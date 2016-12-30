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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
2:1
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
16' Гол
Доннарумма Альфредо
22' Желтая карточка
Витале Луиджи
2:0
79' Гол
Кода Массимо
2:1
90' Гол
Дези Якопо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дези Якопо.
82'
Перуджа производит замену. Акампора Дженнаро уходит, и Abdoulaye Traore заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
74'
Салернитана производит замену. Розина Алессандро уходит, и Импрота Риккардо заменяет его
67'
Салернитана производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Гуссипи Каккамалло заменяет его

59'
Перуджа производит замену. Pierre Desire Zebli уходит, и Matteo Ricci заменяет его
51'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Зито Антонио заменяет его
50'
Перуджа производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Сапата Алексис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
22'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доннарумма Альфредо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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