Луиджи
2:0
79' ГолКода Массимо
2:1
90' ГолДези Якопо
|
16'
1:0
22'
79'
2:0
90'
2:1
Состав команд
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 8 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Франко Микеле Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 19 Импрота Риккардо Полузащитник
- 7 Сильва Жоао Нападающий
- 12 Michalis Iliadis
- 17 Гуссипи Каккамалло
- 22 Luca Liverani
- 18 Luiz Felipe II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 22 Entonjo Elezaj Вратарь
- 5 Joss Didiba Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 15 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 29 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 9 Бьянки Роландо Нападающий
- 30 Дроле Жан-Армель Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Импарато Раффаэле Защитник
- 19 Альхассан Масахуду Полузащитник
- 13 Сапата Алексис Нападающий
- 36 Abdoulaye Traore
- 32 Mattia Vicaroni
- 8 Matteo Ricci II
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 24.09.2016 Салернитана 2:0 Трапани СB
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана СB
- 16.09.2016 Салернитана 2:3 Виченца СB
- 10.09.2016 Новара 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2016 Салернитана 1:1 Верона СB
- 26.08.2016 Специя 1:1 Салернитана СB
Перуджа (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
- 20.09.2016 Виртус Энтелла 2:1 Перуджа СB
- 17.09.2016 Перуджа 1:1 Тернана СB
- 10.09.2016 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 03.09.2016 Перуджа 0:1 Бари СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 1
Перуджа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 0
- 19.03.2016 Перуджа 1:1 Салернитана Серия B
- 31.10.2015 Салернитана 1:1 Перуджа Серия B
- 27.04.2014 Салернитана 2:2 Перуджа Про Прима Дивизионе
- 13.12.2013 Перуджа 1:0 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 16.03.2008 Салернитана 2:2 Перуджа Серия C1 B
- 28.10.2007 Перуджа 1:1 Салернитана Серия C1 B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|20
|11
|5
|4
|37 - 23
|38
|2.
|Фрозиноне
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|3.
|Спал-2013
|21
|10
|6
|5
|34 - 24
|36
|4.
|Беневенто
|20
|9
|7
|4
|27 - 14
|34
|5.
|Карпи
|1:2
|21
|8
|8
|5
|23 - 19
|32
|6.
|Читтаделла
|20
|10
|1
|9
|29 - 25
|31
|7.
|Перуджа
|21
|7
|9
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Виртус Энтелла
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Бари
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|10.
|Новара
|2:1
|21
|8
|4
|9
|26 - 26
|28
|11.
|Специя
|21
|6
|10
|5
|17 - 16
|28
|12.
|Брешия
|20
|6
|8
|6
|24 - 28
|26
|13.
|Виченца
|21
|6
|7
|8
|16 - 25
|25
|14.
|Асколи
|20
|5
|9
|6
|20 - 23
|24
|15.
|Салернитана
|21
|5
|9
|7
|26 - 27
|24
|16.
|Чезена
|20
|5
|7
|8
|23 - 21
|22
|17.
|Латина
|20
|3
|13
|4
|22 - 25
|22
|18.
|Пиза
|20
|4
|9
|7
|7 - 11
|21
|19.
|Про Верчелли
|20
|4
|9
|7
|18 - 26
|21
|20.
|Авеллино
|20
|5
|5
|10
|15 - 28
|20
|21.
|Тернана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|22.
|Трапани
|20
|1
|9
|10
|13 - 31
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дези Якопо.
82'
Перуджа производит замену. Акампора Дженнаро уходит, и Abdoulaye Traore заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
74'
Салернитана производит замену. Розина Алессандро уходит, и Импрота Риккардо заменяет его
67'
Салернитана производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Гуссипи Каккамалло заменяет его
59'
Перуджа производит замену. Pierre Desire Zebli уходит, и Matteo Ricci заменяет его
51'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Зито Антонио заменяет его
50'
Перуджа производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Сапата Алексис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доннарумма Альфредо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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